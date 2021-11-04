‫كاسيو تطلق ساعة MT-G بإطار كربوني متعدد الطبقات والألوان

طوكيو، 4 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.)، اليوم عن أحدث الإضافات إلى العلامة التجارية جي شوك (G-SHOCK) من ساعات اليد المقاومة للصدمات. تُعد MTG-B2000XMG الجديدة، التي تتميز بإطار كربوني متعدد الألوان مصنوع من رقائق الكربون بألياف زجاجية ملونة، جزءًا من سلسلة ساعات “MT-G”، والتي تتميز جميعها بهيكل يحقق أقصى استفادة من خصائص كل من المعدن والراتنج.

يتم تصنيع إطار MTG-B2000XMG باستخدام عملية جديدة لتصنيع الرقائق العشوائي للكربون والألياف الزجاجية الملونة، والتي يُنحت منها الإطار. تهدف هذه العملية إلى إنتاج إطارات متعددة الألوان ومتعدد الطبقات، حيث يعبر عن الألوان الغامضة الجميلة “لجبل قوس قزح”، والذي يُظهر طبقات من الألوان المختلفة الناتجة عن أكسدة المعادن التي تراكمت بمرور الزمن نتيجة للنشاط البركاني والحركة التكتونية. لا توجد ساعتان متماثلتان تمامًا، حيث إن كل ساعة تكشف عن نمط متعدد الطبقات وفريد تمامًا حيث يكون الإطار محفورًا. يزين الطلاء الأيوني الملون (IP) مكونات الساعة، بدايةً من الطلاء الأيوني الملون بألوان قوس قزح على الحافة الداخلية للإطار، وحتى الطلاء الأيوني الملون المصنوع من الذهب الوردي للإبزيم وحلقة السوار، حتى الطلاء الأيوني الملون باللون الأزرق الفاتح والأرجواني للمسامير الأمامية والأزرار والإكليل. يكمل تصميم الوجه متعدد الألوان تدرجات لون الإطار.

تعرض الساعة التوقيت الدقيق في أي مكان في العالم من خلال استقبال إشارات معايرة الوقت لموجات الراديو. كمّا تضمن وظيفة “رابط الهاتف الذكي” أيضًا أن تظل الساعة محدثة تلقائيًا مع تغييرات المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي (DST) من خلال الاقتران بتطبيق مُخصص على الهاتف الذكي. تشمل الميزات الأخرى الشحن بالطاقة الشمسية ومصباح “LED” عالِ السطوع لضمان الراحة المثلى.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1670070/MTG_B2000XMG.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1670071/MTG_B2000XMG_1A_ JR.jpg