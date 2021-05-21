‫قيمة علامة هايسنس التجارية ترتفع، وتهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة 47 مليار دولار بحلول عام 2025

لندن، 21 مايو 2021 /PRNewswire/ — أطلقت كانتار وغوغل مؤخرًا “تقرير تصنيف أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2021”. ففي استطلاعٍ حول عادات المستهلكين لأكثر من 860000 مستهلك عالمي، احتلت شركة هايسنس المرتبة السابعة في القائمة والمرتبة الأولى في صناعة الأجهزة المنزلية، وحافظت على تصنيفها ضمن أفضل 10 علامات تجارية لمدة 5 سنوات متتالية. في “أفضل 20 علامة تجارية صينية في الأسواق الناشئة”، احتلت شركة هايسنس المرتبة رقم 8 ورقم 1 في صناعة الأجهزة المنزلية.

على الرغم من تأثرها بالجائحة، واصلت هايسنس الاستثمار في بناء العلامة التجارية لتنمية الأعمال التجارية في الخارج. ففي عام 2020، بلغت الإيرادات الخارجية لشركة هايسنس 7.93 مليارات دولار، أي ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات، وبلغ نموها السنوي 18.2%. كما تُظهر البيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2021 أن حصة الإيرادات الخارجية لشركة هايسنس قد تجاوزت 42%. ووفقًا لهدف استراتيجية العولمة من هايسنس، تهدف هايسنس إلى تحقيق إيرادات بقيمة 47 مليار دولار بحلول عام 2025، حيث تمثل الأسواق الخارجية 50% من الإجمالي.

وقد صرح جيا شاوكيان، رئيس مجموعة هايسنس، قائلًا: “يجب أن تكون عولمة هايسنس شاملة لتطوير المنتجات والتصنيع والعلامات التجارية والتسويق”.

بدأت هايسنس تجارتها الخارجية في عام 1985، وأنشأت رسميًا شركة جنوب إفريقية في عام 1996 لبناء أول قاعدة إنتاج لها في الخارج. حتى الآن، تمتلك هايسنس 90 ألف موظف في 54 شركة حول العالم، مع 16 مركزًا للبحث والتطوير و16 قاعدة إنتاج. تعمل هايسنس تدريجيًا على تسريع عملية التوطين والعولمة من خلال تعزيز بناء العلامة التجارية باستمرار من أحدث الابتكارات التكنولوجية إلى تصميم المنتجات المحلية.

ويعد الاستحواذ على العلامات التجارية المحلية المعروفة جزءًا رئيسيًا في استراتيجية العولمة الخاصة بهايسنس، والتي تمثل تحديًا لقدرات إدارة هايسنس عبر الثقافات. مع أخذ الاستحواذ على شركة توشيبا فيجوال سولوشنز (“TVS“) كمثال، تبنت هايسنس مبدأ الإدارة المحلية. حيث تتم إدارة جميع المناصب الإدارية من قبل المديرين اليابانيين، ويتم تعيين مناصب النواب من المقر، مما يحفز حيوية القوى العاملة بشكل إيجابي.

حازت هايسنس أيضًا على تقدير لمساهمتها في المجتمعات المحلية. وكان مشروع هايسنس أبلاينس إندستريال بارك في جنوب إفريقيا حالة رائعة ذكرها مكتب الأمم المتحدة للعلوم الاجتماعية (UNOSSC)، حيث لم تدفع شركة هايسنس التنمية المستدامة لصناعة التصنيع المحلية فحسب، بل ساهمت أيضًا في خلق فرص عمل، وزادت بنجاح التنمية المالية والاجتماعية في جنوب إفريقيا.

وفيما يتعلق ببناء العلامة التجارية، تصر هايسنس على بناء الملكية الفكرية الرياضية، وتستخدم الرياضة كحلقة وصل للمستهلكين لتعزيز التواصل العاطفي. منذ عام 2016، رعت هايسنس أهم الأحداث مثل بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم للفيفا. كما عملت هايسنس على تسريع عولمتها وتجديد علامتها التجارية وحققت زيادة كبيرة في حصتها في السوق وحقوق ملكية علامتها التجارية من خلال التعاون مع نادي كرة القدم العالمي باريس سانت جيرمان ومنظمة الرياضات الإلكترونية “فناتيك”.

في الوقت الحالي، تطورت هايسنس من شركة تصنيع أجهزة تلفزيون إلى مزود نظام عرض متعدد السيناريوهات. وبالإضافة إلى صناعة الأجهزة المنزلية، تعمل هايسنس أيضًا على تطوير الرعاية الصحية الذكية والمدن الذكية والحياة الذكية لبناء العلامة التجارية الأكثر ثقة وقيمة في العالم.

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