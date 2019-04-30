‫كشفت “سكيلد ناو” الستار عن تدريباتها، وإصدار الشهادات خاصتها، وحلول التكنولوجيا الخاصة بها أيضًا في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، 2019.

شاركت “سكيلد ناو” في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2019 http://www.ieche.com.sa/english/home في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وهو فاعلية ركزت على سّد الفجوة بين خبرة التعليم العالي والأهلية للتوظيف في مقر العمل. وكانت الضجة الأكبر بشأن المهارات الشخصية المهمة، والاستعداد للوظيفة، ومبادرات التدريب القائمة على التقييم؛ ستجد الحلول جميعها في محفظة “سكيلد ناو” التعريفية.

واشنطن،1 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — احتفلت سكيلد ناو http://www.skillednow.comبتقديمها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا في المعرض والمؤتمر الدولي للتعلم العالي 2019، لمساعدة المنطقة على تلبية متطلباتها المتنامية لزيادة أهلية التوظيف لدي خريجي الجامعات، وخفض البطالة، وتجهيز رواد العمل من الشباب من أجل تحقيق النجاح بوصفهم أصحاب أعمال صغيرة إلى متوسطة الحجم. انضمت “سكيلد ناو” إلى أكثر من 375 كلية وجامعة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوالي 40 مؤسسة أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والقنصلية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والسفارة الأمريكية في الرياض.

تقول سيندا دالي، مديرة العمليات التنفيذية في “سكيلد ناو”: “لقد أجرينا العديد من المحادثات المتعمقة مع هيئات تعليمية جادة على استعداد لتغيير نُهجها وتبني نهج التدريب العملي القائم على الوظيفة في مناهجها، في مراكز التعليم المستمر خاصتها، وفي أقسام خدمات الطلاب الخاصة بهم”، حيث إن كفاءات المهارات الشخصية المكتسبة من التدريب ومتحقق من صحتها ومصدقة يعترف بها كعامل حاسم للموظفين لإيجاد النجاح الوظيفي. اتخذت حلول “سكيلد ناو” موضعًا مثاليًا لمواجهة التحديات وتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

وفي الفاعلية نفسها، أعلنت “سكيلد ناو” أيضًا أن “ThinkCSI“هي الموزع الرئيسي لحلول “سكيلد ناو” في الشرق الأوسط ومناطق الخليج. يقول مصطفى قادوس، الرئيس التنفيذي “لسكيلد ناو”: “عملت “ThinkCSI ” منذ فترة طويلة كمزود لحلول مايكروسوفت في المنطقة، كما تتمتع بسمعة طيبة، ويرجع الفضل في ذلك لخبرتها وخدمة العملاء الخاصة بها”. تدرك الشركة متطلبات تطوير الأعمال والمهارات الشخصية جنبًا إلى جنب مع المهارات التقنية لمواجهة تحديات أهلية التوظيف في المنطقة. وأضاف قادوس: “إن حلول “Skilled Now” هي إضافة طبيعية إلى محفظتها الحالية، والتي ستلبي هذه الاحتياجات في جميع أنحاء المنطقة.

“سكيلد ناو” هي مزود حلول متكامل تنتج معايير إصدار الشهادات الدولية المتخصصة في سوق العمل، والتدريب، والاختبار، والخدمات الاحترافية وتسوقها، كما إنها إحدى منصات التكنولوجيا المتكاملة الحديثة. وتتضمن علامتها التجارية “نوليدج وركرز برو”، وهي منهج لمنح الشهادات والتدريب المهني يديرها مجلس نوليدج وركرز برو للمعايير الدولية لمنح الشهادات؛ و”سكيلز بيلدر برو”، وهي مكتبة للتدريب على المهارات العملية والشخصية؛ و”سكيلد ماتريكس”، وهو محرك تأليف الاختبارات القائم على الحوسبة السحابية ومنصة استضافة.

ستُقدم “سكيلد ناو” إلى السوق عالميًا من خلال شركاء التدريب المعتمدين، ومراكز تقديم الاختبارات المعتمدة، http://www.skillednow.com/Partnerships، وموزعين رئيسين، وبرامج شركاء التوزيع، ومن خلال شراكات مباشرة مع الشركات والهيئات الحكومية، والكليات المهنية، والجامعات حول العالم.

المرفقات:

نشرة “سكيلد ناو”

ثلاث صور من المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/880636/Skilled_Now_Final_Brochure.pdf

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/880635/Skilled_Now_Logo.jpg