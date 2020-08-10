‫لونغي تكشف عن خريطة الطاقة المتجددة 100 لتحقيق 100% من الطاقة الخضراء بحلول 2028

تطلق مبادرة الصين المشتركة للطاقة المتجددة 100 مع قادة الطاقة المتجددة في الصين

شنغهاي، 10 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة لونغي لتقنية الطاقة الخضراء المحدودة، أو مجموعة لونغي، وهي شركة تقنية الطاقة الشمسية البارزة، عن خطة طريق من 8 سنوات لتحقيق 100% من الطاقة الخضراء لعملياتها العالمية بحلول العام 2028. وأصدرت الشركة الأكبر في العالم لناحية إنتاج معدات الطاقة الشمسية الأحادية الكريستال إعلانها في معرض الطاقة الشمسية الـ 14 في شنغهاي.

وفقًا لخارطة الطريق، ستحققلونغي70٪ من استخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2027 وستصل في النهاية إلى 100٪ لعملياتها العالمية بحلول العام 2028. وفي العام 2019 وحده، استهلكت مجموعة لونغي 189،243،000 كيلوواط ساعة من الكهرباء على مستوى العالم، 47.14٪ منها تأتي من مصادر متجددة.

ركزتلونغيعلى تصنيع المنتجات الكهروضوئية وتقديم حلول تكنولوجيا الطاقة الشمسية. يتراوح نطاق منتجاتها من الرقاقات والخلايا والوحدات النمطية ومعدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الشمسية. تطورت مجموعة لونغيلتصبح شركة عالمية بأصول تبلغ قيمتها 8.38 مليار دولار أميركي وأكثر من 4.65 مليار دولار أميركي من الإيرادات السنوية في العام 2019. للمزيد: en.longigroup.com

في السنوات الثماني المقبلة، ستتبع مجموعةلونغيخارطة طريق من 5 مراحل، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قوية مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصانعها داخل وخارج الصين، وبناء مصانع جديدة لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء الخضراء، وبناء المزيد من محطات الطاقة الكهروضوئية لنفسها، وإعطاء الأولوية لاستخدام الكهرباء الخضراء والتأثير على أصحاب المصلحة.

وكما يقول السيدجونغ باوشن، رئيسمجموعة لونغي: “نحن فخورون بالإعلان عن خارطة طريقالطاقة المتجددة 100 لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وباعتبارها شركة عالمية مكرسة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية وتصنيعها، ستعمل الشركة عن كثب معمجموعة المناخوشركائنا لتحقيق هذا الالتزام الأخضر. ونأمل أن نتحمل المزيد من المسؤوليات عن التحول العالمي للطاقة.”

ويضيف السيد لي جنغو، مؤسس ورئيس مجموعة لونغي، “من خلال هذه العملية، يمكن لـلونغي التأثير بشكل كامل على شركائنا في سلسلة التوريد وعملائنا من خلال تقديم مبادرة الطاقة المتجددة. وستلعبلونغي نموذجًا يحتذى به لتعزيز المزيد من الصناعات للتركيز على الطاقة النظيفة، ويسعدلونغي تقديم حلول تقنية ودعم لمن هم لديهم نفس الطموح.”

لطالما مارستلونغي مفهوم “استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج منتجات الطاقة النظيفة”. منذ العام 2015، نقلتمجموعة لونغيبعض منشآتها التصنيعية إلى مقاطعةيونانفي جنوب غرب الصين، من المناطق التي تعمل بشكل أساسي بالكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري، إلى المناطق التي تعمل في الغالب بالطاقة الكهرومائية. قامت لونغي ببناء مصانع في مقاطعة يونان الصينية وكوتشينغ الماليزية، حيث كانت الطاقة الكهرومائية وفيرة ورخيصة. باستخدام الطاقة الكهرومائية، تنتجلونغي المنتجات الكهروضوئية، بما في ذلك سبائك السيليكون أحادية البلورة، والرقائق، والخلايا، والوحدات النمطية بتكاليف إنتاج أقل. قامتلونغي أيضًا بتركيب أنظمة طاقة شمسية على سطح مصنعووشيلونغي وتايجولونغي لزيادة استخدام الطاقة النظيفة.

في وقت سابق من شهر آذار/مارس، انضمت شركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية العملاقة ومقرها مدينة شيان إلى مبادرة الطاقة المتجددة 100، وهي مبادرة عالمية لقيادة الشركات بقيادةمجموعة المناخبالشراكة مع مشروع الكشف عن الكربون. تجمع مبادرةالطاقة المتجددة 100بين الشركات المؤثرة الملتزمة بالكهرباء المتجددة بنسبة 100٪.

وأيضًا، في معرض سنس للطاقة الشمسية، أطلقتمجموعة لونغي، إلى جانب صن غرو باور وإنفيجن ورابطة صناعات الطاقة المتجددة الصينية واللجنة الكهروضوئية لتحالف سلسلة التوريد الخضراء في الصين، مبادرة الطاقة المتجددة 100.

وقال رئيسلونغي لي جنغو إن إطلاق مثل هذه المنصة يهدف إلى تعزيز انتقال قطاع الطاقة في الصين إلى مستقبل نظيف ومنخفض الكربون والمساعدة في حل قضايا تغير المناخ وأزمة الطاقة العالمية. ويضيف لي أن شركات الطاقة المتجددة وجمعيات الصناعة هذه ستضرب مثلا يحتذى لانتقال الطاقة في الصين وتلعب دورها حيث تحاول الصين الوفاء بالتزامها باتفاقية باريس للمناخ.

مبادرة الطاقة المتجددة 100

مبادرة الطاقة المتجددة 100 هي مبادرة عالمية للطاقة المتجددة للشركات تجمع بين مئات الشركات الكبيرة والطموحة large and ambitious businesses الملتزمة بالكهرباء المتجددة بنسبة 100٪.

وبقيادة مجموعة المناخ The Climate Group وبالشراكة مع CDP، تتمثل مهمة الطاقة المتجددة 100 في تسريع التحول للطاقة النظيفة وشبكات الكربون الصفرية – موفرة مستقبلا أنظف وأكثر صحية للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.there100.org/.

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