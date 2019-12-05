‫كارجيل تستثمر 113 مليون دولار لتطوير منشآتها بساحل العاج وغانا، و12,3 مليون دولار في برامج الاستدامة والتتبع

توفر استثمارات كارجيل المزيد من فرص العمل، وتحسن سلامة ورفاهية أسر المزارعين وتضيف شفافية إضافية لسلسلة التوريد للعملاء

أمستردام، 4 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — تستثمر كارجيل “Cargill” أكثر من 113 مليون دولار في توسعة منشآت معالجة الكاكاو في يوبوغون، في ساحل العاج، وتيما، في غانا.

ويستهدف الاستثمار بقيمة 100 مليون دولار زيادة سعة الإنتاج في يوبوغون بنحو 50 بالمائة، وتوفير 85 فرصة عمل محلية بدوام كامل والمئات من الوظائف غير المباشرة، بينما يستهدف الاستثمار بقيمة 13 مليون دولار إلى زيادة الإنتاجية في موقع تيما في غانا بنحو 20 بالمائة. ولتلبية طلبات العملاء، ستخصص حصة كبيرة من السعة الاضافية في منشأة معالجة الكاكاو في يوبوغون بشكل كامل في إنتاج منتج جيركنس “Gerkens®” وهو عبارة عن مسحوق بني غني بالكاكاو.

وفي الوقت ذاته، من المنتظر كذلك أن تستثمر كارجيل 12,3 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في التوسع في برامج الاستدامة وتتبع سلسلة التوريد في الدولتين. وهو مزيج من استثمار بقيمة 7,7 مليون دولار في ساحل العاج، و3,4 مليون دولار في غانا في برامج تستهدف تحسين سلامة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم من العاملين في مناطق زراعة الكاكاو وتوفير سلسلة توريد أكثر شفافية وإمكانية تتبع خاصة بإنتاج الكاكاو وذلك للعملاء والمستهلكين.

وفي معرض تفسيره للتوسع في منشآت المعالجة، صرح ليونيل سولارد “Lionel Soulard”، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة كارجيل غرب إفريقيا، قائلاً: “نستهدف نقل حصة أكبر من أنشطة الطحن العالمية إلى دول المنشأ، حتى يتسنى لنا تقديم الدعم بغرض تأسيس صناعة غذائية زراعية في البيئة المحلية وعلى نطاق أوسع. ومن خلال العمل مباشرة مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين، فإننا نلتزم بالتنمية الاقتصادية، وإقامة أعمال محلية مستدامة وتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المنتجة للكاكاو”.

الاستثمار في المجتمعات المحلية والاستدامة

تنفذ استثمارات الاستدامة وسلسلة التوريد في الدولتين كجزء من تعهد كارجيل الخاص بإنتاج الكاكاو: التزام الشركة المؤسسي تجاه تحسين معيشة مزارعي الكاكاو ومجتمعاتهم. وستركز هذه المشروعات المجتمعية على تأسيس مجتمعات أقوى، وأكثر استقرارًا لزراعة الكاكاو.

وسيتضمن الاستثمار في ساحل العاج كلاً من:

التوسع في نظام مراقبة عمالة الأطفال و المعالجة من خلال مبادرة الكاكاو الدولية ، التي تعني بزيادة عدد الجمعيات التعاونية من 53 جمعية تعاونية و46,800 مزارع إلى 130 جمعية تعاونية و120,000 مزارع في 2022.

من خلال ، التي تعني بزيادة عدد الجمعيات التعاونية من 53 جمعية تعاونية و46,800 مزارع إلى 130 جمعية تعاونية و120,000 مزارع في 2022. التعاون مع الشريك طويل الأمد، كير “ CARE “ ، في إعداد لجان التنمية المجتمعية وتطوير خطط العمل المجتمعية في 23 مجتمعًا في ساحل العاج. وستعمل الجهود على تعزيز الاندماج المالي ومهارات ريادة الأعمال للسيدات في عائلات مزارعي الكاكاو ودعم كارجيل في تنفيذ نظام مراقبة عمالة الأطفال والمعالجة.

، في إعداد لجان التنمية المجتمعية وتطوير خطط العمل المجتمعية في 23 مجتمعًا في ساحل العاج. وستعمل الجهود على تعزيز الاندماج المالي ومهارات ريادة الأعمال للسيدات في عائلات مزارعي الكاكاو ودعم كارجيل في تنفيذ نظام مراقبة عمالة الأطفال والمعالجة. تدشين برنامج جديد مع مؤسسة انقذوا الأطفال “ Save the Children ” لدعم الصغار المعرضين لعمالة الأطفال والتخلص من المخاطر المتعلقة بها.

