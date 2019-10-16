‫كليفر تاب تستكمل جولة تمويل السلسلة سي بقيمة 35 مليون دولار لدفع النمو العالمي للشركة

شركتا تايغر غلوبال منجمنت وسيكويا كابيتال الهند تعمقان الاستثمار في منصة الشركة الرائجة لإشراك والاحتفاظ بعملاء الجوال

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 16 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كليفر تاب CleverTap، المنصة الرائدة لدورة حياة العملاء والاحتفاظ بالمستخدمين، اليوم أنها أكملت الجولة سي للاستثمار، التي تسمح بالتسريع الإضافي للشركة كرائدة عالمية في تسويق تطبيقات الموبايل. وإذ تحقق نسبة نمو تبلغ 250% سنويا منذ العام 2015، تعتزم كليفر تاب استخدام هذه الأموال للبناء على مركزها الهندسي الجديد في الولايات المتحدة وإضافة قدرات تكهنية إضافية لمنصتها الرائدة في السوق وإذكاء استراتيجية توسع عالمية جريئة للشركة للوصول إلى السوق.

وقاد جولة تمويل السلسلة سي لكليفر تاب من قبل المستثمرين الحاليين تايغر غلوبال منجمنت وسيكويا كابيتال الهند, يزيد هذا التمويل الجديد من استثمارات كليفر تاب الخارجية إلى 61 مليون دولار منذ بداية العام 2019 – وهي الفترة التي ارتفع فيها تقييم الشركة المالي السوق ليصل إلى أكثر من الضعف من 150 مليون دولار إلى 385 مليون دولار.

وقال سونيل توماس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليفر تاب: “تعرف الشركات الرائدة أن مفتاح دفع نمو الإيرادات في مساحة تطبيقات الأجهزة المحمولة يتمثل في زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة قيمة دورة حياة العملاء على المدى الطويل. نحن في وضع فريد لتقديم حل شامل لا يقتصر على توفير رؤى العملاء القابلة للتنفيذ فحسب، بل يسلم أيضًا الرسالة الصحيحة لدفع مشاركة أعمق استنادًا إلى استخدام العميل في الوقت الفعلي – وكل ذلك على نطاق واسع. وستمكّن هذه الجولة الأخيرة من التمويل كليفر تاب من مساعدة المزيد من الشركات على تحقيق أهداف الاحتفاظ بعملائها لأنها تبني علاقات طويلة الأمد مع عملائها.”

تستغل منصة دورة حياة العملاء والاحتفاظ بالمستخدمين من كليفر تاب التعلم الآلي لتقديم جناح ربط قوي يمكن العلامات التجارية من تحويل قاعدتها من مستخدمي الهواتف المحمولة والارتباط بها والاحتفاظ بها وتنميتها. لقد تم تبني الحل المشهود من قبل بعض الشركات الرائدة في العالم في العديد من الصناعات، وارتفع نمو العملاء بأكثر من الضعفين على مدار العام الماضي وحده مع معالجة أكثر من ثمانية مليارات من إجراءات المستخدم يوميًا. ساعدت كليفر تاب في تحقيق ما يزيد عن 2 مليار دولار من العائدات الإضافية لعملائها، وتصل منصتها حاليًا إلى أكثر من مليار جهاز وأكثر من 8000 تطبيق للمستهلكين في أكثر من 100 دولة.

وقال موهيت بهاتناغار، المدير الإداري لشركة سيكويا كابيتال إنديا إل إل بي: “هناك نقص واضح في الحلول القابلة للتطبيق في السوق اليوم التي تدفع نتائج الأعمال المطلوبة لتحويل قاعدة عملاء الهاتف المحمول والاحتفاظ بها وتوسيعها. تقدم كليفر تاب حلا لمعالجة نقطة ألم كبيرة للمسوقين من خلال تقديم منصة الاحتفاظ بالمستخدم والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من قيمة حياة العميل والنمو على المدى الطويل.”

سيكون التوسع العالمي وتطوير المنتجات مجالات تركيز رئيسية للشركة. سيتم استخدام الأموال لتعزيز نمو الفرق عبر صناعات الهندسة والمبيعات والتسويق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مما يسمح لـكليفر تاب بالتوسع في موقعها الريادي في التكنولوجيا المتنامية وزيادة الوعي بها في مجالات التوسع.

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حول كليفر تاب

كليفر تاب هي المنصة الرائدة لإشراك والاحتفاظ بالعملاء التي تساعد العلامات التجارية على تعظيم قيمة حياة المستخدم. تثق أكثر من 8000 علامة تجارية للمستهلكين consumer brands حول العالم، بما في ذلك فودافون، ستار، سوني، ديسكوفري، فاندانغو لاتام وغوجيك بكليفر تاب لمساعدتها على تحسين مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم وبالتالي زيادة إيرادات الشركات الطويلة الأجل. تحظى كليفر تاب بدعم من كبرى شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك سيكويا الهند، تايغر غلوبال منجمنت، أكسل وريكروت هولدنغز،، وتعمل في سان فرانسيسكو وسياتل ولندن وسنغافورة ومومباي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة clevertap.com أو متابعتها على LinkedIn و Twitter.

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