‫كاسيو تُطلِق أول ساعة يد ذكية جي شوك بنظام تشغيل Wear OS من جوجل

طراز G-SQUAD PRO مع دعم مجموعة متنوعة من الرياضات

طوكيو، 1 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن إصدار ساعة يد GSW-H1000، وهي ساعة ذكية من طراز G-SQUAD PRO تعمل بنظام تشغيل Wear OS من جوجل™، ومليئة بالوظائف التي تساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية باستخدام أهداف النشاط وتتبع اللياقة البدنية. وتُعَد GSW-H1000 هي أحدث إضافة إلى عائلة G-SQUAD الرياضية لساعات جي شوك (G-SHOCK) المقاومة للصدمات.

تم تصميم الساعة الذكية الجديدة بكل متانة جي شوك، مع مقاومة الصدمات ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر. إنها أيضًا أول ساعة ذكية جي شوك تعمل على نظام تشغيل Wear OS من جوجل. وبصفتها المنتَج الرئيسي لعائلة G-SQUAD التي تُركِّز على الرياضة، فإن GSW-H1000 رائعة للاستخدام في مجموعة واسعة من الإعدادات الرياضية – من الأنشطة مثل الجري والتدريبات الداخلية وركوب الدراجات على الطرق والسباحة، إلى الأنشطة الأكثر صعوبة مثل ركوب الأمواج والتزلج على الجليد.

تحتوي الساعة الجديدة على مستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب، بالإضافة إلى بوصلة ومستشعر الارتفاع/ضغط الهواء ومقياس التسارع ومقياس السرعة الزاوية (الجيرومتر) ووظيفة نظام تحديد المواقع العالمي GPS والمزيد. وتتيح هذه اللمحة عن العتاد القوي للساعة التقاط البيانات المتعلقة بالمسافة والسرعة والوتيرة، وهو أمر مفيد جدًا للأشخاص الذين يقومون بالتدريب البدني. كما تتميز الشاشة أحادية اللون مزدوجة الطبقة والشاشة الملونة بواجهة مستخدِم ذات تخطيط ثلاثي المستويات تتيح للمستخدمين تخصيصها لكي تناسب أهدافهم، ووضع نقاط بيانات متعددة في متناول أيديهم، ويمكن الوصول إليها بسهولة في لمح البصر.

يُوفِّر تصميم GSW-H1000 أيضًا التزامًا لا تنازل عنه في راحة الارتداء، مع سوار من اليوريثان الناعم الذي يُوفِّر المرونة والمتانة، بالإضافة إلى المكونات الخاصة المستخدمة بين السوار وقرص الساعة من أجل ضمان ارتداء مريح للغاية.

لمزيد من المعلومات: https://products.g- shock.com/asia-mea/en/_detail/ GSW-H1000-1/

* قد تختلف شاشات التطبيقات في الإصدار الرسمي.

* علامة كلمة وشعارات بلوتوث ®Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

* تُعَد جوجل (Google) و Wear OS من جوجل والعلامات الأخرى بمثابة علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.

* أسماء الخدمات والمنتجات الأخرى وما إلى ذلك هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها.

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