التوسع في شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية “ International Finance Corporation ” لتدشين أكاديمية كوب الثانية “ Coop Academy 2.0 “. وسيوفر البرنامج كلا من الإدارة والتدريب التشغيلي والرقمي لقادة الجمعيات التعاونية ورائدات الأعمال بعدد يصل إلى 140 من الجمعيات التعاونية الشريكة.

“ ” لتدشين “ “. وسيوفر البرنامج كلا من الإدارة والتدريب التشغيلي والرقمي لقادة الجمعيات التعاونية ورائدات الأعمال بعدد يصل إلى 140 من الجمعيات التعاونية الشريكة. التعاون مع إمبوهير “ Empow’Her ” الشريك الجديد، لتعزيز الدعم التعاوني للمجموعات من الإناث، والذي يتضمن إنشاء قيادة جماعية والمساعدة في إضفاء المهنية ورفع مستوى أنشطتهم.

“ ” الشريك الجديد، لتعزيز الدعم التعاوني للمجموعات من الإناث، والذي يتضمن إنشاء قيادة جماعية والمساعدة في إضفاء المهنية ورفع مستوى أنشطتهم. إنشاء ست مدارس جديدة، سيتم تسليمها عقب استكمال الإنشاءات إلى وزارة التعليم.

وبالتوجه نحو التوسع في الإنتاج في غانا، أشار إيدو فان دير فيخ “Aedo van der Weij”، عضو مجلس الإدارة المنتدب في كارجيل لأعمال الكاكاو والشوكولاتة في غانا، قائلاً: “استنادًا إلى النجاح الذي شهدته حملة “مذاق غانا الطيب” عندما بدأنا في إنتاج مسحوق الكاكاو في الدولة في 2008 وبعنا الإنتاج لعملائنا حول العالم، احتجنا للتوسع في تيما لتلبية طلبات عملائنا على مسحوق الكاكاو عالي الجودة”.

كما يضيف فان دير فيخ، “وبالإضافة لذلك، أدركنا أيضًا أن أفضل طريقة لحماية الكاكاو تكمن في تحسين معيشة ورفاهية المزارعين ومجتمعاتهم. والطريقة المثلى لتحقيق ممارسات الأعمال المستدامة تكمن في العمل عبر الشراكات مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يعرفون ما يجدي نفعًا مع مجتمعاتهم المحلية. وبهذه الطريقة، يستطيع كلا الطرفين فعل ما يجيدونه بشكل أفضل وبشكل مشترك في سبيل إحداث تحول حقيقي”.

وستوجه استثمارات كارجيل بقيمة 3,4 مليون دولار في برامج الاستدامة والبرامج الاجتماعية في غانا نحو البرامج الموسعة أو الجديدة مع الشركاء بهدف تأسيس قطاع أكثر استدامة لإنتاج الكاكاو. وتتضمن:

تنفيذ نظام مراقبة عمالة الأطفال والمعالجة (CLMRS) مع مبادرة الكاكاو الدولية (ICI) لإدراج 8,000 مزارع وعائلاتهم في 56 مجتمعًا بحلول سبتمبر/أيلول 2020.

التعاون مع الشريك طويل الأمد، كير ، في 156 مجتمع لزراعة الكاكاو. وسيعزز هذا الجهد من حوكمة المجتمع ويحسن من التنوع الغذائي من خلال الحدائق المنزلية، وبرامج التوعية بالتغذية، وعروض الطهي.

، في 156 مجتمع لزراعة الكاكاو. وسيعزز هذا الجهد من حوكمة المجتمع ويحسن من التنوع الغذائي من خلال الحدائق المنزلية، وبرامج التوعية بالتغذية، وعروض الطهي. استثمار بقيمة 800,000 لبناء مدارس جديدة والبنية التحتية للمدارس في المجتمعات الرئيسية في غانا.

وفي ساحل العاج، خصصت كارجيل مبلغ 1,2 مليون دولار إضافي لإجراء تخطيط قابل للتطوير وحلول مراقبة التقنية في 2020، والتي تتضمن مخطط نظام تحديد المواضع العالمي متعدد الأضلاع ونظام الإدارة التعاونية (CMS) لتعزيز تتبع سلسلة التوريد. وفي غانا، حيث حققت كارجيل نسبة تتبع وصلت بالفعل إلى 100 بالمائة في سلسلة التوريد من المزرعة إلى المصنع باستخدام هذه التقنيات، وستواصل الشركة الاستثمار في تخطيط نظام تحديد المواضع متعدد الأضلاع بمزارع جديدة.

