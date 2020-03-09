‫كلي دي بو بيوتي تعلن عن الفائزين بجائزة “قوة الإشراق” 2020

التكريم يلهم النساء اللواتي كرسن أنفسهن لتحسين حياة الفتيات والنساء عبر التعليم

طوكيو، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يشرٌف شركة كلي دي بو بيوتي، شركة الماكياج ومنتجات البشرة الراقية، الإعلان عن الفائزات بالجائزة الثانية لـ “قوة الإشراق”، وذلك كجزء من التزامها الخيري المتواصل بالدعوة إلى تعليم البنات كمفتاح لتمكين غد أكثر إشراقا للنساء. ويأتي هذا بعد شراكة متعددة السنوات مع منظمة اليونيسيف الهادفة إلى دعم تعليم وتمكين البنات. تكرم جائزة “قوة الإشراق” النساء الملهمات اللواتي عملن لتحقيق تغير إيجابي عبر المعرفة. وستكرم جائزة “قوة الإشراق” 2020 كلا من بينيتا شريستا وبراتيكشا باندي من نيبال اللتين قدمتا إسهامات عظيمة لتعليم وتمكين النساء في مجال العلوم، التقنية والهندسة والرياضيات (ستيم). وستُمنح هاتان السيدتان منحة مالية يمكن تقديمها لأي من القضايا التي تختاراهما لاستكمال عملهما القيم. وتهدف جائزة “قوة الإشراق” إلى جانب مبادرات كلي دي بو بيوتي المتواصلة الهادفة إلى تمكين الفتيات والنساء من اتخاذ موقف استباقي في إحداث فرق إيجابي في العالم.

التعليم هو أحد السلالم الرئيسية للخروج من الفقر. ومع ذلك، لا تزال العديد من الفتيات في جميع أنحاء العالم محرومات من فرصة الوصول إلى الحصول على تعليم المدرسة الثانوية بسبب الحواجز مثل الزواج المبكر والفقر والتمييز والتحيز الجنساني. بسبب عدم الحصول على مزيد من التعليم، تكافح الفتيات والشابات للنهوض بمستقبلهن المهني. يمكن أن يساعد تمكين الفتيات للدخول في مجالات دراسة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “ستيم”في تزويدهن بالمهارات اللازمة لتأمين وظائف المستقبل، وتحسين الوكالة المالية والاكتفاء الذاتي *.

وقالت السيدة يوكاري سوزوكي، رئيسة قسم العلامة التجارية فيكلي دي بو بيوتي: “تأسستكلي دي بو بيوتي على الاعتقاد بأن النساء يمتلكن إشراقًا داخليًا يجعلهن جميلات حقًا. وحين يتم إطلاق العنان لهذا الإشراق، ويُسمح له باللمعان، يمكن أن يحول جمالها وحياتها وعالمها. فيكلي دي بو بيوتي نعتقد أن مفتاح غد أكثر إشراقًا هو فتح إمكانات الفتيات من خلال التعليم والتمكين، وتمكينهن من النهوض وتسليط الضوء جماعيا على العالم، وتعتبر “جوائز قوة الإشراق” بمثابة ركيزة مهمة تدعم أعمالنا. يشرفني الاحتفال بالفائزات بالجوائز لهذا العام لتفانيهن في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للفتيات والنساء من خلال تعليم ستيم.”

وقالت السيدة شريستا: “يمكن للتعليم أن يفتح فرصة لا نهاية لها وهو مفتاح التغيير الإيجابي. في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، ستدخل 600 مليون فتاة إلى القوى العاملة خلال العقد المقبل. وستعمل الغالبية العظمى منهن في القطاع غير الرسمي حيث يواجهن المصاعب والتحديات“.

وتقول السيدة باندي: “من المهم أن نعلمهن نحن النساء والمعلمون دروساً قيمة من الثقة وأهمية الذات. وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمكينهم بالمعرفة والقدرة على السيطرة على مستقبلهن واختيار مساراتهن. في الحياة. كل خطوة نتخذها، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، هي خطوة مهمة وذات مغزى نحو تحسين فرص الفتيات في العالم.”

