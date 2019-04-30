‫كاسادا كابيتال مانجمنت تجمع أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لصندوق استثمارات الضيافة الجديد المخصص للدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 أبريل / نيسان 2019 /PRNewswire/ — أعلنت منصة الاستثمار في خدمات الضيافة بالدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، كاسادا كابيتال مانجمنت “Kasada Capital Management”، عن الإغلاق الأول لصندوق كاسادا هوسبيتاليتي فاند إل بي “Kasada Hospitality Fund LP” الأولي حيث تجاوزت قيمة التزامات الأسهم 500 مليون دولار أمريكي. ويتماشى ذلك مع الإعلان الأول في يوليو / تموز 2018 الذي أفصحت عنه كل من كاتارا هوسبيتاليتي “Katara Hospitality” وأكور “Accor” اللتين تساهمان بـ 350 و150 مليون دولار أمريكي على الترتيب. وفي منطقة تتيح فرصًا هائلة للنمو، سيوجه التمويل للمشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

ويعد سوق الضيافة حاليًا أحد أكبر الأسواق الواعدة والمحرومة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء حيث تؤسس الاقتصاديات المتنامية والطبقة المتوسطة الصاعدة أسواقًا سريعة النمو تركت دون استغلال إلى حد بعيد.

وتستهدف منصة كاسادا كابيتال مانجمنت، التي تعد الأولى من نوعها في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، إلى تقليل الفجوة بين اللاعبين المحليين في سوق الضيافة والمستثمرين الأجانب. ويشترك في قيادة المشروع كل من أوليفيه غرانيت “Olivier Granet” (المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب) وهو المدير التنفيذي السابق لفنادق أكور بالشرق الأوسط وأفريقيا وديفيد داميبا “David Damiba” (مدير الاستثمار وعضو مجلس الإدارة المنتدب)، والشريك السابق في هيليوس إنفستمنت بارتنرز “Helios Investment Partners”. ويتمتع أوليفيه غرانيت بخبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال الضيافة بفنادق أكور حيث كانت آخر مسئولياته الإشراف على أكثر من 200 فندق تسع 50,000 غرفة في 30 دولة. أما ديفيد داميبا فلديه خبرة امتدت لـ 25 عامًا في مجال الاستثمار في هيكل رأس المال في الأسواق النامية والأفريقية والتي تشمل العمل بمؤسسة هيليوس حيث تخصص في هيكلة الاستثمارات الائتمانية التي يتوقع أن ترتفع أسهمها. وسيعملان على تأسيس فريق فريد من المتخصصين يجمع بين الخبرات العالمية من قطاع الضيافة، ورأس المال الخاص، وقطاعات التمويل مدعومين بسابقة أعمالهم في السوق الأفريقي.

وتؤمن كاسادا أن تأثيرها الاجتماعي الإيجابي يلعب دورًا حاسمًا في أن تصير صندوق الضيافة المستدام رقم واحد المخصص لأفريقيا. وستعمل الاستثمارات المشتركة مع الشركاء المحليين على إيجاد فرص عمل محلية وخلق فرص للأعمال المحلية عبر سلسلة القيمة الخاصة بالضيافة، قوامها المستثمرين وحتى البنائين وموردي المعدات.

وعلى هامش الإغلاق المبدئي، صرح أوليفيه غرانيت، المدير التنفيذي، قائلاً: “هناك فرصة مقبلة رائعة تتمثل في اختبار منصة مبتكرة للاستثمار في الضيافة في المنطقة. وبينما تزدهر هذه المبادرات في أجزاء أخرى من العالم، فإننا نفتقد وجود مبادرات مماثلة بمثل هذا الحجم والبنية المتكاملة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. لقد حان الوقت الآن لتنفيذ المبادرات الجريئة. وبفضل دعم أكور وكاتارا، أمكننا الاستفادة من ميزة تنافسية فريدة مدعومة بمحفظة قوية من العلامات التجارية التي تدعم قدرتنا على تمويل الدين بكفاءة من البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية. وتعد هذه البنية هي الأفضل للتصدي لاحتياجات المنطقة، وتطوير منتجات جذابة والوصول إلى الكتلة الحرجة سريعًا كي يتسنى لنا تبوأ مرتبة الريادة. وأومن أن جميع أعضاء فريقنا من المتخصصين والذي يجمع الخبراء في تمويل المشروع وحتى الإدارة الفندقية بخبراتهم المحلية الكاملة يمثلون فريقًا استثنائيًا مؤهلاً تمامًا للنجاح”.

نبذة عن كاسادا

تعد كاسادا كابيتال مانجمنت منصة استثمارية مستقلة مخصصة لقطاع الضيافة بالدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وتحظى بدعم مؤسستي كاتار هوسبيتاليتي “Katara Hospitality” وأكور “Accor”. ومن خلال الاستثمارات في منطقة تتيح فرصًا هائلة للنمو، تستهدف كاسادا تقديم عائدات جذابة معدلة حسب المخاطر على المدى البعيد. وتستهدف منصة كاسادا المشروعات الحديثة والقائمة بالفعل. وستعمل محفظتها من الفنادق من القطاع الاقتصادي وحتى الفاخر تحت مظلة علامات أكور التجارية المشهود لها عالميًا.

للتعرف على المزيد عن كاسادا: www.kasada.com