‫كينيا تصرح باستخدام INDICAID (TM) في حالات الطوارئ لاختبار المستضد السريع لكوفيد-19

هونج كونج ونيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2021 / PRNewswire / – تعلن شركة PHASE Scientific “فيز ساينتيفيك” أن اختبار المستضد السريع INDICAID ™ كوفيد-19 (INDICAID ™) قد حصل على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من وزارة الصحة في جمهورية كينيا في 17 أغسطس/آب 2021. يسمح التصريح باستخدام الاختبار في كينيا لتحديد حالات كوفيد-19، مما يسهل العزل والتشخيص والعلاج المبكر للمرضى.

يُعد اختبار المستضد السريع INDICAID ™ لكوفيد-19 هو اختبار مناعي للتدفق الأفقي مصمم للكشف النوعي عن مستضدات SARS-CoV-2 “فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2”. بخلاف طرق الاختبار الأخرى التي تستخدم عينات مسحة البلعوم الأنفي، يستخدم INDICAID ™ عينات مسحة الأنف لتقديم نتائج سريعة في غضون 20 دقيقة دون الحاجة إلى أي أجهزة أو مرافق خاصة.

تم اعتماد INDICAID ™ في أكبر تجربة سريرية في العالم لمنتج من نوعه، وقد تم نشر نتائجها في جريدة Microbiology Spectrum في 4 أغسطس/آب 2021. في هذه التجربة التجريبية ثنائية المسار، تم اختبار 22994 شخصًا بدون أعراض باستخدام كل من INDICAID ™ واختبار RT-PCR تأكيدي في مراكز اختبار كوفيد-19 المجتمعية في هونغ كونغ. تظهر النتائج أن INDICAID ™ يتمتع بحساسية ودقة ممتازتين وفعال لفحص السكان السريع.

يقول الدكتور Ricky Chiu Yin-to “ريكي تشيو ين تو”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيز ساينتفك: “يشير ترخيص INDICAID ™ من مختلف البلدان إلى أن تقنيتنا وجودتنا معترف بهما جيدًا على مستوى العالم”. وأضاف “بفضل الحساسية العالية لـ INDICAID، لا يمكن للمنتج فقط المساعدة في الكشف عن الحالات الإيجابية للأعراض، بل يمكن استخدامه أيضًا لفحص الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض. ” ذكر الدكتور تشيو أيضًا أن كينيا هي أول سوق في إفريقيا تدخله الشركة، وأنها ستستمر في التوسع إلى دول أفريقية أخرى للمساعدة في مكافحة كوفيد-19.

حصل اختبار المستضد السريع INDICAID ™ لكوفيد-19 على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة سي إي الأوروبية. تم اعتماد المجموعة على نطاق واسع في مراكز اختبار كوفيد-19 والمستشفيات والشركات الحكومية والخاصة ومحلات السوبر ماركت والفنادق والمدارس في هونغ كونغ وخارجها. يتوفر INDICAID ™ حاليًا في 33 دولة، وهو أفضل مجموعة اختبار سريع مبيعًا في هونج كونج.

نبذة عن شركة فيز ساينتيفيك انترناشونال المحدودة: هي شركة تكنولوجيا حيوية عالية النمو أسسها فريق من المهندسين البيولوجيين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. تركز المنظمة على بناء الأدوات التي تمكن الناس من خلال تزويدهم بمعلومات أفضل عن صحتهم. يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، وتشمل بصمتها البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين وجنوب كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات: https:// phasescientific.com/.

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