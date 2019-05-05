‫كريستيانو رونالدو يطلق كتاب Striker Force 7 الكوميدي كجزء من “يوم الكتاب الكوميدي المجاني” في 4 مايو

يستكمل الاتفاق على صفقة على رواية صورية من ثلاثة تشمل مع أكثر من 8 أقاليم في أوروبا

لوس أنجلوس، 6 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يصبح أكبر سوبرستار في العالم أكبر سوبرسنار مقبل في العالم! فقد أصدر كريستيانو رينالدو، الرياضي السوبرستار الأيقوني أول كتاب كوميدي من تأليفه بعنوان Striker Force 7 كجزء من “يوم الكتاب الكوميدي المجاني” عبر شركات بيع كتب تجزئة كوميدية عبر البلاد في نهاية الأسبوع الحالي.

فبقيادة كريستيانو، يجب على فريق متنوع من الوكلاء الفائقي القوة من جميع أنحاء العالم حماية الأرض من الإبادة – بشرط أن يتمكن كريستيانو من تعليمهم كيفية العمل كفريق واحد! إنهم موجودون هنا لإنقاذ الأرض – لكن من الذي سينقذهم من بعضهم البعض!؟

وعلى ذلك علق كريستيانو رونالدو قائلاً: “كنت دائمًا من محبي الأبطال الخارقين وأنا مسرور للمساعدة في إنتاج هذه السلسلة الجديدة من الرسوم والصور. فبنفس الطريقة التي تربط بها كرة القدم بين الثقافات والناس في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن شخصيات وأبطالا رائعين في الرسوم والصور يمكنهم أن يفعلوا الشيء نفسه وهذا هو السبب في أنني متحمس للجمع بين هذه المشاعر لكرة القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع ومشاركته مع جماهيري.”

Striker Force 7 هي قصة جديدة، ألفها كريستيانو رونالدو والمبدع الخارق شيراد ديفاراجان، والكتاب الكوميدي يعتمد على سلسلة كتب الصور والرسوم التي يتم إنتاجها حاليًا. كريستيانو وديفاراجان منتجان تنفيذيان في هذه السلسلة المتحركة، إلى جانب دييغو غوارديراس من في إم إس كوميونيكيشنز، وفريق بولاريس الرياضي، وجيفان جي كانغ، نائب الرئيس الإبداعي في شركة غرافيك إنديا.

ألف الطبعة الخاصة من كتب يوم الكتاب الكوميدي المجاني رسام الصور المبدع ميريل هيغان وأبدع رسومه المرافقة جيفان جي كانج، وبالنسبة إلى الملايين من المعجبين بكريستيانو، تتوفر أغلفة الطبعة الخاصة المحدودة المتنوعة الآن من الكتاب على موقع: StrikerForce7.com .

وإضافة إلى الكتاب الخاص بيوم الكتاب الكوميدي المجاني، وقع كريستيانو وديفاراجان أيضًا صفقة نشر أوروبية تشمل 8 أقاليم لإطلاق سلسلة من ثلاث روايات مصورة أصلية بناءً على شخصياتها، مع إطلاق أول كتاب في وقت لاحق من هذا العام.

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن طريق زيارة www.strikerforce7.com

عن غرافيك إنديا

غرافيك إنديا هي شركة ترفيه تركز على الشخصيات وعلى إنتاج شخصيات بارزة، وقصص مسلية وقصص عادية من خلال المنصات المحمولة والرقمية. من خلال استوديوهاتها للرسوم الإبداعية الحائزة على الجوائز في الهند، تتمثل مهمة غرافيك إنديا في إنتاج قصص وأبطال دائمين يعززون الخيال ويغذون إلهام جيل جديد معولم من الشباب حول العالم. www.graphicindia.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/881604/Graphic_India_Striker_Force_7.jpg