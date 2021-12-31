باريس31 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — اختار قاموس Collins English Dictionary مصطلح “NFT” بوصفه كلمة عام 2021 (لجميع اللغات). وقد بدأ استخدام تقنية البلوك تشين الداعمة لـ NFTs (الرموز غير القابلة للاستبدال) رسميًا في عام 2017، لكنّها لم تجذب انتباه عموم الجماهير إلا في الأشهر العشرة الأخيرة حيث فرضت نفسها على قطاع مزادات الأعمال الفنّية. واليوم، يبدو أنّ الجميع يتحدّثون عن NFTs…

يمكن أن يندمج هذا السوق الرقمي الجديد بالكامل في الأسواق التقليدية للفنّ؛ فهو يمثل حاليًا 8% من قيمة مبيعات مزادات الأعمال الفنّية الثانوية على مستوى العالم. ومع ذلك، يمكن للعالم الافتراضي (ميتافيرس) لرموز NFTs والعالم الحقيقي للعملات التقليدية أن يتكاملا وينموا بالتوازي، مع اختراقات محدودة لكل منهما للآخر (كما هو الحال في فلسفة التكامل الصينية “اليين واليانغ”).

ويوضّح تييري إيرمان، مؤسّس شركة Artmarket.com وقسمها Artprice هذا الأمر بقوله: «يمثل تداول NFTs في المزادات ثورة حقيقية في هذا القطاع، ويرجع ذلك إلى وجود طلب مكبوت لمدّة طويلة، وتوفر سياق اقتصادي مهيأ لذلك. وأكبر دليل على وجود طلب مكبوت هو الرقم القياسي الأولي الذي حققته مبيعات أعمال الفنّان “بيبل” في مارس الماضي (69.3 مليون دولار أمريكي)، والذي لم تتوقعه شركة المزادات “كريستيز” التي عرضت أعماله للبيع؛ بل إنّ تداول NFTs يدعونا للتفكير مجدّدًا في مدى فعالية طريقة العمل التقليدية في سوق الفنّ؛ لأنّه في ظل تداول NFTs يمكن للفنّانين الذين ليس لديهم أيّ تاريخ في السوق (لكن لديهم شبكة متابعين ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي) بيع أعمالهم بأسعار لا تصل إليها عادة إلا أعمال كبار الفنّانين أمثال رينيه ماغريت وويليم دي كوننغ.»

وقد أوضح قسم Artprice بشركة Artmarket.com مستقبل NFTs في عام 2022 في المقالات التالية:

· سوق NFT Marketplace يحقق لشركة Artmarket.com ميزة تنافسية كبيرة تمكّنها من تحقيق إيرادات هائلة

· البيان الرسمي لقسم Artprice بشركة Artmarket.com يوضّح مستقبل NFTs وعالم “ميتافيرس” الافتراضي

· لماذا سيتمكّن قسم Artprice بشركة Artmarket.com من تحقيق نمو هائل في سوق الفنّ عبر ثورة NFT

مراجعة قسم Artprice للتطوّرات الرئيسية التي حدثت في عام 2021 (ربع سنوية)

الربع الأول: بوتيتشيلي مقابل بيبل

في سبتمبر 2020، وقبل أن يشهد العالم الموجة الثانية لجائحة كوفيد-19، كُشف عن عمل فنّي يُنسب إلى الرسّام الفلورنسي ساندرو بوتيتشيلي (بورتريه شاب ممسك بصورة مُدوّرة)، وعُرض هذا البورتريه للبيع من قبل شركة سوثبي للمزادات في نيويورك في 28 يناير 2021. وعلى الرغم من الشكوك التي أحاطت بنسبة العمل الفنّي الأغلى في العالم (سلفاتور موندي) إلى ليوناردو دا فينشي، وعدم تمكّن العالم من السيطرة على تفشي الوباء؛ فقد بيعت القطعة الفنّية الرائعة لبوتيتشيلي بمبلغ 92 مليون دولار أمريكي، وهي بذلك تُعدّ ثاني أغلى لوحة لأستاذ قديم بيعت في مزاد.

