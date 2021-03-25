‫في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (إكسبو) شنغهاي 2021: تعرض شركة Haier Smart Home غسالاتها ذات الحلة الكبيرة I-Pro التي يبلغ قطرها 525 مم

شنغهاي، 25 مارس 2021 /PRNewswire/ — عرضت شركة Haier Smart Home (يشار إليها فيما يلي بلفظ ‎”Haier”، شنغهاي: 600690)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية ومنشئ منظومة المنزل الذكي، مجموعة I-Pro الجديدة من الغسالات وغسالات الملابس BlingBling في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (إكسبو) شنغهاي 2021. وبفضل وجود حلة رائعة بقطر 525 مم ضمن حجم قياسي، توفر I-Pro وظائف غسيل صحية ذكية مثل I-Refresh والبخار وتقنية المعالجة المضادة للبكتيريا (ABT) وغيرها.

حازت مجموعة I-Pro بالفعل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل غسالة لعام 2020 للموديلات ذات السعة 10 كجم و12 كجم، من نشرة British، ومجلة Real Homes، وشركة Best Buy في مجلة المستهلك البريطانية Which?، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل غسالة على الإطلاق في فئة الحلة ذات قطر 525 مم من أكبر موقع ويب في فيتنام VnExpress.

تعد السمة الأكثر تميزًا وإعجابًا هي هيكل الغسالة النحيف. وبفضل الحلة التي يبلغ قطرها 525 مم، فهي تمتلك الهيكل الأكثر إحكاما في مجالها. وبالمقارنة مع منتج بنفس السعة، فإن I-Pro تتميز بهيكل أكثر إحكاما من الغسالات التقليدية، أما بالمقارنة مع منتج بنفس الحجم، فهي تتميز بأنها توفر سعة أكبر.

لقد أصبح هذا ممكنًا بفضل تقنية التوازن الديناميكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI DBT) من شركة Haier، والتي تنشر خوارزميات رائدة لضمان تشغيل الغسالة بأمان حتى أثناء العمليات عالية السرعة. وبفضل زيادة القطر، تستطيع الحلة الداخلية، التي تدفع المياه إلى الداخل، أن تدفع الملابس إلى مسافات أكبر، مما يؤدي إلى تقليبها بقوة ينتج عنه تنظيف أكثر شمولاً. وبهذا يضمن القطر الممتد أيضًا أن تدور الملابس بشكل مفرود، مما يمنع حدوث الطي المفرط لها.

لقد تم تجهيز I-Pro أيضًا بخاصية I-Refresh ، والتي تستهدف العناصر التي ليست بالضرورة متسخة ولكنها مجعدة ورائحتها كريهة. وتُعتبر هذه الخاصية مثالية للمستهلكين الذين يسعون فقط إلى القضاء على الجراثيم والبكتيريا من ملابسهم، أو تنظيف الملابس الرقيقة والراقية برفق. ويؤدي نظام I-Refresh هذا العمل عن طريق دفع هواء ساخن بدرجة معتدلة على الملابس، والذي يتحول بدوره إلى بخار ماء بمجرد سقوطه في الحلة الداخلية. ونظرًا لأن البخار يخترق الألياف، فإنه يساعد على تمدد الملابس وتسطيحها، وهو ما يجعل الملابس ناعمة ومتجددة.

وفي ضوء الاحتياجات الصحية الحديثة للمستهلك، قامت شركة Haier بدمج سلسلة من الميزات لضمان طمائنينة وراحة بال المستهلك. وكانت الميزة الأولى هي البخار، حيث يتم تسخين محتويات حلة الماء إلى درجات حرارة عالية لتوليد البخار، والذي يقوم بعد ذلك بالتطهير والتعقيم. والميزة الأخرى هي تقنية المعالجة المضادة للبكتيريا ‎(ABT)، والتي تضمن تصنيع مكونات الغسالة ونافذتها من مواد مضادة للبكتيريا. وفي الوقت نفسه، يدمج تكوين الرش المزدوج فوهتي رش في الطرف العلوي من غطاء النافذة، والتي لا تكتفي بغسل الأوساخ والرغوة بل توفر تنظيفًا شاملاً، مما يمنع نمو البكتيريا.

في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (إكسبو)، تقدم شركة Haier أيضًا غسالة BlingBling، القادرة على اكتشاف مواد الملابس المختلفة والتحكم بذكاء في كمية المنظفات وحجم ودرجة حرارة الماء، مما يوفر نتائج غسيل فعالة باستمرار.

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