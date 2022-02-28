‫لدعم مشاركة الملفات المكتبية للشركات… شركة Infortrend تطوّر حل EonStor GS لزيادة السعة التخزينية 

تخصّص الشركات عادة أجهزة تخزين مستقلة لكل قسم من أقسامها، لكنّ الممارسة العملية أثبتت أنّ هذه الطريقة ليست مثالية؛ وذلك لأنّها لا توفر سعة تخزينية مشتركة، وتُعقّد من مهام إدارة تكنولوجيا المعلومات، كما تستلزم قيام الموظفين بمهام إضافية عند مشاركة الملفات بين الأقسام المختلفة؛ نظرًا لحاجتهم إلى استخدام مسارات مختلفة للوصول إلى الملفات المطلوبة. لذا، يجب أن يتوفر في حلول التخزين المُثلى للبيانات غير المنظمة للشركات إمكانية الحفاظ على تنظيم الملفات والوصول إليها بطريقة سهلة مع زيادة السعة التخزينية وتحسين الأداء.

ويُحقق حل EonStor GS لزيادة السعة التخزينية الموحّدة للشركات جميع هذه الأهداف على نحو فعّال. ويمكن للشركات البدء باستخدام نظام GS واحد؛ وعند اتساع نطاق بياناتها، يمكنها إضافة أنظمة GS أخرى حسب الحاجة. وتوفر ميزة زيادة السعة التخزينية لنظام GS إمكانية الجمع بين أربعة أنظمة GS في نظام ملفات فردي؛ وهو ما يُتيح لمستخدمي بيانات الشركة إمكانية الوصول إلى المجلدات المشتركة المصرّح لهم بالوصول إليها من خلال مسار رئيسي واحد.

كما يمكن للشركات توسيع مجموعة أنظمة GS باستخدام طراز GS 4000U (الوامض بالكامل) مع دعم وسائط التخزين ذات الحالة الثابتة ” U.2 SSD ” لتوفير أداء فائق عند الحاجة إلى إنجاز مهام مُعقدة. كما يمكن للشركات بسهولة أرشفة بياناتها القديمة التي لا تُستخدم بشكل متكرّر، وذلك من خلال ترحيلها من نظام GS عالي الأداء إلى نماذج GS الأولية باستخدام محرّكات الأقراص الثابتة ذات السعة الكبيرة وملحقات التوسعة ذات الكثافة المرتفعة.

وفي تعليقه على ميزات حل EonStor GS ، قال فرانك لي، المدير العام لقسم تخطيط المنتجات بشركة Infortrend : “يدعم نظام EonStor GS حاليًا إمكانية زيادة السعة التخزينية وجمع أكثر من نظام GS في نظام ملفات فردي، وهذه الميزة الجديدة ستمكّن أقسام الشركات من تعزيز أداء أجهزة تخزين البيانات وزيادة سعتها التخزينية حسب الحاجة، ومشاركة الملفات بسهولة لتحقيق تعاون سلس فيما بينها”.

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عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (رمز التداول في بورصة تايوان: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.infortrend.com

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