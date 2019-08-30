‫كليفر تاب وفيتشر تدشنان إطار عمل لتحسين مشاركة العملاء والمحافظة عليهم

يوفر إطار العمل الذي محوره الإقرار والفائدة والتحويل (AIC) للعلامات التجارية الاستهلاكية رؤى مستفيضة لزيادة القيمة الدائمة للعميل

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 30 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت كليفر تاب “CleverTap”، منصة إدارة دورة حياة العميل المتكاملة، عن تدشين إطار عمل الإقرار والفائدة والتحويل “AIC Framework” الذي يعني بمشاركة العملاء، وذلك بالاشتراك مع فيتشر “Phiture” شركة استشارات الجوال والتي يقع مقرها في برلين.

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وكانت كل من كليفر تاب وفيتشر قد اشتركتا في تصميم إطار عمل AIC لتمكين شركات تطبيقات العملاء سريعة النمو من تحسين فهمها لعمق وحدة التفاعل مع المستخدمين. ويصنف إطار العمل نشاط المستخدم في أحد ثلاثة طبقات خاصة بالمشاركة: الإقرار، والفائدة، والتحويل – حيث يعني التحويل بالإجراء الأعلى قيمة الذي يستطيع المستخدم تنفيذه باستخدام التطبيق. ويسمح ذلك لمسوقي العلاقات التجارية بإدراك الأنشطة داخل التطبيق التي تساهم في زيادة العائدات، وبالتالي تحسين الاستراتيجيات العامة للمحافظة على العملاء.

ويمكن استخدام إطار AIC عبر مجموعة متنوعة من الصناعات – من النقل الحضري حسب الطلب، ووسائل الإعلام، والترفيه، إلى السفر وإصدار التذاكر. ويراقب بشكل منتظم حجم كل طبقة بإطار A-I-C، ويحلل تقلبات الطبقات بمرور الوقت، ويوفر رؤية عن صحة وأداء التطبيق. ويمثل الإطار أداة قياس مفيدة، ويحدد المخاطر المحتملة التي قد تظهر فجأة في المستقبل.

وبهذه المناسبة يشير سونيل توماس “Sunil Thomas”، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كليفر تاب: “توفر أدوات القياس التي من قبيل المستخدمين النشطين يوميًا (DAU) والمستخدمين النشطين شهريًا (MAU) رؤية عالية القيمة لمشاركة المستخدم. وتتسم أدوات القياس العريضة هذه بكونها غير قابلة للتنفيذ. ويساعد إطار AIC العلامات التجارية الاستهلاكية في تصنيف المستخدمين في مجموعات قابلة للتنفيذ ويوجه النشاط الأكثر صلة لدفع هؤلاء المستخدمين قدمًا في دورة حياتهم. ويساعد توجيه المستخدمين قدمًا من طبقة الإقرار إلى طبقة الفائدة، ومن طبقة الفائدة إلى طبقة التحويل في أن يحسن بشدة من القيمة الدائمة. وسيؤدي متابعة حالة المستخدمين الذين ينزلون من طبقة التحويل إلى طبقة الفائدة إلى إعادة التنشيط الفعال للحملات الدعائية والمزيد”.

ومن جانبه، يشير أوداي سودهي “Uday Sodhi”، رئيس الأعمال الرقمية في سوني بيكتشرز نتووركس الهند “Sony Pictures Network India”، قائلاً: “تعد المحافظة على العملاء وفهم مشاركتهم داخل التطبيق جزءًا لا يتجزأ من النمو في أعمال بث المحتوى عبر الشبكة. وبينما تقدم أدوات القياس الحالية رؤية ذات صلة ولكنها محدودة لمشاركة المستخدم، سيتيح الحل الأكثر تركيزًا والذي يوجهه الحل مثل AIC للجهات الفاعلة في تطبيقات بث المحتوى عبر الشبكة بتصميم استراتيجيات محسنة للمستخدم ووضع إطار للنماذج الفعالة الخاصة بالعائدات. وستؤدي كذلك المحافظة الفعالة على المستخدمين الحاليين إلى تحسين قيمة العملاء الدائمة”.

وعلى الجانب الآخر، صرح أندي كارفيل “Andy Carvell”، الشريك في مؤسسة فيتشر: “يقدم إطار AIC جولة جديدة ووثيقة الصلة لمؤشرات الأداء الرئيسية من خلال دمج قيمة الإجراءات ذات الصلة التي قد ينفذها المستخدم وتصنيف المستخدمين النشطين في 3 طبقات حسب المشاركة المتزايدة. وفي بحثنا، اكتشفنا أن تطبيق هذا النموذج يستطيع أن يخطر استراتيجية مشاركة المستخدم ويؤدي إلى تحديد أولويات المبادرات الأكثر تأثيرًا التي من المضمون قيادتها للنمو. وسنواصل تحسين إطار AIC من خلال العمل مع العلامات التجارية الاستهلاكية ذات معدلات النمو المرتفعة وتثمر عن دروس مستفادة إضافية ستجعل إطار العمل أكثر قيمة”.

وللتعرف على المزيد عن إطار AIC، يرجى زيارة مدونة كليفر تاب https://clevertap.com/blog/acknowledgement-interest-conversion-a-new-way-to-measure-engagement/?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign=aicframework

نبذة عن كليفر تاب

تعد كليفر تاب منصة للمحافظة على العملاء تساعد العلامات التجارية للعملاء على تعظيم القيمة الدائمة للمستخدم. وتثق أكثر من 8,000 علامة تجارية استهلاكية “consumer brands” حول العالم، تتضمن فودافون “Vodafone”، وستار “Star”، وسوني “Sony”، وفاندانجو لاتام “Fandango LATAM”، وكاروسيل “Carousell”، وجوجيك “Gojek” في كليفر تاب لتحسين مشاركة المستخدم والمحافظة عليه وزيادة العائدات على المدى الطويل. ويدعم كليفر تاب أكبر شركات رأس المال المخاطر والتي تتضمن سيكويا إنديا “Sequoia India”، وتايغر غلوبال مانجمنت “Tiger Global Management”، وأكسيل “Accel”، وريكروت هولدينغز “Recruit Holdings”، وتدير أعمالها من مكاتبها في سان فرانسيسكو، وسياتل، ولندن، وسنغافورة، ومومباي. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني clevertap.com أو تابعونا على لينكيد إن “LinkedIn” وتويتر “Twitter“.

نبذة عن فيتشر

تعد فيتشر شركة استشارية متنامية لخدمات الجوال ويقع مقرها في برلين، وتعمل مع العديد من الفرق التي تقف خلف التطبيقات الرائدة. وباستخدام حزمة نمو الجوال التي تحظى بتقدير الصناعة كإطار عمل استراتيجي، تعرض فيتشر 4 خدمات استراتيجية: تحسين متجر التطبيق، وإمكانية آبل للبحث عن الإعلانات، وخدمات المحافظة على المستخدمين، واستشارات النمو. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://phiture.com/.

اتصالات وسائل الإعلام:

كيتان بانديت “Ketan Pandit”

العلاقات العامة لكليفر تاب

ketan@clevertap.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg