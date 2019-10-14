‫في اليوم الأول من معرض الرياض: أكثر من 70,000 زائر، ومبيعات الصقور تتجاوز 2 مليون ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — استضاف المعرض السعودي الثاني للصقور والصيد “The 2nd Saudi Falcons and Hunting Exhibition”، الذي افتتح يوم الجمعة بالعاصمة الرياض، أكثر من 70,000 زائر في يومه الأول.

وشهد اليوم الافتتاحي كذلك تجاوز قيمة مبيعات الصقور 2 مليون ريال سعودي في صورة مبيعات مباشرة في القسم المخصص لعارضي ومزادات الصقور حيث تم عرض 12 نوعًا مختلفًا من الصقور.

وحظي المعرض، الذي يقام على مدار خمسة أيام وينظمه نادي الصقور السعودي “Saudi Falcons Club”، بإقبال هائل من المربين ومحبي تربية الصقور من جميع أنحاء العالم. وشهدت صالة العرض كذلك احتشاد الزائرات من السيدات في واجهة الرياض.

وتعد هذه الفعالية بمثابة الأكبر من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبحسب نادي الصقور السعودي، تقام على هامش المعرض هذا العام فعاليات متميزة، ويشهد المعرض مجموعة من الأقسام والأنشطة المتنوعة.

ويغطي المعرض مساحة 36,000 متر مربع وشهد حضور ممثلين من أكثر من 20 دولة، ومشاركة 350 عارضًا، وأكثر من 30 إدارة متخصصة.

ويتضمن المعرض أقسامًا خاصة بعارضي الصقور، وعرض السيارات المعدلة، وفنون البلاستيك، ورمي الأسهم، واستوديو خاص بالتصوير الفوتوغرافي، ومزاد الصقور، بالإضافة إلى المزيد.

وعلى هامش المعرض، ستعقد العديد من الفعاليات التراثية والثقافية.

ومن خلال هذا المعرض، تستهدف المملكة العربية السعودية، التي تعد إحدى الدول المصنفة من منظمة اليونسكو ضمن قائمة الدول المربية للصقور، توعية الجمهور بشأن تراث المملكة وتعريف الأجيال القادمة على تربية الصقور بالإضافة إلى هواية صيد الصقور وتربيتها.

ويفتح المعرض، الذي يعد أحد فعاليات موسم الرياض، أبوابه من الظهيرة وحتى منتصف الليل.

وكانت الدورة الأولى من المعرض السعودي للصقور والصيد قد شهدت نجاحًا باهرًا العام الماضي.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1010002/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1010001/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

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بهاء فطايري

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