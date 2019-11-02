‫قمة السير أنتوني ريتوسا السنوية العاشرة لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية في دبي تسجل حضورًا قياسيًا لأكبر مكاتب العائلات المرموقة والأسر الحاكمة والشيوخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — من المنتظر أن تشهد قمة السير أنتوني ريتوسا “Sir Anthony Ristossa” العاشرة لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية حضور أكثر من 600 شخص يمثلون أكبر مكاتب العائلات الكبرى والأسر الحاكمة والشيوخ ممن تتجاوز ثرواتهم 4 تريليون دولار أمريكي، ومن المزمع أن تعقد خلال الفترة من 23-25 نوفمبر/تشرين ثاني 2019 في فندق فور سيزونز جميرا بيتش “Four Seasons Jumeirah Beach” في دبي، مما يعد بمثابة رقم قياسي جديد. ولم تزل هناك بعض الأماكن الشاغرة لمجموعة من المتحدثين الرئيسيين من الشركات العالمية الرائدة والجهات الفاعلة.

وستعقد القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد آل مكتوم “Sheikh Ahmed Al Maktoum”، بمشاركة محمد العلي “Mohamed Al Ali”، الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم للاستثمارات الدولية “Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise”، بصفته سفيرًا فوق العادة للفعالية.

وتتشرف اللجنة الاستشارية العالمية بمشاركة كل من:

صاحب السمو الملكي، الأمير ميشيل دو يوغسلافيا “Prince Michel de Yougoslavie”، حفيد الملك أومبرتو “King Umberto” ملك إيطاليا، والأمير بول أمير يوغسلافيا “Prince Paul of Yugoslavia”، موناكو

صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن أبوحيمد “Sheikh Abdulrhman Abuhaimid”، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن أبوحيمد وأولاده للاستثمار “Abdulrhman Abuhaimid and Sons Investment Co”، المملكة العربية السعودية

محمد العلي، الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم للاستثمارات الدولية، الإمارات العربية المتحدة

آدم لادجادج “Adam Ladjadj”، مدير الاستثمار، المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد النهيان “Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Nehayan”، الإمارات العربية المتحدة

محسن أرشد “Mehsan Arshad”، مدير الاستثمار وعضو مجلس إدارة، المكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان “Sheikh Theyab Bin Khalifa Bin Hamdan Al Nahyan”، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم إيه إم إس “Mams Group”، الإمارات العربية المتحدة

فارس التهتموني “Faris Al Tahtamooni”، المدير المساعد – الشراكات الاستراتيجية، مكتب الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي “Sheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi”، الإمارات العربية المتحدة

جيوسيبي أمبروزيو “Guiseppe Ambrosio”، رئيس، رئيس رابطة مكاتب العائلات الفردية والمتعددة بموناكو “Monaco Single & Multi-Family Office International Association”، موناكو

ماركوس ليهنر “Markus Lehner”، مدير مكتب عائلة ماركوس ليهنر “Markus Lehner Family Office”، موناكو

هادي العلوي “Hadi Al Alawi”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة الحياة “Al Hayat Group”، مملكة البحرين

شيلا باري دريسكول “Sheila Barry Driscoll”، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس، ذا بليونير فاونديشن “The Billionaire Foundation”، الولايات المتحدة الأمريكية

كانديس بومونت “Candice Beaumont”، مدير الاستثمار، مكتب إل إنفستمنتس فاميلي “L Investments Family Office”، الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة

وتحت عنوان “الشرق يجتمع بالغرب”، تعد هذه القمة رفيعة المستوى الأكبر والأكثر إثارة عن سابقاتها. وستركز الجلسات على الموضوعات المتصلة برؤى نخبة المستثمرين، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والفرص العالمية، وتخطيط التعاقب، واقتراحات الأعمال الخيرية، وحوكمة الأسرة، والتقنيات المالية بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات.

وبهذه المناسبة، صرح السير أنتوني ريتوسا، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ريتوسا، التي تعود جذورها إلى 600 عام من حكم إمبراطورية البندقية في أوروبا قائلاً: “إنه لمن دواعي السرور البالغ والشرف العظيم أن نعود إلى دبي حيث أقيمت القمة السادسة في الإمارات العربية المتحدة. ودائمًا ما كانت دبي المضيف المثالي لمجموعتنا الموقرة، وتقف الحقيقة التي مفادها أن كل قمة هي الأكبر والأكثر إدهاشًا عن نظيرتها السابقة شاهدة على التزام المنطقة المستمر بحفاوة الضيافة، والخدمات الجليلة، والقيم المشتركة”.

وبدوره أشار محمد العلي، الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد المكتوم للاستثمارات الدولية، الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “تمثل الدورة العاشرة لفعالية قمة مكاتب العائلات العالمية في دبي ذروة إنجاز السير أنتوني ريتوسا وجميع الحضور بالقمة. وباعتبارها القمة الأكبر والأكثر حصرية لاجتماع مكاتب العائلات العالمية، تمثل الفعالية البارزة فرصة نموذجية لعقد مناقشات عالية المستوى بشأن كيفية إثراء إرث العائلة، وتنمية الثروة والمحافظة عليها، ومشاركة الأفكار. وأتطلع للترحيب بزملائي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم في دبي”.

ومن جانبها صرحت السيدة/ شيلا بي دريسكول “Sheila B. Driscoll”: “يمكننا جميعًا أن نعد على يد واحدة الأفراد الذين تركوا انطباعًا دائمًا في قلوبنا وعقولنا. وما من شك أن محمد العلي أحد هؤلاء الأفراد. وهو يجسد “الأفكار الجيدة، والكلمات الطيبة، والأفعال السديدة”.

كما صرح ماتيو بيري “Matteo Peri”، سي إن بي سي أوروبا “CNBC Europe”: “لقد أنتجت حرفيًا آلاف الفعاليات والمؤتمرات حول العالم، ولم أشهد على الإطلاق مثل شمولية الرؤية والمشروع. ولم يسبق أن شهد العالم دعمًا رسميًا من أمثال الشيخ مكتوم، وأمير موناكو، وحضور لفيف من الأسر الملكية بالبحرين ويوغسلافيا، وورثة عائلات رينولدز “Reynolds”، وروكفلر “Rockefeller”، وبسمارك “Bismarck”، ومحمد “Muhammad”، ومنليك “Menelik”، وسلاسي “Selassie”، ومنصة التمويل العالمي الأكثر ابتكارًا. وما من شك أن فعاليتكم احتلت المرتبة الأولى باعتبارها القمة العالمية الأكثر إثارة وإلهامًا. وإنني فخور للغاية بمشاركتي”.

وللتعرف على تفاصيل عن الفعاليات المستقبلية والدعوة للدورة العاشرة من قمة استثمارات مكاتب العائلات العالمية في دبي، يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني email@DubaiSummit.org أو يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.DubaiSummit.org.

اتصالات وسائل الإعلام:

تشارلوت لوير “Charlotte Luer”

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فيديو: https://youtu.be/B5qmy9cJEMM