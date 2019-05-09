‫لعبة بي تي أس وورلد متوفرة للتسجيل المسبق بدءا بيوم 9 مايو

لعبة الهاتف الجوال المرتقبة على نطاق واسع من نتماربل ستتضمن صورا وفيديوهات حصرية

لوس أنجلوس، 10 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل كورب Netmarble Corp.، أن لعبة الهاتف الجوال المرتقبة على نطاق واقع بي تي أس وورلد ستكون متوفرة للتسجيل المسبق بدءا بيوم 9 أيار/مايو، بي أس تي 10 أيار/مايو كي أس تي https://btsw.netmarble.com,

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/884376/BTS_WORLD.jpg

وإذ تم إنتاجها بالتعاون مع نجوم عالميين بارزين، بي تي أس وورلد هي لعبة محاكاة هاتف جوال مبنية على قصة تأخذ اللاعبين في رحلة تفاعلية. وقال سونغوون لي، كبير المسؤولين التنفيذيين في نتماربل: “تم تطوير بي تي أس وورلد مع وضع اللاعبين في الاعتبار منذ البداية. لا يقتصر الأمر على تجربة شيء مختلف تمامًا فحسب، بل يمكنهم أيضًا الوصول إلى قدر هائل من المحتوى الجديد والمثير الذي وفرناه في لعبة بي تي أس خصيصًا للعبة”.

تتضمن بي تي أس وورلد 10000 صورة جديدة حصرية، و 100 مقطع فيديو حصري. تعمل بي تي أس وورلد أيضًا على تقريب اللاعبين أكثر من أي وقت مضى إلى المجموعة، ما يسمح لهم بالتفاعل الفعلي مع الأعضاء من خلال نظام تفاعلي واحد لواحد.

كما سيوفر موقع التسجيل المسبق للاعبين نظرة أولى على بي تي أس وورلد، بما في ذلك مقدمة اللعبة وقصة اللعبة و”من بي تي أس” – وهي لمحة خاطفة خاصة على “وظيفة الهاتف المحمول” للعبة والتي تتيح للاعبين التفاعل بشكل فعلي مع أعضاء المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الموقع على لعبة صغيرة، حيث يتم دمج اللاعبين مع الأعضاء، وهذه اللعبة تطابق اللاعبين مع الأعضاء الذين يتطابقون معهم أفضل تطابق كمدير من خلال سلسلة قصيرة من الأسئلة.

سيتم إصدار اللعبة في جميع أنحاء العالم لأجهزة آي أو أس وأندرويد. ترقبوا موعد الإطلاق الرسمي لـ بي تي أس وورلد. لمزيد من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة https://btsw.netmarble.comأو موقع BTS WORLD site. وتتوفر أيضًا آخر التحديثات عن اللعبة عن طريق متابعة بي تي أس وورلد على Twitter .

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 5500 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي شركة بارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com .

حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

كوريا (سيؤول)

فريق العلاقات العامة في المقر الرئيسي

جون لي

globalpr-g@netmarble.com

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أميركا الشمالية

فريق العلاقات العامة لنتماربل الولايات المتحدة

تشاستيتي إريزاري

chastity.irizarry@netmarble.com

روجرز أند كوان

جو شنايدر

jschneider@rogersandcowan.com

بيغ هت إنترتينمنت

آيرين تشوي

irenechoi@bighitcorp.com