لكنّ المفاجأة الأكبر حدثت في 11 مارس 2021، عندما باعت منصة كريستيز للمزادات الإلكترونية لوحة (بدت للوهلة الأولى وكأنّها مجرد صورة عادية “jpeg“) بمبلغ 69.4 مليون دولار. وكانت هذه اللوحة من إبداع الفنّان “بيبل” والذي كان اسمه مجهولًا تمامًا في سوق الفنّ، لكنّه يحظى بمتابعة ملايين المتابعين على إنستجرام، وكانت واحدة من 5000 آلاف عمل فنّي رقمي عرضتها المنصة للبيع باستخدام NFTs. ونظرًا للحماس غير المتوقع لمقدّمي العطاءات الجدد للتعامل بعملات مشفرة، أعلنت شركة المزادات المرموقة “فرانسوا بينولت” -للمرّة الأولى في تاريخها- عن قبولها التعامل بعملات مشفرة.

الربع الثاني: موجة من الأرقام القياسية في فصل الربيع

استغرق سوق الفنّ بضعة أشهر ليتمكّن من فهم طبيعة الرموز غير القابلة للاستبدال وتداعيات التعامل بها. وخلال شهر أبريل 2021، أعلنت شركتان أخريان من شركات المزادات الكبرى عن بدء قبولهما للدفع بواسطة NFTs في بعض المزادات، وهما: شركة سوثبي في مزاد المجموعة الفنّية “Fungible Collection” للفنّان الرقمي “باك”، وشركة فيليبس في مزاد العمل الفنّي “الناسخ – Replicator” للفنّان “ماد دوج جونز”. ولا تزال الأسعار التي حققتها هذه الأعمال تُحيّر هواة اقتناء الأعمال الفنّية والمتخصّصين في تحليل مبيعات المزادات.

ولحسن الحظ، استؤنفت في مايو 2021 حركة بيع الأعمال الفنّية التقليدية في نيويورك، ولأول مرّة منذ عامين تتجاوز قيمة بيع عمل فنّي مادي عتبة 100 مليون دولار؛ حيث بيعت – في مزاد كريستيز في 13 مايو 2021- لوحة الفنّان بابلو بيكاسو التي رسمها عام 1932 “امرأة جالسة قرب نافذة (ماري تريز) مقابل 103 ملايين دولار أمريكي. وفي أعقاب ذلك، شهد سوق الفنّ بيع لوحات فنّية ممهورة بتوقيعات كبار الفنّانين (أمثال باسكيات ومونيه وفان جوخ وراهول وغيرهم) بأسعار جيّدة جدًا؛ بل وسجّلت أسعار أعمال الكثير من الفنّانين أرقامًا قياسية لم يحققوها من قبل.

وكانت أعلى 5 أرقام قياسية حققتها أعمال الفنّانين التي عُرضت في نيويورك في مايو 2021 كما يلي:

1. لوحة ريتشارد ديبنكورن بعنوان “متنزه المحيط رقم 40” (1971) بمبلغ 27265500 دولار أمريكي (مزاد سوثبي في 12/5/2021)

2. لوحة لارفا لابس الرقمية بعنوان “9 كريبتوبانكس” بمبلغ 16962500 دولار أمريكي (مزاد كريستيز في 11/5/2021)

3. لوحة روبرت كوليسكوت بعنوان “جورج واشنطن […]” (1975) بمبلغ 15315900 دولار أمريكي (مزاد سوثبي في 12/5/2021)

4. لوحة تشايلد هسام بعنوان “أعلام في شارع 57 – شتاء 1918” بمبلغ 12328500 دولار أمريكي (مزاد سوثبي في 12/5/2021)

5. عمل باربرا هيبورث الفنّي بعنوان “الأب الثاني” (1970) بمبلغ 7110000 دولار أمريكي (مزاد كريستيز في 13/5/2021)

الربع الثالث: استمرار المبيعات خلال فصل الصيف عبر الإنترنت

اعتادت شركات المزادات الكبرى عدم عقد مزادات خلال شهري يوليو وأغسطس بالتزامن مع إغلاق المعارض والفعاليات الفنّية؛ لكنّ ذلك قد تغيّر في عام 2020، بسبب تعطّل الأعمال نتيجة جائحة كوفيد-19 وإنشاء منصات بيع إلكترونية؛ فاستمرّت شركات المزادات الكبرى في إقامة بعض أنشطتها عبر الإنترنت خلال فصل الصيف؛ الأمر الذي يسّر إجراء عمليات البيع والشراء في جميع أنحاء العالم، وقد تكرّر ذلك أيضًا في صيف 2021.

