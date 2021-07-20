‫كافالان تفوز بثلاثة كؤوس تكريم في مسابقة المشروبات الروحية الدولية ومسابقة المشروبات الروحية والنبيذ الدولية

تايبي، 20 تموز/يوليو 2021 /PRNewswire/ – — فازت شركة كافالان بجائزة منتج الويسكي العالمي للعام في مسابقة المشروبات الروحية الدولية للسنة الثانية على التوالي.

ويجعل الفوز بهذه الجائزة موسم التكريم موسما ثلاثي الجوائز حتى الآن لأفضل منتج تقطير مشروبات روحية في تايوان في مسابقة المشروبات الروحية الدولية 2021 ومسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية، معا.

حصلت كافالان على جوائز 2021:

جائزة منتج الويسكي للعام في مسابقة المشروبات الروحية الدولية

جائزة مركز زوار مرفق التقطير لجوائز مسابقة المشروبات الروحية الدولية للسياحة

كأس الويسكي العالمي لمسابقة النبيذ والمشروبات الروحية للويسكي العالمية

افتتحت كافالان الجولة الأولى من مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية للعام 2021، إذ فازت بكأس الويسكي العالمي للمرة الخامسة على التوالي على ويسكيه كافالان بوديوم سنغل مالت. فقد فاز مرفق تقطير المشروبات الروحية التايواني بـ 7 من 8 ميداليات ذهبية رائعة فقط منحها حكام مسابقة النبيذ والمشروبات الروحية الدولية عبر المسابقة بأكملها.

وصف المحكمون ويسكي بوديوم المعتق في مزيج من براميل البلوط الأميركية البكر وبراميل إعادة الملء، على النحو التالي:

“رائحة عالية من البلوط عند الأنف مع حبوب البن المحمصة وزهر العسل ورائحة الورد. يفتح الحنك الحار والثقيل بمجموعة من ثمار الغابات وهو مشرق وممتلئ وينتهي بغبار من العصيدة الحلوة وجوزة الطيب. متوازن بخبرة.”

تكرم جوائز السياحة لمسابقة المشروبات الروحية الدولية الابتكار والتميز بين مرافق التقطير العالمية. حصدت كافالان كأس مركز زوار مرفق التقطير.

ملاحظات القضاة:

مركز زوار كبير وحديث. ردود الفعل من زوار معمل التقطير جيدة والمركز منظم للغاية. ومع ذلك فهو مركز كبير للغاية مع صفوف من مقاعد التذوق لذا فهو تجاري أكثر من كونه مركزا شخصية.

مدخل هذا المركز كان مميزًا بالنسبة لي، حيث أنه إضافة إلى المدخل النموذجي للمتحف ومركز الزوار، كان لدى مركز زوار كافالان منطقة تذوق مجانية وتركيبات فنية وعربة آيس كريم ويسكي وبار ومقهى وغير ذلك الكثير. وهو يشرح أرض المنطقة وقصة كافالان. أعداد الزائرين لا تصدق وهي شهادة على العرض القوي لمرفق التقطير. إنه عمل رائع.

كمركز للزوار يبدو أنه يتجاوز مجرد أن يكون فكرة لاحقة للجولة بل هو عامل جذب رئيسي في حد ذاته مع البار في الحديقة، وغرف التذوق والمزج اليدوي والمقهى.

وقال الرئيس التنفيذي السيد لي إنه هنأ فريقه وطلب منهم مواصلة العمل الجيد. وقال السيد لي: “نريد أن نستمر في تقديم الجودة لمشجعينا ونقادنا في جميع أنحاء العالم”.

قائمة جوائز مسابقة المشروبات الروحية والنبيذ الدولية 2021

الكأس

كأس الويسكي العالمي في مسابقة المشروبات الروحية والنبيذ الدولية

في المجموع، حصدت كافالان 15 من 28 ميدالية ذهبية أو ذهبية تميز تم منحها في فئة الويسكي العالمية.

الذهبية المتميزة

98 ويسكي كافالان بوديوم سنغل مالت

98 ويسكي كافالان مرفق التقطير بيتي سنغل كاسك، سنغل مالت

98 ويسكي كافالان رم كاسك قوة سنغل كاسك، سنغل مالت

98 ويسكي كافالان سوليست مانزانيلا شيري قوة سنغل كاسك، سنغل مالت

98 ويسكي كافالان سوليست موسكاتيل شيري سنغل كاسك، سنغل مالت

98 سلسلة ويسكي الفنان كافالان: بول شيانغ – بونشون قوة سنغل كاسك، سنغل مالت

98 سلسلة ويسكي الفنان كافالان: بول شيانغ – بانشين قوة سنغل كاسك بلوط بكر، سنغل مالت

98 سلسلة ويسكي الفنان كافالان: بول شيانغ – ويسكي الشعير المنفرد المعبأ في براميل الشعير المنفرد المدخن (Peated).

الميداليات الذهبية

96 ويسكي الشعير المنفرد المعتق في برميل نبيذ Earth Silver، وهو الإصدار العاشر لويسكي الشعير المنفرد من كافالان.

96 سلسلة الفنان من كافالان: بول شيانغ – زجاجة نبيذ فرنسية واحدة ويسكي قوة سنغل كاسك سنغل مالت

95 كونسيرت ماستر بورت كاسك ويسكي سنغل مالت

95 كافالان ديستيلري سيليكت رقم 2 ويسكي سنغل مالت

95 ويسكي أولوروسو شيري بلوط سنغل مالت

95 ويسكي سوليست فينو شيري سنغل كاسك سنغل مالت

95 ويسكي كافالان سوليست بورت سنغل كاسك قوة سنغل مالت

95 ويسكي سلسلة الفنان كافالان: بول شيانغ – ويسكي الشعير المنفرد المعبأ في براميل الشعير المنفرد المدخن (Peated).

قائمة جوائز مسابقة المشروبات الروحية والنبيذ الدولية 2021

الكأس

كأس منتج الويسكي العالمي للعام لمسابقة المشروبات الروحية الدولية

كأس مركز زوار مرفق التقطير لجوائز لمسابقة المشروبات الروحية الدولية للسياحة

الميداليات الذهبية

ويسكي كافالان كلاسيك مالت

ويسكي كافالان كونسيرماستر بورت كاسك سنغل مالت

ويسكي كافالان ديستيلري سيليكت رقم 2 سنغل مالت

ويسكي كنغ كار كوناكتر سنغل مالت

ويسكي كنغ كار الذكرى 40 المختار لبرميل نبيذ ناضج ويسكي سنغل مالت

ويسكي كافالان الذكرى السنوية العاشرة نبيذ إيرث سيلفر برميل ناضج سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي كافالان الذكرى السنوية العاشرة نبيذ سكاي غولد برميل ناضج سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي ديستيلري ريزيرف بيتي كاسك قوة سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي كافالان سوليست ماديرا سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي كافالان فينهو باريك سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي سوليست موسكاتيل شيري سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي كافالان سوليست إكس بيربان سنغل كاسك سنغل مالت

ويسكي سوليست بورت سنغل كاسك سنغل مالت

مجموعة كافالان الفنية: بول شيانغ – بلوط بكر سنغل كاسك سنغل مالت

نبذة عن مرفق تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المنفرد منذ عام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في درجات رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضًا من نسائم البحر والجبل. وكل ذلك يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار، وقد فازت منتجاتها بأكثر من 550 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. يرجي زيارة www.kavalanwhisky.com

الاتصال الإعلامي

كيتلين تساي

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ساندرا تساي

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