‫كسر عصر احتكار كبار شركات التكنولوجيا لمجال الذكاء الاصطناعي بفضل منظومة المطوّرين المتكاملة Multiverse™‎

سنغافورة، 21 مايو، 2021 /PRNewswire‏/ — تُعد ‎Multiverse™‎ منصّة للتعلم الآلي تُمكّن المزيد من الأشخاص من تأسيس وإطلاق تطبيقات ذكاء اصطناعي لامركزية بسهولة وذلك باستخدام الرموز المُميّزة والأنظمة الاقتصادية اللامركزية المُخصّصة.

“سوف يُصبح الذكاء الاصطناعي لتعلّم الآلة (A.I./ML) القوة التكنولوجية الأكثر أهمية في المجتمع. ومن المهمّ كثيرًا أن تتحلّى هذه القوة بسمة اللامركزية بما يسمح للمزيد من الأشخاص بالمشاركة في تطويرها، ولكن لم ينجح أحد في ذلك حتّى وقتنا الحالي”؛ هذا ما جاء على لسان كليف زو، المؤسّس الشريك لفريق Multiverse Labs القائم في وادي السيليكون وسنغافورة والذي طوّر منصّة Multiverse.

“ما زال كيان الذكاء الاصطناعي لتعلّم الآلة حِكرًا على نُخبة ضئيلة من الشركات والمؤسّسات. وقد شَغَل فريقنا مناصب رائدة في شركات من Google وأصبح على دراية وثيقة بمدى التطوّر السريع لهذه الفجوة التكنولوجية. يحتاج كيان الذكاء الاصطناعي إلى التحرّر من قيود المركزية وأن يصبح متاحًا أمام الجميع”.

“لا يستطيع 99.9% من الأشخاص كتابة الأكواد والرموز من أجل كيان الذكاء الاصطناعي لتعلّم الآلة. وهناك الكثير ممّن لديهم أفكار رائعة حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعاتهم بطريقة تخلو من التحيّز، إلّا أن العقبات التكنولوجية ونقص رأس المال الكافي يمنع هؤلاء المبدعون من تحقيق أهدافهم. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى إنشاء منصّة Multiverse التي تسمح للأشخاص ببدء مشروعاتهم بدون الحاجة إلى كتابة الأكواد والرموز أو جمع مبالغ طائلة لتكوين رؤوس الأموال الكافية”.

“يتضمّن كل مشروع منتجاته ورموزه المميزة الخاصة ومنظومته اللامركزية للتبادل (DEX) ونموذجه الاقتصادي والإداري الفريد، والذي يحدده المؤسسون في البداية بدون الحاجة إلى استخدام الأكواد والرموز”.

“ونطلق على هذه المشروعات كلمة “الكواكب” وذلك لما تتضمنه من تصاميم وهياكل إدارية مستقلة وقائمة بذاتها. نحن لا نحدد أي قواعد أو حقوق عمل أو مبادئ اقتصادية لأي مشروع كوكبي، وذلك لأن مؤسسي المشروع هم من يحددون مبدئيًا تلك القواعد التي تتمتّع بالشفافية أمام الجميع”.

“وتسمح المنظومة اللامركزية للتبادل في كل مشروع للمجتمعات بالمضاربة في عملات Multiverse والحصول على القيمة المقابلة لها في صورة رموز مميزة للمشروع. وكمُضَارِب، أنت لا تمثّل مستثمرًا أو مساهمًا. ولا يمكن لمؤسسي المشروع إنفاق تلك العملات. ولكن حينما تُضارِب في هذه العملات، يتغيّر سعر الصرف الخاص بالمشروع تلقائيًا. وإذا ما غيّرت رأيك، يمكنك دائمًا التخلّي عن المضاربة واسترداد نسبة من العملات والتي يتم تحديدها وفقًا لسعر الصرف الحالي في المنظومة اللامركزية للتبادل. ويضع المؤسسون ضوابط في غاية الصرامة على عمليات إلغاء المضاربة والإنفاق والاكتساب الخاصة بهم، وتتمتّع كل صغيرة وكبيرة بالشفافية ويتم تدوينها بما لا يقبل التغيير في العقد الإلكتروني الخاص بالمشروع، ما يجعلك قادرًا على اتخاذ قرارات مستنيرة. إنّنا نحاول كسر الحواجز والعقبات أمام عملية الدخول في المضاربة ونسعى إلى النهوض بمستوى الجودة في المشروع”.

“لا تمثّل المضاربة سوى طريقة واحدة للمشاركة في المنصة، حيث يمكنك أيضًا تقديم الرأي والنصيحة لمؤسسي المشاريع أو التطوّع في المشروعات الخيرية أو إطلاق مشروعك الخاص”.

تأتي المشروعات في صورة معيارية، ما يسمح للمؤسسين باستخدام مشروعات Multiverse الأخرى (مثل مشروعات التخزين المُوزَّع ونماذج تدريب الذكاء الاصطناعي ومشروعات مصادر البيانات) وبناء تطبيق ذكاء اصطناعي لتعلّم الآلة في غاية التطور بأقل قدر ممكن من إعادة التشكيل والهدر. وبخلاف المنصات الأخرى الموجودة حاليًا، تشجّع تأثيرات شبكة Multiverse ومنصتها المفتوحة على التعاون وتعمل على الإسراع من تطوير المشروع وتآزر مكوّناته.

لقد استقطبت مشروعات Multiverse بالفعل عملاء من شركات مرموقة من حول العالم وكذلك باحثين في جامعة ستانفورد وجامعة جون هوبكينز. وبما أن منصة Multiverse مبنيّة بتكنولوجيا البلوك تشين أو سلسلة الكتل (Blockchain) الموازية ذات الأداء العالي والكفاءة الصديقة للبيئة والقائمة على بروتوكولات إثبات المخاطر، تسمح هذه المنصة للأشخاص من كافة الطبقات والفئات بإنشاء مشروعات الذكاء الاصطناعي ودعمها. وتلقّت منصة Multiverse الدعم من Matrix Partners وHuobi Ventures وKuCoin وArrington XRP وFenbushi Capital.

حول Multiverse ™‎

تُمكّن منظومة الذكاء الاصطناعي الاقتصادية اللامركزية Multiverse™‎ المجتمع من تمويل تطبيقات تعلّم الآلة (الكواكب) وتدريبها وإطلاقها بسهولة ويسر وذلك باستخدام ما لديهم من رموز مميزة مخصّصة وأنظمة اقتصادية لامركزية.

للاطّلاع على مزيد من المعلومات حول Multiverse، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https:// multiverselabs.com/.

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