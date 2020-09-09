‫كاسيو ستصدر ساعة G-SHOCK بحواف وأحزمة يمكن استبدالها

الساعة تتضمن ثلاثة أنواع من الأحزمة والحواف

طوكيو، 9 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن أحدث إضافة لخط ساعاتها G-SHOCK (جي – شوك) المقاومة للصدمات. وستكون الساعة DWE-5600CC أول ساعة في سلسلة جي-شوك التي ستتميز بالأحزمة والحواف الممكن تبديلها بسهولة.

ساعة DWE-5600CC هي أحدث طراز من السلسلة 5600 من هذه الساعات، وهي ترث الشكل المربع الملحمي لأول ساعة جي – شوك وتتضمن ثلاثة أنواع من الأحزمة القابلة للاستبدال وإطارين لتوسيع تجربة المستخدم مع العلامة التجارية جي – شوك. وكما هو الحال مع موديلات سلسلة 5600 السابقة، تم تشكيل السوار لتقليل الصدمات التي تتعرض لها العلبة في حالة سقوط الساعة، مع دمج ذراع منزلق مطور حديثًا لسهولة الفصل. يستخدم الإطار، الذي يتم تثبيته عادةً بالعلبة بالمسامير، تصميمًا جديدًا مؤمنًا باستخدام أربعة خطافات صغيرة مصنوعة من ألياف الكربون. الساعة هي أول طراز من سلسلة 5600 تشتمل على هيكل حماية أساسية من الكربون مع هيكل مقوى بألياف الكربون لمقاومة الصدمات.

تم تجهيز DWE-5600CC بإطار راتنج أخضر وشريط مطبوع عليهما تصميم لوحة الدائرة الكهربائية المستخدم بالفعل في الطراز الأساسي للساعة من السلسلة 5600، مما يمنح الساعة مظهرًا مموهًا. الإكسسوارات المضمّنة في الساعة هي إطار من الراتنج الأسود غير اللامع وشريط مطبوع بالأرقام “3229” التي تمثل تسمية الوحدة لسلسلة 5600. تشتمل الساعة أيضًا على شريط من القماش بلمسة نهائية عاكسة للضوء، مطبوع عليها تصميم لوحة دوائر باللونين الأسود والأبيض. وسيسعد المستخدمون عندما يرفعون الإطار ليكشفوا عن شعار “مقاومة الصدمات” الظاهر من جانب العلبة.

موقع جي شوك الرسمي: https://products.g-shock.com/ asia-mea/en/_detail/DWE- 5600CC-3/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1249944/DWE_5600CC.jpg