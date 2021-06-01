‫كافلان (Kavalan) تحوز جائزة المشروب الشعيري المنفرد “الأفضل على الإطلاق” في طوكيو

مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية (TWSC) 2021 تمنح برميل النبيذ المعتق Sky Gold ، وهو الإصدار العاشر من شركة كافلان، جائزة مشروب الشعير الأفضل على الإطلاق في العالم

تايبيه، 31 مايو 2021 /PRNewswire/ — منحت مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية (TWSC) 2021 كافلان جائزة المشروب الشعيري المنفرد “الأفضل على الإطلاق”.

احتلت مشروبات كافلان أربع من مراتب المسابقة الخمس الأولى لمشروبات الشعير المنفرد، حيث جاءت في المرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة، والمرتبة الرابعة، والمرتبة الخامسة من بين جميع مشروبات الشعير المنفرد التي انضمت إلى المسابقة من جميع أنحاء العالم هذا العام.

يُحدد مشروب الشعير المنفرد الأفضل على الإطلاق في المسابقة من خلال عملية تتكون من مرحلتين: في المرحلة الثانية، يتذوق فريق خاص يتكون من 15 حكمًا مشروبات الشعير المنفرد الأفضل وعددها 14، التي تم تذوقها في المرحلة الأولى، مرة أخرى وبشكل مستقل ودون تحديد هويتها للعثور على مشروب الشعير المنفرد الأفضل على الإطلاق من بين هذه المشروبات الأربعة عشر.

ولأول مرة أيضًا في المسابقة، أصبحت تايوان إحدى المناطق الجديدة المصنعة للويسكي، حيث حازت كافلان على أفضل فئتين من الجوائز في منطقتها، وهما فئة مشروب الشعير المنفرد التايواني دون ذكر مدة التعتيق، وفئة البرميل المنفرد لمشروب الشعير المنفرد التايواني.

جوائز كافلان في مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية الثالثة

مشروب الشعير المنفرد الأفضل على الإطلاق – المرتبة الأولى

برميل النبيذ المعتق Sky Gold من كافلان وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل منفرد

فائز بفئة ويسكي الشعير المنفرد التايواني دون ذكر مدة التعتيق

ويسكي الشعير المنفرد المعتق في براميل معبأة مسبقًا بنبيذ الشيري من سلسلة Concertmaster

فائز بفئة البرميل المنفرد لويسكي الشعير المنفرد التايواني

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ الشيري المصنوع من العنب من سلسلة Solist

جائزة التفوق الذهبية

المرتبة الأولى – برميل النبيذ المعتق Sky Gold من كافلان وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل منفرد

– برميل النبيذ المعتق من كافلان وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل منفرد المرتبة الثالثة – ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ الشيري من نوع أمونتيلادو من سلسلة Solist

– ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ الشيري من نوع أمونتيلادو من سلسلة المرتبة الرابعة – برميل النبيذ المعتق Earth Silver من كافلان وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل منفرد

– برميل النبيذ المعتق من كافلان وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل منفرد المرتبة الخامسة – برميل النبيذ المعتق من كينج كار ( King Car ) وهو الإصدار الأربعون لويسكي الشعير المنفرد المعبأ من برميل نبيذ مختار

الجائزة الذهبية

ويسكي الشعير المنفرد المعتق في براميل معبأة مسبقًا بنبيذ الشيري من سلسلة Concertmaster

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ بوربون من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري المكرر من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد من نوع Vinho Barrique من سلسلة Solist

من سلسلة ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري من نوع مانزانيلا من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد معبأ مسبقًا بنبيذ شيري من نوع بيدرو زيمينيز من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل معبأ مسبقًا بنبيذ الشيري المصنوع من العنب من سلسلة Solist

ويسكي الشعير المنفرد المعبأ مباشرة من برميل منفرد من نوع Rum من سلسلة Distillery Reserve

أوضح المدير التنفيذي السيد لي (Mr Lee) أن كافلان واجهت منافسة شديدة بين أفضل أنواع مشروبات الشعير المنفرد، خاصة في اليابان.

وتابع قائلًا “نشعر بالفخر لحصولنا على لقب المشروب الأفضل على الإطلاق في مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية. وسنبذل قصارى جهدنا للارتقاء بهذا اللقب والحفاظ عليه، مع التزامنا بتحسين الجودة، والسلاسة، والمستوى العالي لكل من معجبينا ونقادنا”.

وبحسب مسابقة طوكيو للويسكي والمشروبات الروحية، تعتمد المسابقة على مجموعة معلومات وخبرات مركز البحوث المتعلقة بالويسكي في اليابان، وتأسست المسابقة لتكون أول مكان محلي رئيسي للتحكيم في مسابقات الويسكي الياباني. تتألف لجنة التحكيم، التي بلغ عددها 202 عضوًا هذا العام، بشكل أساسي من سقاة الحانات الرئيسين من المقاطعات في جميع أنحاء اليابان وخبراء صناعة المشروبات الروحية اليابانية وتجارة الجملة.

نبذة عن مرفق تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المنفرد منذ عام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في درجات رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضًا من نسائم البحر والجبل. وكل ذلك يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كينج كار، وقد فازت منتجاتها بأكثر من 500 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. يُرجى زيارة www.kavalanwhisky.com

معلومات التواصل الإعلامي

كايتلين تساي (Kaitlyn Tsai)

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kaitlyn@kingcar.com.tw

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