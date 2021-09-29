‫”كلية بريتس إمبريال الجامعية” تُقدِّم شهادات جامعية بريطانية وأوروبية في الإمارات العربية المتحدة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 29 سبتمبر 2021 — PRNewswire/عَد مجالات الأعمال والإدارة، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية والضيافة، والرياضة والفعاليات، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، أكثر الخيارات المهنية ازدهارًا للشباب وكذلك المهنيين حول العالم. وأصبح من الممكن الآن التخصص في هذه الوظائف من خلال درجة البكالوريوس والماجستير مع كلية بريتس إمبريال الجامعية، في الفرع الجامعي في الإمارات العربية المتحدة أو من خلال الفصول الافتراضية المختلطة. تُمنح هذه الدرجات العلمية من قِبَل جامعات مرموقة ذات فروع جامعية متعددة، حيث يمكن لطلاب جامعة بريتس إمبريال الانتقال إليها في المملكة المتحدة وأوروبا مثل: كلية يوكليا لإدارة الأعمال – فرنسا، ودرجة مزدوجة من الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية (IU) – ألمانيا بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك – المملكة المتحدة، وجامعة سان أنطونيو الكاثوليكية بمورسيا (UCAM) – إسبانيا.

تُعَد كلية بريتس إمبريال، بالإمارات العربية المتحدة مركزًا أكاديميًا وشريكًا تعليميًا لهذه الجامعات البريطانية والأوروبية المعترف بها عالميًا. وهي معتمدة من قِبَل العديد من هيئات الامتحانات المرموقة في المملكة المتحدة لتقديم برامج درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وتُقدِّم بريتس إمبريال لطلابها خيارًا للانتقال إلى الفروع الجامعية الأصلية لهذه الجامعات في دول مثل المملكة المتحدة وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يمكن للطلاب أيضًا الاستفادة من خيارات العودة والبقاء بعد الدراسة وفرص العمل في هذه البلدان.

وتقع بريتس إمبريال في الإمارات العربية المتحدة، وتُصنَّف الإمارات باستمرار ضمن أفضل 10 دول في العالم نظرًا لكونها الأكثر أمانًا، والأغنى، وذات أعلى نسبة توظيف، وخالية من الضرائب، وذات أفضل حياة طلابية؛ بينما تقوم بريتس إمبريال بإرشاد الطالب طوال رحلته من خلال توفير مسار سهل وسلس للحصول على درجة علمية عالمية.

ما الذي يجعل كلية بريتس إمبريال الجامعية فريدة من نوعها؟

– تأشيرات الطلاب برعاية بريتس إمبريال.

– تُوفِّر أوقات المحاضرات المرنة فرصة لاكتساب مهارات الصناعة من خلال فرص العمل بدوام جزئي.

– يتم تدريس البرامج المقبولة عالميًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

– هيكل دفع رسوم يسير التكلفة ومرن.

– محاضرات إضافية في اللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

– المِنَح الدراسية متاحة لجميع المقبولين. (قم بزيارة موقع الويب لمزيد من التفاصيل). خيارات البقاء في الإمارات العربية المتحدة مثل التأشيرة الذهبية (Golden Visa)، وتأشيرة فريلانسر (Freelancer Visa)، وتأشيرة العمل (Employment Visa)، إلخ.

– فرصة الحصول على درجتين/دولتين مثل: الإمارات العربية المتحدة+فرنسا، الإمارات العربية المتحدة+إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة+المملكة المتحدة، إلخ.

يضمن فريق بريتس إمبريال المخصص للتأشيرات ودعم الطلاب انتقالًا سلسًا للطلاب الذين يختارون الانتقال من الإمارات العربية المتحدة إلى الفرع الجامعي الرئيسي في أي جامعة. وإلى جانب درجة علمية عالية الجودة، فإن كلية بريتس إمبريال الجامعية توفر أفضل تجربة مزدوجة بين الدولة والقارة.

للقبول ومزيد من التفاصيل، تَواصَل معنا:

كلية بريتس إمبريال الجامعية

المنطقة الحرة بالشارقة – الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.

البريد الإلكتروني: admissions@ brittsimperial.com

الهاتف: 5487882(04)971+، 522161590-971+

www.brittsimperial.com