‫كاسيو تطرح طراز EDIFICE التعاوني مع “هوندا ريسنج” الذي يتميز بنمط “البطولة البيضاء”

تم تشطيب الحلقة الخارجية للقرص بالطلاء الأصلي للبطولة البيضاء

طوكيو, 24 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة (Casio Computer Co., Ltd) عن إطلاق ساعة يد ECB-S100HR هوندا ريسنج إصدار “البطولة البيضاء”، وهو أحدث تعاون مع هوندا ريسنج في سلسلة EDIFICE للكرونوغراف المعدني عالي الأداء استنادًا إلى مفهوم العلامة التجارية “السرعة والذكاء”.

تشير هوندا ريسنج (Honda Racing) إلى أنشطة رياضة السيارات التي تمارسها شركة هوندا موتور المحدودة (المشار إليها لاحقًا بـ “هوندا”) حول العالم. لقد تَطوَّر التعاون بين هوندا ريسنج و EDIFICE -وبلد المنشأ لكليهما اليابان- منذ عام 2018 من تفاني مشترك إلى الاستفادة من قدرات التكنولوجيا الفائقة في مساعيهما العالمية.

ويُعَد طراز ECB-S100HR بمثابة إشادة بتاريخ هوندا المتميز وإنجازاتها في سباقات الفورمولا 1™ من خلال استلهام تصميمها من سيارة هوندا RA271. في عام 1964، كانت سيارة RA271 بمثابة أول دخول من قِبَل صانع سيارات ياباني في سباق الفورمولا 1™ بهيكلها الأبيض وشمسها الحمراء المشرقة. وقد أصبح لون الهيكل هذا، الذي أُطلِق عليه “البطولة البيضاء”، رمزًا لروح السباقات لدى هوندا. وقد تم تشطيب الحلقة الخارجية للقرص على ECB-S100HR بالطلاء الأصلي للبطولة البيضاء، بينما تم تمييز القرص والأزرار الداخلية باللون الأحمر. كما يتميز محيط الزجاج بنمط مطبوع يشمل عَلَمًا ذي مربعات سوداء وبيضاء، في إشارة إلى انتصارات هوندا العديدة. ويتميز السوار المصنوع من الجلد الطبيعي بدرجتين من درجات الألوان، مع تقديم الجانب الخارجي باللون الأبيض والجانب السفلي باللون الأحمر.

كما يُوفِّر طراز ECB-S100HR ملاءمة مريحة للمعصم بهيكل رفيع ومتوسط الحجم وميزات مفيدة تشمل نظام الطاقة Tough Solar، الذي يقوم بتحويل الضوء إلى كهرباء بكفاءة من أجل تشغيل الساعة، بالإضافة إلى اتصال بلوتوث® وضوء ليد مزدوج عالي الإضاءة. وتقترن الساعة بهاتف ذكي باستخدام تطبيق مخصص، من أجل الضبط التلقائي إلى الوقت الصحيح وتمكين المستخدم من الاختيار من بين أكثر من 300 مدينة للتوقيت العالمي. كما يأتي طراز ECB-S100HR مزودًا بوظيفة الوقت والمكان التي تُسجِّل التاريخ/الوقت الحالي والموقع على الخريطة داخل التطبيق بمجرد الضغط على زر على الساعة، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من مكان ووقت وجودهم. وعقرب الساعة الداخلي في موضع الساعة 9 يقوم بالعدّ تنازليًا

للمنبه أو الوقت المستهدف، بدءًا من 30 دقيقة مقدمًا.

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