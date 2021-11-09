‫كافالان تطلق “برميل شيري بالخليط الثلاثي”

تايبيه، 9 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت كافالان منتجها Triple Sherry Cask (برميل شيري بالخليط الثلاثي)، وهو مزيج نادر من براميل أولوروزو (Oloroso) و بيدرو زيمينيز (Pedro Ximénez – PX) و موسكات (Moscatel) مع قوام Kavalan المخملي والحلاوة المميزة.

يُعرف بيدرو زيمينيز بملك شيري الحلو وموسكات بملكة شيري الحلو.

صرح، السيد يو تو لي، الرئيس التنفيذي، قائلًا: “هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها الويسكي في ثلاثة براميل شيري مختلفة. إن الأمر كله يتعلق بمضاعفة وإثراء نكهات الشيري لصنع ويسكي مميز يحتوي على الفواكه المجففة والكراميل الغني والمالتوز الحلو والفواكه الاستوائية كملف تعريف خاص به”.

بعد تحقيق النضج الكامل بالمزج في ثلاثة براميل شيري، تعرض Triple Sherry Cask صناعة موازنة من ثلاث مراحل في مزيج من البراميل. تسمح هذه العملية لثلاثة أنواع من الويسكي، كل منها ناضج تمامًا في براميل شيري الثلاثة المختلفة للراحة والاندماج معًا في اندماج مثالي، مما يحافظ على النعومة المثلى.

صرح كبير متخصصي خلط النكهات زيروس يانغ، قائلًا: “خلال هذه العملية، تتعارض النكهات من خلال مجموعة لا تعد ولا تحصى من أنواع الويسكي براميل شيري الثلاثة، مما يخلق ما يصل إلى 9 أبعاد شيري مميزة. مزيج شيري الثلاثي بميزته الخاصة الرئيسية هي الفواكه المجففة لبرميل أولوروزو، وهو مزين بحلاوة براميل بيدرو زيمينيز و موسكات”.

مثل رقصة الفلامنكو السلسة، فإن مكوناتها من القرفة، والبرقوق المدخن المسكر، والحمضيات، مع طبقات من التوت، والفاكهة الاستوائية، ونكهات اللونجان، مع مقدار ضئيل من العسل والشوكولاتة والتوفي تداعب براعم التذوق.

تصميم العبوة يخرج عن المألوف في الماضي، ويربط بصريًا طعم ورائحة السائل لأول مرة. تتشابك اللوحة السائلة مع الألوان البيضاء والذهبية والحمراء، والتي ترمز إلى المذاق متعدد الطبقات والسلس لويسكي براميل شيري الثلاثي. كما يقدم مزيجًا من لون النوع الجديد والويسكي ونبيذ الشيري. يوجد خط فضي مزدوج يظهر على كبسولة القصدير، يرمز إلى سلاسل جبال Central Mountain و Snow Mountain المحيطة بمعمل تقطير كافالان (Kavalan Distillery).

سيظهر منتج ABV Kavalan سعة 700 مل الجديد بنسبة 40% أولاً على الأرفف في فرنسا وكندا واليابان وسنغافورة والصين وأستراليا ونيوزيلندا وغوام بسعر البيع بالتجزئة المقترح بقيمة 2,300 دولار تايواني جديد.

خصائص المنتج

منتج Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky هو مزيج نادر من ثلاثة براميل رائعة من شيري المعتق؛ أولوروزو (Oloroso) و بيدرو زيمينيز (Pedro Ximénez – PX) و موسكات (Moscatel) مع الفواكه المجففة من أولوروزو كمكون رئيسي. يتم وضع الكراميل الدسم وحلاوة المالتوز في طبقات من الفواكه الاستوائية الفريدة من نوعها في معمل التقطير لصنع ويسكي دقيق ولكن مميز يمكن الاستمتاع به في المناسبات التي يسهل شربها مع الأصدقاء.

اللون │ قرمزي غامق

الشم │ تملأ التوت الناضج والفواكه المجففة الأنف برائحة العنب والحمضيات الطازجة مع حلوى الشوكولاتة وحلاوة التوفي. مقدار ضئيل من القرفة والنفل والبهارات، ممزوجة بالبلوط اللذيذ وإكليل الجبل العطري.

المذاق│ النكهات الباقية من فواكه شيري المجففة. مشروب دافئ وناعم مع ملمس ناعم. مع رقصة الفلامنكو المفعمة بالحيوية في شكل مزيج من الفاكهة المسكرة والكراميل وحلاوة العسل على براعم التذوق. مزيج متعدد الطبقات ومتوازن تمامًا، ومذاق لا تُنسى.

نبذة عن مرفق تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة في فن صناعة ويسكي الشعير المنفرد منذ عام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان الخاص بنا في درجات رطوبة وحرارة شديدة وفي أجواء مصادر المياه الذائبة الريستالية في سلاسل جبال Snow Mountain وبذلك فهو يستفيد أيضًا من نسائم البحر والجبل. وكل هذه الظروف يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان مدعومًا بقرابة 40 عامًا من الخبرة في مجال صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كينج كار، وقد فازت منتجاتها بأكثر من 600 جائزة ذهبية أو أكثر في مسابقات تنافسية كبيرة في هذا المجال. تفضل بزيارة www.kavalanwhisky.com

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كايتلين تساي، kaitlyn@kingcar.com.tw ؛

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