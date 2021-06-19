‫لعبة Left to Survive تصل إلى AppGallery مع ترقية ضخمة تتبع شراكة هواوي

Left to Survive هي الاختبار النهائي لمهارات رد فعل اللاعبين، حيث توفر للاعبين ساعات طائلة من اللعب المثير المتشابك مع الآليات الإستراتيجية العميقة والتخصيص عبر أوضاع ألعاب متعددة.

كما تقدم MY.GAMES عروضًا ترويجية حصرية للاعبي هواتف هواوي وحزمة هدايا بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا تحتوي على عملة داخل اللعبة وتعزيزات. اعتبارًا من 15 يونيو، يمكن للاعبين في AppGallery استرداد الهدية داخل اللعبة بعد التثبيت، والاستمتاع بخصومات على إجراء عمليات شراء معينة داخل التطبيق لاكتساب ميزة لا تقدر بثمن على منافسيهم.

صرح فاسيلي ميشكوي، المنتج الرئيسي في استوديو Whalekit: “يشرف MY.GAMES التواجد على AppGallery. كما أننا نحن على ثقة من أن لعبة Left to Survive ستثير إعجاب مستخدمي AppGallery من جميع أنحاء العالم من خلال أسلوب لعبها المثير والحماسي. ونأمل أن تمتد العلاقة بين الشركتين لأكثر من لعبة Left to Survive، وأن نتمكن من عرض المزيد من الألعاب إلى المنصة”.

تمكّن هواوي MY.GAMES من تعزيز تجربة اللعب

تلتزم AppGallery بنجاح جميع شركائها، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق التطبيقات العالمية نموًا. عمل الفريقان عن كثب لدمج مجموعة أدوات الشراء داخل التطبيق من هواوي (HUAWEI IAP Kit) ومجموعة أدوات إعلانات هواوي (HUAWEI Ads Kit) من HMS Core، وهي مجموعة غنية من الأجهزة المفتوحة وقدرات السحابة التي طورتها هواوي.

تسهل مجموعة أدوات الشراء داخل التطبيق (IAP Kit) تجربة دفع آمنة داخل التطبيق، مما يسمح للاعبين من هواوي بالارتقاء بتجربة اللعب الخاصة بهم مع راحة البال التي يستحقونها. وبالمثل، فإن مجموعة أدوات الإعلانات تمكن MY.GAMES من تقديم عروض ترويجية للاعبيها، مما يوسع أفقهم ليشمل محتوى آخر دون تعطيل تجربة اللعب الخاصة بهم.

Left to Survive على AppGallery.

الترقيات الإقليمية التفصيلية للعبة Left to Survive :

العالم:

أ. حزمة هدايا حصرية واحدة بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا تحتوي على 100 ذهب و 50 من العناصر المعززة

بين 17 يونيو و 1 يوليو، سيتمكن لاعبو AppGallery في المناطق التالية أيضًا من الاستمتاع بما يلي:

أوروبا:

أ. قسيمة واحدة بقيمة 2 يورو لأي مشتريات داخل التطبيق تزيد عن 4 يورو

ب. قسيمة واحدة بقيمة 4 يورو لشراء التذكرة الموسمية (Battle Pass)

روسيا:

أ. قسيمة واحدة بقيمة 80 روبل لأي مشتريات داخل التطبيق تزيد عن 89 روبل

ب. قسيمتين بقيمة 150 روبل لأي مشتريات داخل التطبيق تزيد عن 219 روبل

جـ. قسيمتين بقيمة 190 روبل لأي مشتريات داخل التطبيق تزيد عن 370 روبل

د. قسيمة واحدة بقيمة 417 روبل لشراء التذكرة الموسمية

هـ. قسيمة واحدة بقيمة 680 روبل لشراء التذكرة الموسمية بالإضافة إلى التذكرة الموسمية الإضافية (Battle Pass Plus)

نبذة AppGallery

مع AppGallery، تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن للمستهلكين الوصول إليها مع حماية خصوصيتهم وأمانهم بدقة. ونظرًا لكونها واحدة من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، تقدم AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية عبر 18 فئة، وهي متوفرة في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 540 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1536298/Left_Survive.jpg