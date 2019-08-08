‫كافلان تفوز بالجوائز “الذهبية المتميزة” و 4 “جوائز ذهبية” في مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية

تايبي، تايوان، 8 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة كافلان بجوائز رفيعة في مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الأكثر صرامة هذا العام رغم أن معاييرها للجائزة “الذهبية المتميزة” و”الذهبية” باتت أصعب للفوز بها الآن.

حصلت كافالان أيضًا على جائزتين بلاتينينتين و10 جوائز ذهبية في مسابقة المراجعة الدولية للمشروبات الروحية التي نظمها معهد التذوق – اختبار المشروبات في الولايات المتحدة.

مجد إكس بيربان

حصل مشروب ويسكي كافالان سوليست * إكس بيربان بقوة سنغل كاسك مالت على جائزة ذهبية متميزة في مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية وجائزة بلاتينية في مسابقة المراجعة الدولية للمشروبات الروحية بـ 97 نقطة.

وصف قضاة مسابقة المراجعة الدولية للمشروبات الروحية ويسكي إكس بيربان على الأنف بأنه “جيلاتو موز، فستق، ورطل من الكعك وزبدة عسل مدخنة” وعلى حاسة الذوق بأنه “خوخ أبيض، شاي وردي، زعفران، وجوز الهند.” وخلصوا إلى أنه كان “ويسكي قوي للغاية سعدوا باكتشافه”.

جوائز مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية

بالإضافة إلى الجائزة الذهبية المتميزة التي فاز بها ويسكي إكس بيربان، قدمت المسابقة أربع جوائز ذهبية (95-100) لـ

ويسكي كافلان إكس بيربان أوك سنغل مالت

ويسكي كافالان بوديوم سنغل مالت

ويسكي كافالان كونسيرتماستر سنغل مالت

ويسكي كافالان احتياطي التقطير بيتي كاسك سنغل كاسك سنغل مالت

الجوائز البلاتينية والذهبية لمسابقة المراجعة الدولية للمشروبات الروحية

بالإضافة إلى جائزة الإكس بيربان السوليست، كان المشروب الآخر الذي فاز بالبلاتينية في مسابقة المراجعة الدولية هو مشروب سوليست فينهو برصيد 96 نقطة.

وصف القضاة رائحة هذا المشروب بأنه “أناناس مشوي، كراميل، جوز البقان المحلى، كمثرى الخمر، وكرة الحليب المملحة المغلفة بالشوكولاتة.” ووصفوا طعمه بأنه مثل “الفول السوداني الملبس، والفانيليا، والمانغو المجففة، والتمور المخبوزة.”

ومنحت 10 مسابقة المراجعة الدولي للمشروبات الروحية 10 جوائز ذهبية إضافية لويسكي كافالان إكس بيربان أوك، كافالان سوليست * أولوروسو شيري، كافالان أولوروسو شيري أوك، كافالان سوليست * فينو شيري، كافالان كلاسيك، كافالان سوليست * بورت، مقطر كافالان ريزيرف بيتي كاسك، مقطر كافالان ريزيرف رام كاسك، وكنغ كار كونداكتور وكافالان بوديوم.

مقتبسات كافالان

وقال السيد واي تي لي، الرئيس التنفيذي لشركة كافالان أن معايير المسابقة الدولية للنبيذ والمشروبات الروحية تعني أن جماهير محبي الويسكي هم الذين سيستفيدون.

وقال السيد لي: “هذه الجوائز الأكثر صرامة تساعد الناس على التمييز بين أفضل أنواع الويسكي وهذا يدفعنا إلى أن نفعل ما هو أفضل”.

وقال مازج المشروبات السيد إيان شانغ إن مشروبات كافالان استفادت من البيئة الطبيعية في ييلان ، تايوان.

وقال شانغ “يبدو أن أفضل براميل الخشب في العالم ومناخنا شبه الاستوائي الفريد يمكن أن ينتج الويسكي الذي يستحق ثقله بالذهب”.

* يرجى ملاحظة أن سلسلة “سوليست” من كافالان الفائزة بالجوائز تُباع تحت اسم “قوة كاسك” في الأسواق الأميركية فقط لأسباب تتعلق بالعلامات التجارية.

نبذة عن مركز تقطير كافلان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر ريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 350 جائزة ذهبية وهي متوفرة في أكثر من 70 دولة. يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com .

لمزيد من المعلومات:

كيلي دو

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