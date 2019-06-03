‫”كن مديرا لبي تي أس على بي تي أس وورلد!” الإعلان عن تحديد 25 يونيو موعدا لإصدار لعبة بي تي أس وورلد

لعبة الجوال التي طال ترقبها التي يصبح فيها اللاعبون مدراء لبي تي أس لتعزيز البي تي أس في أن يصبحوا نجوما كبارا

توفر لعبة نموذج صغيرة جديدة من بي تي أس وورلد على موقع التسجيل المسبق الرسمي

لوس أنجلوس، 5 حزيران/يوتيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل كورب Netmarble Corp.، اليوم عن تحديد يوم الثلاثاء، 25 حزيران يونيو بتوقيت منطقة المحيط الهادىء / الأربعاء، 26 حزيران/يونيو بتوقيت كوريا، موعدا لإصدار لعبتها الجوالة التي طال ترقبها BTS WORLD، حيث يكون اللاعبون مدراء بي تي أس لدعم بي تي أس ليصبحوا نجوما عالميين.

وإذ تم إنتاجها بالتعاون مع النجوم البارزين العالميين، بي تي أس وورلد هي لعبة محاكاة جوالة قائمة على قصة تأخذ اللاعبين في رحلة تفاعلية. تعيد قصة بي تي أس وورلد اللاعبين إلى البداية قبل ظهور الفرقة لأول مرة لتبوء دور مديرفي بي تي أس، بحيث يكون الهدف النهائي هو تعزيز بي تي أس ليصبحوا نجومًا.

سيواجه اللاعبون مهمات متعددة حيث يختارون بعض بطاقات أعضاء بي تي أس للموافقة على المهمة والتقدم خلال اللعبة. سيؤدي جمع هذه البطاقات وترقيتها إلى فتح المزيد من القصص طوال اللعبة، وسيكون بإمكان اللاعبين التفاعل فعليًا معفرقة بي تي أس في اللعبة من خلال نظام تفاعلي واحد مقابل واحد.

التسجيل المسبق للعبة مفتوح حاليًا على https://btsw.netmarble.com . ستتوفر لعبة نموذجية تجريبية صغيرة من بي تي أس وورلد على الموقع، ما يمنح اللاعبين فرصة معاينة اللعبة قبل الإطلاق. يشتمل موقع التسجيل المسبق حاليًا أيضًا على مقدمة للعبة، وقصة بي تي أس و “من بي تي أس – نظرة خاطفة خاصة على وظيفة الهاتف المحمول” للعبة والتي تتيح للاعبين التفاعل فعليًا مع أعضاء المجموعة، بالإضافة إلى لعبة صغيرة تزاوج بين اللاعبين وعضو في فرقة بي تي أس حيث يصبح الأفضل منهم مديرا للعبة.

سوف تكشف بي تي أس وورلد أيضًا عن موسيقى تصويرية أصلية جديدة تمامًا من بي تي أس قبل الإطلاق، بدءًا بأغنية يقدمها جن، جيمين ويونغ كوك من بي تي أس.

يمكن العثور على مقطع الفيديو الدعائي لهذه الأغنية على موقع التسجيل المسبق وقناة يوتيوب الرسمية http://www.youtube.com/c/BTSW_official

سيتم إصدار اللعبة في جميع أنحاء العالم (باستثناء الصين) على أجهزة iOS و Android لمزيد من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة https://btsw.netmarble.com. تتوفر أيضًا آخر التحديثات عن طريق متابعة بي تي أس وورلد على Twitter وInstagram.

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 6000 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي إحدى شركات MMORPG البارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com.

حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

حول شركة تيك وان

شركة تيك وان كوربوريشن هي شركة محتوى مبتكرة تستخدم ثقافة البوب في بيئة الألعاب. إذ تأسست في العام 2016، تيك وان تقود هذا النوع الجديد من الألعاب المحمولة المسماة “الألعاب السينمائية” التي تجمع بين عناصر اللعبة التفاعلية ضمن مفهوم القصة على أساس ثقافة البوب وبروتوكول الإنترنت الأصلي. تتضمن الألعاب مقاطع فيديو بالحركة الكاملة ومحتويات مرئية متعددة تدفع حدود سرد القصص من الجيل التالي. لقد أدت سنوات الخبرة والمعرفة في كل من سرد القصص وتطوير الألعاب إلى إنشاء ألعاب سينمائية مثل Take Urban و بي تي أس وورلد. تطور شركة تيك وان حاليًا سلسلة من الألعاب السينمائية المستقبلية وأعمالها الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.takeonecompany.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/897807/BTS_WORLD_Netmarble_Corp.jpg