‫كافلان تبدأ طرح طائفة من منتجات المستوى الابتدائي لويسكيها لاستقطاب سوق واسع لمنتجاتها

تايبي، 5 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — لأنها غير راضية عن إنتاجها نوع ويسكي واحدا من المستوى الابتدائي، أعلنت شركة كافلان عن إنتاج طائفة جديدة من المستوى الابتدائي إلى جانب سلسلة كافلان الحالية مثل ويسكي سوليست ورير شيريز.

تم وضع السلسلة ديستلري سيليكت (700 ملم، 40% أي بي في) كمجموعة ويسكي من المستوى الابتدائي الذي يوفر فنًا ممتازًا للمزج.

وقال الرئيس التنفيذي السيدواي تي ليإن سلسلةديستلري سيليكتتم تصميمها لإرضاء كل من المبتدئين في شرب الويسكي والمحترفين من عشاقه.

“في هذا النطاق، سيحصل شاربو الويسكي على كل الاستفادة من الحرفية الرائعة لفريقنا بسعر مفاجئ. نحن نقوم بالأشياء بشكل مختلف قليلاً. نحن نتابع ملف النكهة أولاً، بدلاً من برميل خشبي معين للتخزين.”

“بالنسبة للويسكي الأول، نؤكد فيه على الفواكه الاستوائية وللويسكي الثاني نركز على الأزهار والأعشاب. كل ويسكي في هذا النطاق يعرض جوانب مختلفة من شخصية كافالان المميزة. كل تعبير يقدم جودة عالية بسعر ودود.”

ويتم تعتيق هذا الويسكي في براميل إعادة الملء ذات الجودة لعرض المناخ شبه الاستوائي في تايوان، وتأخذ المجموعة اسمها من الويسكي الافتتاحي الذي تم إطلاقه سابقًا، والمعروف الآن باسم ديستلري سيليكت رقم 1.

وحصل رقم 1 على ميداليتين ذهبيتين في مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للمشروبات الروحية للعام 2019 و 2020، وتلاهديستلري سيليكت رقم 2، الذي تم إطلاقه في تايوان في 29 نيسان/أبريل.

تمت إعادة تعبئة الرقم 1 وسلسلته بملصق جديد في مقدمة الزجاجة. وصفة الويسكي الأصلية لم تتغير.

إن فخر تايوان المعماري، برج تايبيه 101 هو واحد من أطول ناطحات السحاب في العالم، وهو ما يرمز إلى حجم الطموح التايواني. تعبر زجاجةكافلانللويسكي الجديد على شكل البرج 101 عن ارتفاع التميز الذي يبحث عنه مرفق التقطير.

نكهات التذوق

ويسكي ديستري سيليكت سنغل مالت من كافالان رقم 1

اللون: كهرمان منتصف الليل

الرائحة: ناعمة وحريرية. مليئة برائحة الفواكه الاستوائية الناضجة، ونكهات الأزهار العطرة والفانيليا الدافئة.

المذاق: أنيق ومتوازن تمامًا وسهل الشرب. طبقات غنية ومعقدة من الحلوى المثلجة والتوفي الكريمي والفانيليا تخلق طعمًا ناعمًا وسميكًا متعدد الطبقات يدوم طويلًا في النهاية.

الويسكي الثاني في المجموعة، كافلانديستلري سيليكت رقم 2، تم إصداره رسميًا في تايوان في 29 نيسان/أبريل، آر آر بي، أن تي دي، 1000 دولار بحجم الـ 700 مل. رقم 2 عطري للغاية مع الأزهار التي لا تقاوم والتعقيد العشبي، إذ يمزج النكهات الخشبية والتوابل في طبقات غنية. رقم 2 سيكون متوفرا للبيع قريبًا على مستوى العالم.

نبذة عن مركز تقطير كافلان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 400 جائزة ذهبية في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com .

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