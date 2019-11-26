‫في قمة عالم شاب واحد: اختيار مواطنين مصريين لحضور قمة الشباب العالمية كمؤسسة لباحثي السلام

– كجزء من بحث عالمي، تم اختيار دينا شعبان، وصفاء يوسف، وروان الريس، وسيف عبده لتمثيل مصر في مؤسسة منحة السلام التابعة لوزارة الشئون الخارجية الهولندية

لندن، 26 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — حضر الفائزون هذا العام قمة عالم شاب واحد “One Young World Summit” في لندن، كجزء من البحث العالمي عن القادة الأكثر تأثيرًا من شباب العالم الذين ينشرون المعرفة والفكر بشأن كيفية توفير فرص العمل للشباب في المجتمعات المزدهرة والسلمية.

روان الريس: قامت بتأسيس سي إس 50 x زاج “CS50x Zag'”، التي تشجع الصم من خلال برامج للتواصل الثنائي لدعم فرصتهم للحصول على عمل وضمان إشراك الجميع.

سيف عبده: يعمل على توفير تعليم عالي الجودة للأطفال المحرومين وهو مدير دعم المؤسسات الاجتماعية، وينفذ برامج لبناء قدرات الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

دينا شعبان: قامت بتأسيس مؤسسة إفرشلي “Efrshly”، حيث توجه المشروعات للاتصال بالشباب في مصر ومساعدتهم في تحسين الحراك الاجتماعي بطرق مبتكرة.

صفاء يوسف: تعد صفاء أحد أفراد الفريق الرئيسي خلف مشروع إلكتروبيكيا “Electrobekia” التي تتعرض لمشكلة النفايات الإلكترونية الملحة في مصر.

وتساعد أعمال الباحثين المختارين في تتبع أحد أكبر تحديات التنمية التي تواجهنا – افتقار فرص العمل. وتعد العواقب التي تؤثر على الشباب مثل، البطالة، وعدم المساواة، والتهميش، والعزوف بعيدة الأثر غير إن المجتمعات الأوسع نطاقًا تعاني كذلك من آثار بالغة جراء بطالة الشباب، والتي تتضمن الفقر، والتطرف العنيف، وعدم الاستقرار السياسي، والمخدرات والجريمة.

عالم شاب واحد:

يعد عالم شاب واحد بمثابة منتدى عالمي للقادة الشباب يحدد ويشجع ويربط الأنشطة الأكثر تأثيرًا في العالم بهدف خلق عالم أفضل، مع قيادة أكثر مسئولية وفعالية. وتجمع القمة السنوية 2,000 من أكثر شباب القادة مهارة من 196 دولة لمتابعة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا، من تغير المناخ وحتى تسوية النزاعات.

ويحظى منتدى عالم شاب واحد بدعم مجموعة من كبار المستشارين من بينهم الراحل كوفي أنان “Kofi Annan”، والرئيسة السابقة ماري روبنسون “Mary Robinson”، والسير بوب غيلدوف “Sir Bob Geldof”، والقس ديزموند توتو “Archbishop Desmond Tutu”، وإيما واتسون “Emma Watson”، وصاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس، والبروفيسور محمد يونس “Muhammad Yunus”. ويتعاون مستشارو منتدى عالم شاب واحد بالإضافة إلى الوفود في القمم العالمية، ويشاركون خبراتهم الجماعية بهدف إحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

ومنذ تدشينه في 2009، بنى منتدى عالم شاب واحد شبكة تضم أكثر من 10,000 سفير، أفادت مشروعاتهم أكثر من 20 مليون إنسان حول العالم.

وتم تسمية القمة السنوية بمؤتمر العام في ثلاث مناسبات بواسطة سي آند آي تي “C&IT”. كما إنه لمنتدى عالم شاب واحد الحضور المؤسسي الأكبر لأي منظمة غير حكومية، ويشارك المنتدى مع أكثر من 500 من أكبر المؤسسات الرائدة في العالم، والعديد منها ضمن قائمة فورشن 500 “Fortune 500” أو فوتسي 100 “FTSE 100”.

وسبق عقد القمم في كل من لندن (2010)، وزيورخ (2011)، وبيتسبرغ (2012)، وجوهانسبرغ (2013)، ودبلن (2014)، وبانكوك (2015)، وأوتاوا (2016)، وبوغوتا (2017)، ولاهاي (2018)، ولندن (2019). ومن المزمع أن تعقد قمة 2020 في ميونخ، ألمانيا بينما تستضيف طوكيو قمة 2021.