وقد شهد الربع الثالث من 2021 بيع 121000 عمل فنّي من خلال المزادات. وكان للسوق الآسيوي الحصة الأكبر من الصفقات التي أجريت في فصل الصيف؛ ولم يكن ذلك من خلال مزادات هونغ كونغ فحسب، ولكن أيضًا في المزادات التي عُقدت في البرّ الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وقد كانت أغلى 3 أعمال فنّية بيعت في آسيا خلال شهري يوليو وأغسطس 2021 هي:

1. لوحة يايوي كوساما (المولودة عام 1929) بعنوان “القرع” (1981)، بمبلغ 4290000 دولار أمريكي (مزاد ماينيتشي طوكيو في 31/7/2021)

2. لوحة فو باوشي (من 1904 إلى 1965) بعنوان “الربيع” (1963)، بمبلغ 4400000 دولار أمريكي (مزاد زايلنغ ينشي هانجو في 25/7/2021)

3. لوحة وان كي كيم (من 1913 إلى 1974) بعنوان “1 –VII 71 # 207″ (1971)، بمبلغ 4152720 دولار أمريكي (مزاد سول في 24/8/2021)

الربع الرابع: تحوّل جميع المؤشرات إلى اللون الأخضر

في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2021، حققت الأعمال الفنّية الإبداعية أرقامًا قياسية جديدة لا حصر لها لفنّانين قدامى ومعاصرين مثل جاكسون بولوك، وغوستاف كايليبوت، وبيتر دويغ، وفريدا كاهلو، وبانكسي، وبيير سولاج، وأغنيس مارتن، وغيرهم. وبيعت مجموعتان فنّيتان أمريكيتان مرموقتان للغاية وهما مجموعة “كوكس الانطباعية” في مزاد كريستيز، ومجموعة “ماكلو ما بعد الحرب” في مزاد سوثبي؛ وهو ما جعل الربع الأخير من عام 2021 الأكثر ازدهارًا في تاريخ سوق الفنّ الأمريكي.

ويتوقع قسم Artprice أن يستمر سوق الفنّ في انتعاشه بعد عام 2020 الذي شهد انتشار الموجة الأولى من كوفيد-19، وسيستعرض القسم هذا التحوّل الإيجابي للغاية في سير الأحداث بالتفصيل في تقريره السنوي القادم عن سوق الفنّ.

وبالإضافة إلى ظاهرة NFT، فقد مثّلت الطفرة التي شهدها سوق هونغ كونغ أحد أبرز أحداث العام الرئيسية، وأثبتت مكانة هذا السوق في سوق الفنّ العالمي ككل. فقد بيع في سوق هونغ كونغ للمرّة الأولى في آسيا الأعمال الكبرى للفنّان جان ميشيل باسكيات، وحطمت الأرقام القياسية لمبيعات كبار الفنّانين الغربيين (ريتشارد برنس) والآسيويين (يايوي كوساما). وفوق ذلك كله، برزت هونغ كونغ بوصفها مركزًا جديدًا للفنّانين الشباب، كالفنّانة الأمريكية أفري سينجر والغانية أماوكو بوافو. وأخيرًا وليس آخرًا، أصبحت هونغ كونغ أيضًا إحدى العواصم الجديدة الرئيسية لمبيعات NFT.

الصور:

[https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/12/ image1-artprice-index.png]

[https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/12/ image2-boticelli.jpeg]

حقوق النشر (1987-2021) محفوظة لتييري إيرمان www.artprice.com – www. artmarket.com

· إذا كان لديك أيّ استفسارات أو متطلبات فيما يتعلق بالإحصاءات والدراسات المخصّصة؛ فيُرجى مراسلة قسم الاقتصادي القياسي بالشركة على عنوان البريد الإلكتروني: econometrics@ artprice.com

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عن شركة Artmarket :

شركة Artmarket.com شركة مدرجة في لائحة الشركات الأوروبية في بورصة يورونكست باريس، وفي قائمة شركات SRD (يورو كلير: 7478، بلومبيرج: PRC، رويترز:(ARTF

يمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات عن شركة Artmarket وقسمها Artprice من خلال مشاهدة هذا الفيديو: www.artprice.com/video

تأسّست شركة Artmarket وقسمها Artprice في عام 1997 من قبل رئيسها التنفيذي تييري إيرمان. وتُدار شركة Artmarket وقسمها Artprice من قبل مجموعة Groupe Serveur، والتي تأسّست في عام 1987.

