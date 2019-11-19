‫قابل عارضين عالميين واستمع إلى متحدثين عالميي الشهرة في معرض التقنية الفائقة الصيني 2019

شنجن، الصين، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — افتتح معرض التقنية الفائقة الصيني 2019، الذي انعقد تحت شعار “إنعاش منطقة الخليج الكبرى عبر الافتاح والابتكار”، أبوابه يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 في شنجن الصينية. وقابل زوار المعرض مسؤولين بارزين في شركات تقنية متقدمة عالمية ومحلية، فضلا عن متحدثين حائزين على جائزة نوبل.

وإذ تضمن الإنجازات التكنولوجية في منطقة خليج غوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، أنشأ معرض التقنية المتقدمة الصيني قاعة معارض للواقع الافتراضي على الإنترنت للعارضين الرئيسيين، وخاصة الشركات من المنطقة، لمساعدتها على الوصول إلى جمهور أكبر إضافة للزائرين في الموقع.

تشامتنت تكنولوجي (الكشك: 2G69)، طورت هذه الشركة، التي تركز على المنتجات المنزلية الذكية، سلسلة من المنتجات الصديقة للبيئة مثل علب القمامة الذكية، بالإضافة إلى نظام إعادة تدوير النفايات الأتوماتيكي الهايبرلنك ليتم تطبيقه في المجتمعات السكنية الحديثة لجعل الحياة أكثر فعالية .

إيسكوك تكنولوجي (الكشك: 2D31)) تركز الشركة على الإدارة الصحية لكل من مؤسسات الرعاية الصحية المهنية والأفراد. يمكن لأجهزتها المبتكرة لجمع المعلومات الصحية، (بما في ذلك شاشة المراقبة الصحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون ارتداء، السوار الذكي) والحلول التي تستطيع تتبع وإدارة البيانات الصحية.

كنغنغ تكنولوجي (الكشك: 1D46) وهي شركة متخصصة في تطوير وإنتاج روبوتات هيكلية خارجية يمكن ارتداؤها. روبوتها نايت الخارجي المعروض في المعرض يتم ارتداؤه على الخصر والأطراف السفلية من جسم الإنسان ويمكنه مراقبة السرعة والزاوية والاتجاه في الوقت الحقيقي لضمان تمدد أو انحناء الأطراف السفلية.

إلى جانب ذلك، ألقى العديد من العلماء والمؤثرون ذوي الشهرة العالمية خطبا في المنتدى الصيني للتكنولوجيا الفائقة في معرض التقنية الفائقة الصيني 2019.

سيتحدث المستقبلي توماس فراي عن العقد المقبل في خطابه “أهلا 2029.” سيناقش هو والضيوف الآخرون الموضوعات المتعلقة بـشبكة 5 جي ومستقبلها.

بصفته رائدًا في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، سوف يسلط جوزيف سيفاكيسويل، الحائز على جائزة تورينغ، ضوءا جديدا في حلقة نقاش بعنوان “عصر جديد، تكنولوجيا جديدة، اقتصاد جديد”.

ألقى أبو الصناعة 4.0 – البروفيسور الدكتور كريستوف مينيل – خطابًا حول “الذكاء الاصطناعي + – كل شيء ممكن”، بينما يناقش كبار المديرين من آي بي أم، بيدو، علي بابا، أتش كوست ومايكروسوفت وإنتل أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي +.

ناقش إروين نيهر، الحائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، أسرار العقل البشري في المنتدى.

يتم توفير الوصول المجاني لمعرض التقنية الفائقة الصيني 2019 للزوار الدوليين: المزيد من المعلومات والخدمات على: http://www.chtf.com/english/Info/ForVisitors/DRegistration