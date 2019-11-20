‫في مؤتمر ومعرض ديجيتال سعودي 2030 بالرياض: تأسيس شركات جاهزة للمستقبل مع نيوجين

نيوجين تعرض منصة التطبيق ذات الكود المنخفض في جناح رقم 13

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة نيوجين سوفت وير “Newgen Software”، المزود العالمي لمحتوى إدارة الحلول والعمليات والاتصالات، عن مشاركتها كراعي برونزي في مؤتمر ومعرض ديجيتال سعودي 2030 “Digital Saudi 2030” المزمع عقده في قاعة الأمير سلطان الكبرى، بفندق الفيصلية، الرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19-20 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019.

ويمكن لقادة الصناعة والجهات الفاعلة مقابلة خبراء نيوجين في جناح رقم 13 للتعرف على حلول نيوجين المصرفية المتعلقة بتقديم القروض، وفتح الحسابات، وتمويل التجارة، والحلول الحكومية المتعلقة بإدارة السجلات الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وخدمات المواطنين. وتساعد الحلول المصممة خصيصًا لهذا الغرض في تحويل العمليات الرئيسية للشركات من خلال كسر حواجز الانعزال وإضفاء السرعة على عمليات الأعمال.

وبالنظر إلى إنشائها على منصة منخفضة الكود، يسهل استخدام الحلول وتوفر مرونة للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. وباستخدام هذه الحلول، تستطيع الشركات مواكبة اللوائح وتقديم خبرات فائقة خاصة بالعملاء.

وبهذه المناسبة، صرح ديواكار نيغام “Diwakar Nigam”، عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس مجلس إدارة نيوجين سوفت وير، قائلاً: “تمثل هذه الفعالية فرصة لقادة الأعمال للتعرف على حلول نيوجين التي يمكن الاستفادة منها في التغلب على تحديات التحول الرقمي وقيادة تحسين العملية المستمر. وتدعم حلولنا تقنيات حديثة مثل أتمتة العمليات الآلية “RPA”، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي “AI/ML”، والاستشعار الاجتماعي، والحركية، والتحليلات لمساعدة الشركات في وضع أساس صلب للأعمال الرقمية بحق”.

تقدم نيوجين منصة الرموز المنخفضة الوحيدة التي تدمج الإمكانيات المتعددة في إنشاء تطبيقات الأعمال عبر النطاق، من خلال منتجات بارزة في مجال التحول الرقمي الذكي، وخدمات المحتوى السياقية، ومشاركة العملاء متعددة القنوات.

نبذة عن نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد:

تعد نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد “Newgen Software Technologies Limited” مزودًا عالميًا لمنصات إدارة عمليات الأعمال، وإدارة المحتوى المؤسسي، وإدارة اتصالات العملاء، وتقدم حلولاً ضخمة بالغة الأهمية تستخدم في البنوك العالمية الرائدة، والحكومات، والشركات المعنية بإسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التأمين، ومؤسسات الرعاية الصحية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://newgensoft.com.

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اتصالات وسائل الإعلام:

آصف خان “Asif Khan”

asif.khan@newgensoft.com

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