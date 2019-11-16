‫في جوائز أفريكا كوم 2019: شركة تيليكومينغ تربح جائزة أفضل ابتكار في الترفيه الرقمي

نقلت خدمات الجوال المتكاملة مقاطع الفيديو الترفيهية إلى مستويات غير مسبوقة

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 16 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — نالت بالأمس شركة تيليكومينغ “Telecoming“، شركة التقنية العالمية المتخصصة في تحقيق أرباح من الخدمات الرقمية، جائزة أفضل ابتكار في الترفيه الرقمي على هامش جوائز أفريكا كوم 2019 “AfricaCom 2019 Award”.

وكانت الشركة قد طورت خدمة ترفيهية متكاملة عبر الجوال تهدف إلى تغيير طريقة تمتع المستخدمين بالفيديوهات على هواتفهم الجوالة. وتضع الخدمة المستخدمين في قلب الحدث من خلال تقديم فيديوهات وألعاب عالية الدقة 360°. ودون الحاجة لأية أجهزة، أًصبح المستخدم الشخصية الرئيسية في تجربته الخاصة.

وسمحت خبرات تيليكومينغ المتميزة مع التقنيات الحديثة للشركة بابتكار خدمة الواقع الافتراضي المبتكرة التي تعرض أكثر من 70 فيديو بدقة 360° في خمس فئات مختلفة (السفر، التجارب، الموسيقى، الرياضة، والألعاب)، ونحو 100 فيديو تفاعلي وألعاب الواقع الافتراضي على نظام أندرويد.

ويوفر الابتكار والتقنية لشركات التقنية فرصة لتطوير خدمات تفاضلية متميزة لمستخدمي الترفيه. وطبقًا لمحمد بن حمادي “Mohamed Benhamadi”، مدير عمليات تيليكومينغ في إفريقيا وفرنسا، “نحن ملتزمون بالابتكار في مجال الترفيه وتطوير منتج تفاعلي. ونحن فخورون بهذه الجائزة التي تأتي بشكل خاص من السوق الإفريقي، الذي يشهد ديناميكية كبيرة واهتمامًا بالغًا من تيليكومينغ”.

وتضم القارة الإفريقية أكثر الدول التي تستخدم الهاتف الجوال كوسيلة للدفع. ومع تقنية الخدمات النقدية الخاصة بها، تستطيع تيليكومينغ عرض خدمات الواقع الافتراضي وفيديوهات 360° لجميع الدول الإفريقية.

نبذة عن تيليكومينغ

تتخصص الشركة في خدمات الدفع عبر الجوال منذ عام 2008، وطورت تيليكومينغ تقنية لتحويل الخدمات الرقمية إلى أرباح مالية. وتعمل الشركة يدًا بيد مع مشغلي الجوال الرئيسيين في سبيل ابتكار حلول تركز على تحسين رحلة العملاء عبر الجوال: من الإعلان إلى الدفع. وأخيرًا، ستستمر الشركة في قيادة سوق فواتير الخدمات المباشرة من خلال الابتكار عبر بدائل جديدة للدفع الرقمي في جميع أنحاء العالم. ونالت الشركة تكريم بورصة لندن للأوراق المالية باعتبارها إحدى أكثر المؤسسات الأوروبية إلهامًا. وبالإضافة لذلك، فالشركة من بين أسرع 500 شركة نموًا في أوروبا، طبقًا لتصنيف 5000 من مؤسسة مورنينغ ستارز إنك “Morningstar’s Inc. 5000 Ranking” لعام 2018.