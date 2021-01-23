‫ليبدأ العد التنازلي! سنة واحدة على بدء ألعاب الشتاء العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة قازان 2022

واشنطن، 23 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — بعد سنة من اليوم بالضبط، ستنطلق الألعاب الشتوية للألعاب الأولمبية الخاصة 2022 في قازان بروسيا. وسيتنافس أكثر من 2,000 رياضي من رياضيي الألعاب الأولمبية الخاصة من أكثر من 100 دولة في سبع رياضات، مدعومين بـ 3,000 متطوع.

ستُظهر دورة الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة في قازان 2022 قوة عالم من الشمول والمساواة واللطف والفرح. تهدف الألعاب إلى إنشاء مجتمعات شمولية من خلال تغيير المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في روسيا وحول العالم.

وقالت ماري ديفيس، الرئيسة التنفيذية للألعاب الأولمبية الخاصة: “تفتخر الألعاب الأولمبية الخاصة باستضافة الألعاب الشتوية العالمية 2022 في قازان بروسيا. لقد أثبتت قازان نفسها كمدينة قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وأنا واثقة من أن الألعاب الشتوية العالمية للعام 2022 ستترك إرثًا دائمًا من الاندماج في روسيا وستظهر للعالم أن الرياضة عامل محفز للشمول والسلام.”

وبعضوية 130,000 رياضي، تستضيف الألعاب الأولمبية الخاصة في روسيا 5000 حدث رياضي للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في العام العادي. ستساعد الألعاب الشتوية العالمية في قازان الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية على خلق الاندماج الاجتماعي لما يقدر بثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقات الذهنية في البلاد.

وقالت أولغا سلوتسكير، رئيسة الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية، “ستخلق الألعاب الشتوية العالمية في قازان جوًا من الفرح واللطف وستكسر الحواجز والتقاليد. عندما يتعلق الأمر بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، نرى أننا أكثر تشابهًا مما نحن مختلفون. تتمتع الرياضة بالقدرة على الجمع بين الناس، وستبني الألعاب الشتوية العالمية في قازان 2022 ثقافة الشمولية في روسيا وحول العالم “.

تعتبر مدينة قازان العاصمة الرياضية لروسيا، وتتمتع بتراث رياضي عميق، وقد استضافت المرافق الرياضية في المدينة والبنية التحتية وقاعدة المتطوعين الراسخة العديد من المسابقات الرياضية ذات المستوى العالمي. ستكون الألعاب الشتوية العالمية في قازان 2022 هي المرة الأولى التي تجلب فيها الألعاب الأولمبية الخاصة مسابقة عالمية إلى روسيا.

ستتاح الفرصة للاعبي الألعاب الأولمبية الخاصة والشركاء الموحدين للتنافس في سبع رياضات: التزلج الألبي والتزلج على الجليد والكرة الأرضية والتزلج عبر البلاد على الثلج والتزلج على الجليد والتزلج السريع على مضمار قصير والمشي بالأحذية الثلجية.

تترك كل دورة ألعاب عالمية للألعاب الأولمبية الخاصة تأثيرا دائما. لقد تركت دورات هذه الألعاب الحديثة موروثات من التغييرات السياسية والاستثمارات المالية والتغيرات القابلة للقياس في المواقف.

بالإضافة إلى المسابقات الرياضية، ستركز الألعاب الشتوية العالمية للألعاب الأولمبية الخاصة 2022 على توسيع برامج المنظمة في مجالات الصحة والتعليم والقيادة للرياضيين.

حول الألعاب الأولمبية الخاصة

تأسست الألعاب الأولمبية الخاصة العام 1968، وهي حركة عالمية لإنهاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. نحن نعزز قبول جميع الناس من خلال قوة الرياضة وبرامج التعليم والصحة والقيادة. مع أكثر من ستة ملايين رياضي وشريك موحد في أكثر من 190 دولة وإقليم وأكثر من مليون مدرب ومتطوع، تقدم الألعاب الأولمبية الخاصة أكثر من 30 رياضة أولمبية وأكثر من 100,000 لعبة ومسابقة كل عام.

تقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص كل عامين، بالتناوب بين الصيف والشتاء، وتبث في جميع أنحاء العالم من قبل تلفزيون إي أس بي أن، شريك البث التلفزيوني والإذاعي الرسمي لحركة الألعاب الأولمبية الخاصة.

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حول الألعاب الأولمبية الخاصة روسيا

تأسست الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية في العام 1999 وهي واحد من أكبر البرامج الوطنية في حركة الألعاب الأولمبية الخاصة العالمية. في روسيا، يشارك حوالي 130,000 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية في التربية البدنية، ويقام سنويًا حوالي 5000 حدث للثقافة البدنية على المستويات البلدية والإقليمية وجميع المستويات الروسية في إطار برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية. توجد حاليًا مكاتب إقليمية للألعاب الأولمبية الخاصة في 62 منطقة في روسيا. يشارك الرياضيون الروس من ذوي الإعاقات الذهنية في البطولات الدولية سنويًا ضمن برنامج الألعاب الأولمبية الخاصة الروسية حيث يشغل الرياضيون مناصب قيادية مختلفة.

توفر الألعاب الأولمبية الخاصة تدريبات رياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات الأولمبية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية. بدأ بالفعل تدريب المشاركين المستقبليين في الألعاب الأولمبية الخاصة في جميع أنحاء روسيا. يمكن للرياضيين الروس من ذوي الإعاقات الذهنية الانضمام إلى فريق رياضي في منطقتهم على الموقع الإلكتروني: https:// specialolympics.ru/programs.

الاتصال: جيسون تيتلر، الألعاب الأولمبية الخاصة | [email protected] |

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