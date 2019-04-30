‫لبنان يحصد المركز الأول في الشرق الأوسط  Chateau Rweiss يفوز بجائزة DWP العالمية

بيروت في 2-4-2019: في حفل عالمي أُقيم في دبي، تربّع لبنان على عرش الجمال بالشرق الأوسط، عبر فوز شاتو رويس (Chateau Rweiss)بجائزة DWP ACE العالمية عن فئة أفضل وأجمل موقع لإقامة حفلات الزفاف في منطقة الشرق الأوسط (Wedding Property of the year).

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من على تلةٍ من تلال شننعيرفي كسروان وعلى مدى 10 سنوات استطاع شاتو رويس، الذي يتحلّى بالطابع اللبناني الأصيل، أن يتفوّق في مجال صناعة الأعراس ليحجز مركزًا متقدّمًا له وللبنان، إذ فاز على حوالى 14 فندقًا وموقعًا للاعراس منتشرين في كلّ من الكويت، دبي، أبو ظبي، …

شاتو رويس الذي تُحيط به محمية شننعير ويطلّ على خليج جونية، استضاف أهم حفلات الزفاف متميّزًا بقدرته على جذب وتشجيع اللبنانيين المتغربين، كما الأجانب، على إقامة حفلات زفافهم في لبنان، ما دفع لترشيحه من قبل الجهات المختصّة، وفوزه بجائزة أفضل وأفخم الأماكن المخصصة لإقامة حفلات الزفاف في الشرق الأوسط ضمن فعاليات مؤتمرDestination Wedding Congress الذي عُقِد بنسخته السادسة في دبي من 27 إلى 29 آذار.



هذا المؤتمر الذي يُعقد سنوياً في دولة مختلفة كلّ عام، يُعرف بأهميته لجهة تسويق الوجهات السياحية العالمية لحفلات الزفاف ونظراً لمشاركة عدد كبير من أبرز وأشهر منظمي حفلات وأعراس المشاهير من مختلف دول العالم.

وبحسب القيّمين على شاتو رويس، فإن “لهذه الجائزة وَقع إيجابي كبير على عمل شاتو رويس، فهي اليوم تُثبت استراتيجيات عمله وتساعده على تحقيق أهم أهدافه بجعل لبنان وجهة سياحية أساسية للبنانيين المتغربين والأجانب الراغبين بالاحتفال بحفلات زفافهم في لبنان”. وأضاف القيّمون إن “السيد رفيق أبي نصر الذي أطلق أعمال ترميم المكان عام 2002، كان يحلم بإعادة المجد لهذا الصرح كي يرفع اسم لبنان وسياحته في المحافل الدولية، وها هو تعبه ومثابرته يتكللان بهذا النجاح الذي ما هو إلاّ ترجمة حيَة للرؤية التي حملها طوال حياته. فيقينه بأن المبادرات الفردية هي التي من شأنها أن تُولد النجاح الحقيقي، فما عَمِل إلا بكل محبة وإيمان”. وأوضحوا أنه “لتحقيق سياحة مستدامة في لبنان، على كل طرف أن يؤمن بقدرته على التقدم محلياً وعالمياً، والسعي لنشر صورة ناجحة عن بلاده لجذب الآخرين له”.

Maria Boustany, E: maria@chateaurweiss.com, T: +961 (0) 70 954 237