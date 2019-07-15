‫لجنة التحكيم الدولية تقضي بأن لديها الولاية القضائية للاستماع إلى نزاع شركة أجيليتي مع العراق

مدينة الكويت، 15 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العامة كي أس سي بي اليوم أن لجنة التحكيم الدولي قضت برعاية المركز الدولي للبنك الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أنها تتمتع بالولاية القضائية بشأن المطالبات الناشئة منذ دخول الاتفاقية الكويتية العراقية للاستثمار حيز التنفيذ. نتطلع قدما الآن أن يتم القضاء في هذه المطالبات على أساس الأحقية.

تدعي أجيليتي أن الحكومة العراقية حرمت أجيليتي وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في القرار المجحف لهيئة الاتصالات والإعلام بإلغاء استثماراتها في شركة كوريك تليكوم وبأن الحكومة نفذت قرار الهيئة المذكورة بشكل غير قانوني من خلال طلب تحويل الأسهم التي استحوذت عليها أجيليتي والمستثمرون المشاركون فيها إلى المساهمين العراقيين الأصليين في آذار/مارس 2019 دون إعادة استثمار أجيليتي الأصلي.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: “نحن سعداء بقرار لجنة التحكيم الدولي الذي يدعم الحمايات التي تستحقها أجيليتي وسيتم التدقيق في إجراءات جمهورية العراق الآن بموجب القانون الدولي.”

في شباط/فبراير 2017، قدمت مجموعة أجيليتي طلبًا للتحكيم ضد جمهورية العراق وفقًا لاتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية بين دول ومواطني الدول الأخرى والاتفاق المبرم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق للترويج والحماية المتبادلين للاستثمارات.

على مر السنين، استثمرت أجيليتي أكثر من 380 مليون دولار أميركي وخبرة إدارية وفنية كبيرة ومعرفة بكيفية تطوير كوريك تليكوم إلى شركة ناجحة.

عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة لوجيستية عالمية تحقق عائدات سنوية بقيمة 5.1 مليار دولار ويعمل بها أكثر من 26000 موظف في أكثر من 100 دولة. أجيليتي هي واحدة من أفضل مزودي خدمات الشحن والتعاقد في العالم، كما أنها رائدة ومستثمرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. تعد أجيليتي رائدة في الأسواق الناشئة وأحد أكبر مالكي ومطوري المستودعات والمجمعات الصناعية الخفيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تقدم شركات أجيليتي الفرعية خدمات الوقود، وخدمات المطارات، والعقارات التجارية وإدارة المرافق، والرقمنة الجمركية، وخدمات البنية التحتية عن بُعد.

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