‫لم يتبق أكثر من 50 يوما على افتتاح معرض الواردات الصيني الدولي الرابع

شنغهاي، 20 أيلول/سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ — معرض الواردات الدولي الصيني الرابع (سي آي آي إي)، وهو المعرض الدولي الأكبر للواردات، يواصل كونه معرضا ضخما للمنتجات والتقنيات والخدمات الأحدث، كما قال منظمو المعرض في المؤتمر الصحفي الذي تصادف مع اليوم الخمسين المتبقية على افتتاح المعرض يوم 16 أيلول/سبتمبر.

سيتم الاحتفاظ بست فئات رئيسية من فئات العرض في المعرض، في حدث هذا العام، والذي ستتجاوز مساحته 360 ألف متر مربع بالإضافة إلى عدد أكبر من العارضين مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما ذكره جو لينغيان، نائب المدير العام لقسم المعارض التجارية بمكتب معرض الواردات الصيني الدولي.

سيكون أكثر من 80 في المئة من شركات فورتشن غلوبال 500 والشركات الصناعية الرائدة التي شاركت في معرض العام الماضي حاضرة في حدث هذا العام، وهو دليل على الجاذبية القوية للمعرض.

قال جو إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في مجموعات للمشاركة في حدث هذا العام، بزيادة 30٪ عن العام الماضي.

زادت الوكالات التجارية، مثل تلك القادمة من اليابان والدنمارك وبولندا ونيوزيلندا، من حجم أكشاكها لإيواء المزيد من العارضين الصغار. وقال جو: “تبلغ مساحة جناح أوروبا الوسطى والشرقية أكثر من 1500 متر مربع وسيضم 60 شركة”.

سيتم إنشاء ما إجماليه 13 قسمًا خاصًا يركز على الصناعات الشعبية مثل الدوائر المتكاملة والصحة العامة ومكافحة الأوبئة والطب البيولوجي والنقل الذكي، تماشياً مع الجهود المبذولة لزيادة احترافية المعرض.

سيتم إنشاء قسم لحضانة الابتكار في مناطق عرض الصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، والتي تضم أكثر من 100 عارض في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والقيادة الذاتية.

ستُعقد سلسلة من المنتديات والأنشطة الأخرى خلال المعرض لمشاركة تجربة ريادة الأعمال مع الشركات الناشئة، ومساعدتها على الوصول بسهولة إلى السوق.

وقال وانغ هونغ وى، رئيس قسم خدمة المشترين بمكتب معرض الواردات الصيني الدولي، إن القسم عقد 17 عرضًا ترويجيًا خلال الأشهر العديدة الماضية لتقديم المعرض إلى نطاق أوسع من الشركات، وجذب أكثر من 2600 شركة محلية.

ستحضر ما يقرب من 600 مجموعة محلية من المشترين معرض هذا العام. من خلال فحص البيانات، سيتم إرسال دعوات إلى 40,000 مشتر مستهدف إلى معرض الواردات الصيني الدولي الرابع.

سيعقد مكتب معرض الواردات الصيني الدولي وبنك الصين مؤتمرات كبيرة للمزاوجة بين البائعين والمشترين أثناء المعرض من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث سيتم ترتيب اجتماعات فردية بين المشترين والعارضين مع خدمات مثل الترجمة الفورية وروابط الفيديو.

وقال ليو وي، المدير العام لقسم التمويل الشامل في فرع بنك الصين في شنغهاي، إنه في السنوات الثلاث الماضية، ساعدت مؤتمرات المزاوجة في الموقع أكثر من 3000 عارض و 7000 مشتر في التوصل إلى صفقات أو اتفاقيات تعاون مستقبلية بينهم.

وقال كوي ينغ، مدير قسم استقطاب العارضين في مكتب معرض الواردات الصيني الدولي، إن المعرض سيُقام هذا العام عبر الإنترنت مع منطقة تجربة غير متصلة بالإنترنت في القاعة الشمالية بالمكان، حيث يمكن للزوار استخدام أجهزة الواقع الافتراضي للقيام بجولة في قاعة المعرض عبر الإنترنت.

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