وتشير البيانات المستمدة من تنفيذ مخطط نظام تحديد المواضع العالمي متعدد الأضلاع وحلول تتبع الحبوب الإلكترونية كيف تصمم كارجيل وتنفذ برامج الاستدامة الخاصة بها، وبالتالي مساعدة العملاء في تلبية متطلبات المستهلكين الخاصة بمنتجات ذات مصادر مستدامة. ويضمن نظام الإدارة التعاونية الرقمي من كارجيل تشجيع المزارعين ومؤسسات المزارع على إدارة عملياتهم واستلام دفعات مؤمنة وفي الوقت المناسب نظير حبوبهم من خلال خيارات الدفع الرقمي.

نبذة عن كارجيل

يعمل لدى كارجيل 160,000 موظف ينتشرون في 70 دولة دون كلل بهدف تحقيق هدفنا الخاص بتقديم أغذية للعالم بطريقة آمنة، ومسئولة، ومستدامة. وكل يوم، نربط المزارعين بالأسواق، والعملاء بالمكونات، والأفراد والحيوانات بالأطعمة التي يحتاجون إليها للغذاء. ونحن نجمع 154 عامًا من الخبرة مع التقنيات والرؤى للعمل كشريك موثوق للعملاء في مجالات الأغذية والزراعة والخدمات المالية والصناعية في أكثر من 125 دولة. وجنبًا بجنب، نحن نؤسس مستقبل أقوى ومستدام للزراعة.

نبذة عن كارجيل في ساحل العاج

تنشط كارجيل في ساحل العاج منذ عام 1997 ويعمل نحو 490 فردًا في أربعة مواقع: أبيدجان، ودالوا، وغاغنوا، وسان بيدرو. وتعمل شبكتنا من محطات الشراء، فرقنا التجارية والمعنية بالاستدامة وأبحاث المحاصيل بشكل وثيق مع مزارعي والمجتمعات المنتجة للكاكاو لاختيار الحبوب المزروعة محليًا لأجل أحدث عمليات المعالجة التي تنتج منتجات الكاكاو لعملاء المنتجات الغذائية وصناعة الحلوى حول العالم. وبالإضافة لذلك، نحن نزرع القطن ونبيعه من ساحل العاج والأسواق المجاورة في غرب إفريقيا.

نبذة عن كارجيل في غانا

تنتج كارجيل الكاكاو من غانا منذ أكثر من 40 عامًا وفي 2008 افتتحنا أحدث منشآت معالجة الكاكاو في تيما. واليوم، يعمل بالشركة نحو 245 موظفًا في معالجة منتجات الكاكاو لخدمة عملاء المنتجات الغذائية وصناعة الحلوى محليًا وحول العالم. وفي 2016، أضافت كارجيل شركة شراء مرخص لها (ش. ش. م) – كارجيل كوكو سورسينغ ليمتد – “Cargill Kokoo Sourcing Ltd” – إلى حضورها في غانا. وتقدم هذه الشركة وسائل مبتكرة في عملياتها التجارية مع المزارعين، وتؤكد على جهودنا تجاه الاستدامة والتتبع.

نبذة عن أعمال كارجيل في منتجات الكاكاو والشوكولاتة العالمية

تقدم كارجيل للكاكاو والشوكولاتة “Cargill Cocoa & Chocolate” منتجات الكاكاو والشوكولاتة الأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم وتجلب لعملائها راحة البال والسلامة والتميز. ومع جهودنا المتوازنة في تأمين التوريد ومشروعات الاستدامة وخبراتنا المحسوسة، تمكننا من تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الممتازة والقياسية والمصنوعة خصيصًا. وبالإضافة لذلك، نقدم لعملائنا معرفة متعمقة بالأسواق. كما نعني بإنشاء سلسلة توريد قوية، ومنصفة وشفافة، من الحبوب وحتى المنتج النهائي، ومن عمليات الإنتاج في دول المنشأ بالبرازيل، والكاميرون، وساحل العاج، وغانا، وإندونيسيا. ويؤكد تعهد كارجيل الخاص بالكاكاو على التزامنا تجاه تمكين المزارعين وعائلاتهم من تحقيق دخل أكبر والارتقاء بمستوياتهم المعيشية. ويعمل فريقنا الذي يضم 3,700 خبير شغوف بالكاكاو والشوكولاتة في 54 موقعًا ويعد أحد أفراد عائلة كارجيل التي تضم 160,000 عامل حول العالم. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.cargillcocoachocolate.com.

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