سيتم تمويل “جوائزقوة الإشراق”من خلال نسبة مئوية من المبيعات العالمية لمنتج كلي دي بو بيوتي، “سيرام”. وإذ هو مصمم لإيقاظ ذكاء البشرة – أي قدرة الجلد على التمييز بين المنبهات الجيدة والسيئة، كما ينشط سيرام مصدر الحيوية والإشراق.

وكمديرتين لجمعية WiSTEM Nepal (نساء في “ستيم” نيبال)، تم الاعتراف بكل منبينيتا شريستا وبراتيكشا باندي لدورهما المحوري في قيادة مشاريع تعليم وتنويع تعليم “ستيم”في نيبال، التي مكنت الفتيات والنساء من متابعة اهتماماتهن في العلوم والتكنولوجيا. بصفتها مهندسة ومعلمة في تكنولوجيا المعلومات، أشرفت السيدة شريستا على العديد من المشاريع الخيرية الناجحة، بما في ذلك شراكة بينWiSTEM Nepal واليونيسيف وهيئة الاتصالات النيبالية #InternationalGirlsinICT، وهي حركة عالمية تشجع الفتيات على دراسة هذه المجالات والمهن المتنامية فيها. مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك # Net4Good، وهي حملة السلامة عبر الإنترنت للأطفال. وفي الوقت نفسه، كرست السيدة باندي حياتها المهنية لتحطيم القوالب النمطية الجنسانية وتشجيع النساء على الجلوس في مقدمة الفصل ومتابعة شغفهن بالتعلم والمعرفة بفخر. من خلالWiSTEM Nepal تدير السيدة باندي ورش عمل حول الترميز والإلكترونيات والتصميم تساعد على إلهام الجيل التالي من الفتيات لمتابعة المهن في تعليم “ستيم”.

WiSTEM Nepal هي منظمة تقوم بتعليم وتمكين الفتيات والشابات الذين تتراوح أعمارهن بين 10 و 25 عامًا، وتشجيع التفكير الحسابي، والتفكير المنطقي، ونمو الدماغ وحل المشكلات. وتم تأسيس المنظمة في أيلول/سبتمبر 2016 من قبل فريق من خمس نساء، بمن في ذلك السيتان شريستا وباندي. حتى الآن، ساعدت WiSTEM Nepal أكثر من 370 فتاة وشابة في التعرف على عالم”ستيم”الرائع، وتمكينهن بثقة للمشاركة في مطالبتهم بالعيش في عالم متساوٍ

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إن القدرة على إضاءة العالم موجودة داخل كل فرد، ومن خلال جوائز “قوة الإشراق”، تقفكلي دي بو بيوتي مع الفتيات والنساء على مستوى العالم فيما يقمن بتغيير العالم لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن.

سيقام حفل توزيع جوائز “قوة الإشراق” للعام 2020 في تايلاند.

* مصدر المعلومات: الاستثمار في تعليم ستيم للبنات في الدول النامية. (https://www.cfr.org/report/ investing-girls-stem- education-developing-countries )

عن كلي دي بو بيوتي

تأسست كلي دي بو بيوتي، العلامة التجارية العالمية الفاخرة التابعة لشركة شيسيدو كوزميتيكس، في العام 1982 ككيان يمثل التعبير النهائي عن الأناقة والعلوم. كلي دي بو بيوتي تعني مفتاح جمال البشرة. تكمن فلسفة العلامة التجارية في إطلاق قوة إشراق المرأة من خلال الاستفادة من تقنيات المكياج والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. تسترشد كلي دي بو بيوتي إلى الأبد بالشعور الجمالي والذكاء الرائع، فقد غرست منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتظهر كشركة رائدة في هذا المجال في تقديم إشراق رائع، ينبعث من الداخل. ومنتجاتها متوفرة في 18 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الرسمي على الإنترنت لكلي دي بو بيوتي: www.cledepeau-beaute.com

الموقع الرسمي على إنستاغرام لكلي دي بو بيوتي: https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

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