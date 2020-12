You are here:

‫كلية ثندربيرد للإدارة العالمية في جامعة ولاية أريزونا تحتفل بخريجي العام 2020 في احتفال افتراضي مع الروبوتات الرقمية وخطباء التخرج الثلاثيي الأبعاد، مع تسليم الجوائز للفائزين بالطائرات بدون طيار