يمكن الاطّلاع على السيرة الذاتية المعتمدة لمؤسس الشركة تييري إيرمان على موقع Who’s who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

تُعدّ شركة Artmarket شركة فاعلة عالميًا في سوق الفنّ، وتضمّ مجموعة من الأقسام، من بينها قسم Artprice، والذي يُعدّ موقعًا عالميًا لجمع المعلومات التاريخية والحديثة للأعمال الفنّية وإدارتها وتوظيفها، وذلك عبر قواعد بيانات تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتائج مزادات عُرضت فيها أعمال أكثر من 770000 فنّان.

من خلال منصته الإلكترونية العالمية للبيع والشراء (Global Standardized Marketplace)، يسعى قسم Artprice بشركة Artmarket (الشركة الرائدة عالميًا في توفير معلومات سوق الأعمال الفنّية) أن تكون منصة رائدة عالميًا في مجال بيع الأعمال الفنّية من خلال NFT.

يوفر Artprice Images® للمستخدمين وصولًا غير محدود لأكبر بنك صور لأعمال فنّية في العالم؛ فهو يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية فوتوغرافية أو منقوشة لأعمال فنّية قديمة ومعاصرة (من عام 1700 حتى يومنا هذا) مصحوبة بتعليقات من مؤرخّي الأعمال الفنّية بالشركة.

يجمع قسم Artprice بشركة Artmarket البيانات من 6300 شركة مزادات بشكل مستمر، ويُصدر نشرات تحتوي على معلومات أساسية عن سوق الأعمال الفنّية للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 نشرة). ويتيح القسم لعدد 5.4 مليون مستخدم (المسجّلين على الموقع والمتابعين لصفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي) الاطّلاع على الإعلانات المنشورة من قبل أعضاء آخرين، وتمثّل هذه الشبكة حاليًا سوقًا عالميًا موحّدًا رائدًا (Global Standardized Marketplace®) لشراء الأعمال الفنّية وبيعها بأسعار ثابتة أو بمزادات (وهذه المزادات تنظمها الفقرات 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد مُنحت شركة Artmarket (من خلال قسمها Artprice) لقب “الشركة المبتكرة” من قبل بنك الاستثمار العام (BPI) (للمرّة الثانية في نوفمبر 2018 ولمدّة 3 سنوات أخرى) وهو ما يمثل دعمًا للشركة لتحقيق هدفها في تعزيز مكانتها كشركة عالمية فاعلة في سوق الأعمال الفنّية.

تقرير قسم Artprice (بشركة Artmarket.com) بعنوان “سوق الفنّ المعاصر في عام 2020/2021”:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

تقرير قسم Artprice (بشركة Artmarket.com) بعنوان “سوق الفنّ العالمي في عام 2020” والمنشور في مارس 2021:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2020

فهرس البيانات الصحفية المنشورة بواسطة قسم Artprice (بشركة Artmarket.com):

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

يمكنك متابعة جميع أخبار سوق الفنّ أولًا بأول من خلال حسابات شركة ArtMarket وقسمها Artprice على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/ artpricedotcom/ (أكثر من 5.4 مليون متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

اكتشف أجواء وعالم شركة Artmarket وقسمها Artprice من خلال مشاهدة هذا الفيديو: https://www.artprice. com/video ، والملف المصور لمقرّ الشركة في متحف الفنّ المعاصر الشهير (أو The Abode of Chaos حسب وصف صحيفة نيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

تقرير مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور (L’Obs) بعنوان “متحف المستقبل”: https://youtu.be/ 29LXBPJrs-o

صفحة المتحف على الفيسبوك: www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999

)4.4 مليون متابع)

وعلى موقع https://vimeo.com/124643720

رابط المخطط البياني: https://mma.prnewswire.com/ media/1717224/Artprice_Index_ Infographic.jpg

رابط الصورة المرفقة: https://mma.prnewswire.com/ media/1717225/Artmarket_ Botticelli.jpg

رابط شعار الشركة: https://mma. prnewswire.com/media/1009603/ Art_Market_logo.jpg

للتواصل مع شركة Artmarket.com وقسمها Artprice: يُرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى تييري إيرمان على: ir@artmarket.com