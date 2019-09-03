‫كافالان تعلن عن الإطلاق الجديد للعام 2019 لمشروب كونسيرتماستر شيري فينيش

تايبي، 3 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وصل الإصدار العالمي الأول لمصنع مشروبات كافالان للعام 2019 كونسيرتماستر اليوم إلى البارات وأرفف محلات المشروبات الروحية في تايوان، على أن يتبع ذلك إطلاقه العالمي للمشروب.

مشروب كافالان كونسيرتماستر شيري فينيش الذي تبلغ نسبته 40٪ أي بي في هو مشروب الويسكي الثاني في مجموعة كونسيرتماستر، الذي يتم تنضيجه مرتين في أفضل براميل شيري الإسبانية بعد أن يتم تعتيقه في الاحتياطي الخاص بمرفق التقطير من عبوات التعبئة.

وصف السيد لي، الرئيس التنفيذي لشركة كافالان، هذا الويسكي بأنه أنيق للغاية، غني وناعم، مع تنغيمات مذاق من الفواكه الجافة الداكنة والطعم اللوزي اللذيذ.

وقال إن بار ويسكي كافالان الذي افتتح حديثًا في تايبيه أنتج كوكتيلًا خاصًا لإطلاق كونسيرتماستر شيري فينيش.

وقال السيد لي “إن هذا المشروب يستند إلى مشروب بوند فيسبير مارتيني الشهير، سوى أن كبير النوادل لدينا في البار شين لين قد أحل في وصفة المشروب ويسكي كونسيرتماستر شيري فينيش محل الفودكا. وهذا يضيف مذاقا فاكهيا للمشروب ويعطيه المزيد من العمق والجسم”.

لين استلهم ذلك من الويسكي الجديد النظيف والصافي. الكوكتيل الذي ابتكره هو كوكتيل حاد ومنعش. ويشير اسمه، “القصة الطويلة باختصار” إلى فعالية الكوكتيل. فقط ما تتوقعه من مشروب متأثر بـ 007.

القصة الطويلة باختصار

30 مل كافالان كونسيرتماستر شيري فينيش

15 مل كافالان جن

15 مل كوشي أميريكانو

15 مل نويلي برات خميرة جافة اضافية

شريحة من الليمون للزينة

وقال الخلاط الرئيسي إيان تشانغ إن كونسيرتماستر شيري فينيش خضع لعملية تعتيق من جزأين. تتيح الجولة الأولى من عملية التنضيج الطويلة في براميل إعادة تعبئة خشب البلوط الأميركية عالية الجودة نقاء وروعة روح تقطير كافالان للتطور، مع منح الويسكي رائحته الرقيقة.

الجزء الثاني يشمل الانتهاء من عملية وضع ويسكي شيري في براميل البلوط الأميركية، التي تعطي الويسكي تعقيد الطبقات وتضفي عليه عمق النكهات التي أصبحت ممكنة في المناخ شبه الاستوائي الفريد في تايوان.

وقال تشانغ: “تمامًا مثل أول ويسكي كونسيرتماستر لدينا، فإن التشطيبات في براميل شيري تهدئ النكهات، وتضيف العمق والطبقات المتعددة، وتضيف النعومة المذهلة للويسكي”.

أول كونسيرتماستر شيري فينيش في المجموعة يتمتع بنكهة برميل روبي البرتغالي. يعد ويسكي كونسيتماستر عازف الكمان القيادي في الأوركستر ويحظى بالاحترام باعتباره اللاعب الأكثر مهارة على المسرح. تمزج سلسلة ويسكي كافالان كونسيرتماستر شيري فينيش العطور والنكهات في الويسكي لتكوين عمق وتوازن لا يمكن تحديدهما.

كونسيرتماستر شيري فينيش

نكهات تذوق

اللون: مشمشي شاحب

الرائحة: يبدأ مع باقة ناعمة من الفانيلا والقهوة اللذيذة مصحوبة في الخلفية بشوكولاتة حريرية ناعمة وطبقات من الكريمة البرونزية، معقد بشكل مُرضٍ مع ثمار داكنة غنية وناضجة وجوز اللوز مع استمرار نكهة اللوز على اللسان.

التذوق: شعور دائري، غني بالفم مغطى بفوهة كثيفة من طعم هذه السلسلة المميزة – الفواكه الاستوائية الفاتنة – متوازنة بأناقة وتستمر لفترة طويلة في النهاية.

نبذة عن مركز تقطير كافلان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر ريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 360 جائزة ذهبية وهي متوفرة في أكثر من 70 دولة. يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com.

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