‫”كلير تريب” تطلق برنامج “عطلات كلير تريب” مع عرض حجز عطلة والحصول على العطلة التالية مجاناً

الشركة الأكبر في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت تقدم باقات خاصة مع أسعار في متناول الجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 أكتوبر 2019: أعلنت “كلير تريب”، الشركة الرائدة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق برنامج “عطلات كلير تريب”، والذي يقدم باقات عطلات في متناول الجميع، في المنطقة وخارجها، وذلك بالتعاون مع بعض من أبرز الفنادق وخطوط الطيران على مستوى العالم.

واحتفاءً بهذه المناسب، يمكن للعملاء الانضمام إلى “نادي عطلات كلير تريب”، نادي الولاء ذو العضوية المحدودة، والذي يتيح لهم شراء عطلة والحصول على عطلتهم التالية في الصيف المقبل مجاناً إلى وجهات مختارة، والتي تضم جورجيا أو أرمينيا أو أذربيجان أو تركيا. وستشمل باقة العطلة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية، وإقامة في فندق من فئة الـ 4 نجوم، ووجبة إفطار يومية، ونقل من وإلى المطار، وجولة لمشاهدة معالم المدينة.

كما أطلقت “كلير تريب” خياراً غير محدود لقضاء العطلات في جورجيا وأذربيجان وأرمينيا، والذي يتيح للعملاء حرية اختيار برنامج الرحلة. وسيتم تخصيص سائق ومرشد سياحي للمسافرين، ويمكنهم الحصول على برنامج الرحلة الخاص بهم يومياً من بين مجموعة من أكثر من 20 جولة لمشاهدة معالم المدينة حسب تفضيلاتهم. يقدم المرشد السياحي المحلي من “كلير تريب” رؤى وتوصيات مبنية على خبرة كبيرة حول طيف واسع من التجارب. وسيحصل الضيوف أيضاً على خدمة الكونسيرج من “كلير تريب” على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مما يضمن سير كل شيء بسلاسة، فضلاً عن توفر نقطة اتصال واي فاي مجاني لكل من الضيوف ليبقوا على اتصال بشبكة الإنترنت بسهولة وبشكل مستمر. على الرغم من أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، حيث تبدأ العطلات بأقل من 1,300 درهم إماراتي، غير أن ذلك لن يؤثر على مستوى الراحة والرفاهية في الرحلات. وسينعم العملاء بالمرونة في اختيار تواريخ المغادرة وشركات الطيران والفنادق ضمن مجموعة منتقاة بعناية، وستكون جميع الجولات على أساس خاص، مع مرشدين يتحدثون الإنجليزية والعربية بطلاقة للتأكد من أن الزوار لن يفوتوا أي شيء.

وتعليقاً على ذلك، قال أناند كانداداي، نائب الرئيس التنفيذي للعطلات، والإقامات، والتجارب في كلير تريب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تشكل ’عطلات كلير تريب‘ مزيجاً مثالياً يجمع بين الملاءمة والراحة والمرونة. ومع عروضنا المصممة بعناية فائقة وخدمة الكونسيرج على الأرض، نحن نلبي حاجة متزايدة للعملاء للحصول على المزيد من الحرية والقدرة على التحكم ببرنامجهم على الوجه الأمثل خلال السفر. لا تضم محفظتنا أكثر الوجهات شعبية في هذا السوق الآخذ في التغير باستمرار فحسب، ففي عالم اليوم، يبحث المسافرون من جيل الألفية عن وجهات غير مكتشفة، تلك التي ستثير اهتمام أصدقائهم وتشعرهم بالتشويق عند نشر صور زيارتهم لها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك، فقد قمنا بتطوير منتج يناسب الباحثين عن قيمة عالية، وأولئك الذين يبحثون عن تجارب جديدة وفريدة من نوعها”.

من العطلات الشاطئية واستكشاف المدن والانطلاق في مغامرات في أحضان الطبيعة، سيجد الجميع ما يناسب تطلعاتهم، من خلال رحلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك بعض الوجهات البكر والمدن الأكثر شعبية مثل باريس وروما ومدريد. يمكن للضيوف البدء في تصميم رحلتهم وهم لا يزالون في منازلهم، وذلك من خلال زيارة موقع “كلير تريب” الإلكتروني: www.cleartrip.ae/holidays.

نبذة عن “كلير تريب”

تعتبر “كلير تريب” شركة رائدة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم الشركة التي تأسست في عام 2006 لعملائها تجربة سفر شاملة من خلال التطبيقات الحائزة على العديد من الجوائز عبر الأجهزة المحمولة والمكتبية. ومع الجمع بين المنتجات ذات الرؤية المستقبلية، مع نهج يتمحور حول العملاء، وأوسع مجموعة من الرحلات الجوية والفنادق والتجارب المحلية، تقدم “كلير تريب” قيمة متميزة للغاية إلى السوق، والتي توفر الملائمة، والمزيد من الخيارات، فضلاً عن أسعار تنافسية ومحتوى حصري غني.

تحتل “كلير تريب” اليوم مكانة رائدة في فئتي السفر والضيافة، مع بيع ما يزيد عن 10 ملايين تذكرة طيران و1.5 مليون ليلة فندقية سنوياً. ومع إطلاق خدمة “Cleartrip Local” في العام 2016، أصبحت الشركة أول منصة عالمية للسفر توفر إمكانية الاستكشاف وإجراء الحجوزات لأكثر من 15,000 من الأنشطة الترفيهية المحلية الرائعة، والأشياء التي يمكن القيام بها ضمن العديد من الفئات، مثل الأنشطة في الهواء الطلق، والأحداث والفعاليات والأطعمة والمشروبات. تلقت “كلير تريب” العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك لقب “أفضل بوابة سفر للعام” في جائزة العلامات التجارية العالمية للسفر لعام 2015، و “أفضل تطبيق للهاتف الجوال” ضمن جوائز ويب إن ترافل لعام 2016.

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