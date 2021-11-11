‫لونجي تتقدم خطوة في شحن نماذج Hi-MO 5

سيان، الصين, 11نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 /PRNewswire/ — اعتبارًا من أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، تم توفير نماذج Hi-MO 5 (72C) من شركة لونجي (LONGi) لقرابة 600 عميل في 57 دولة، حيث تجاوزت الشحنات التراكمية الآن 10 جيجاواط.

صُمم نموذج Hi-MO 5 لمحطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق، وأبعادها هي نتيجة لتحليل متعمق لسلسلة الصناعة، وقيمة المنتج وموثوقية دورة الحياة، مع خطوة آخر شحنة تؤكد أن مفهوم تصميم الوحدة كان على نطاق واسع مقبولة من قبل العملاء العالميين.

تعتمد شحنات نماذج Hi-MO 5 على طريقة تغليف موثوقة لتعظيم استخدام سعة الحاوية مع ترك مساحة كافية للتحميل والتفريغ، وهو ما يقلل من تكاليف الشحن بشكل كبير. يتوافق النموذج أيضًا مع الحوامل والعاكسات ومعدات مصنع الكهروضوئية الأخرى بالكامل الداخلة في إطار مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق، مما يقلل من تكاليف اتزان المنظومة. أظهرت الاختبارات على النموذج Hi-MO 5 في اختبار نفق الرياح والبرد والحمل الميكانيكي الديناميكي أداءً متميزًا، مما يضمن الموثوقية في ظروف الأرصاد الجوية القاسية طوال دورة حياته الكاملة.

مراجعة المعالم المميزة لنموذج Hi-MO 5 من لونجي:

29 يونيو/ حزيران 2020 – إصدار المواصفات الفنية.

8 أغسطس/ آب 2020 – عرض الوحدة في معرض SNEC في شنغهاي.

في شنغهاي. 15 سبتمبر/ أيلول 2020 – توقيع عقد الشحن الأول.

28 أبريل/ نيسان 2021 – منحه الجوائز في مؤتمر الطاقة الشمسية “جميع مسائل الجودة” ( All Quality Matters).

31 مايو/ أيار 2021 – صدور نتائج اختبار نفق الرياح.

21 يوليو/ تموز 2021 – الحصول على جائزة في معرض Intersolar Europe.

18 سبتمبر/ أيلول 2021 – إصدار تحليل الأداء في اختبار تأثير البرد.

29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 – إصدار نتائج اختبار الحمل الميكانيكي الديناميكي.

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 – تجاوزت الشحنات العالمية 10 جيجاوات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1684143/LONGi.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/781516/LONGi_Solar_Logo. jpg