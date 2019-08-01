‫في الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة شخيلت، دار سك العملة الملكية الكندية تكرم الجنود الكنديين البواسل الذين مهد انتصارهم الطريق أمام تحرير هولندا

أوتاوا، 31 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — تحتفي أحدث إصدارات دار سك العملة الملكية الكندية من الفضة الخالصة بشجاعة وتضحيات الجنود الكنديين على خط المواجهة في أثناء الحرب العالمية الثانية الذين ساعدوا قوات الحلفاء قبل 75 عامًا في إحكام قبضتهم على السواحل الهولندية والبلجيكية على ضفاف نهر شخيلت الاستراتيجي. وأمنت هذه المعركة، التي خلفت خسائر فادحة، والتي استمرت من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين أول 1944، خط إمدادات حيوي ساعد كندا في تحرير هولندا، مما مكن قوات الحلفاء من تحرير أوروبا الغربية. وتم الإعلان عن العملة بكل فخر بواسطة رئيس مجلس إدارة دار سك العملة والرئيس التنفيذي ماري لوماي “Marie Lemay” وسعادة هينك فان دير زفان “Henk van der Zwan”، سفير مملكة هولندا في كندا. وجرت مراسم الإعلان في مركز بيرلي آند ريدو فيترانز الصحي في أوتاوا، في صحبة قدامى المحاربين بالحرب العالمية الثانية وممثلي الدول المتحالفة.

وبهذه المناسبة، أشارت ماري لوماي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية، “تعتز دار سك العملة بتكريم قدامى المحاربين الكنديين من خلال العملات التي تخلد القصص المدهشة التي تكشف الشجاعة والتضحيات التي بذلت في سبيل الدفاع عن القيم الكندية”. وأضافت، “وتشارك أحدث مجموعات عملاتنا البسالة والتصميم الذي ساهم في انتصار الجنود الكنديين الذي تحقق بشق الأنفس في معركة شخيلت”.

ومن جانبه صرح معالي وزير شئون قدامى المحاربين ومساعد وزير الدفاع الوطني، لورانس ماكولاي “Lawrence MacAulay” قائلاً: “في حين أن الانتصار في معركة شخيلت ساعد في تمهيد الطريق أمام تحرير الحلفاء أوروبا الغربية، فقد تحقق بتكلفة باهظة. حيث قضى أكثر من 6,000 جندي كندي نحبه أو أصيب طوال خمسة أسابيع من المعارك الضارية ضد القوات الألمانية منيعة التحصين على ضفاف نهر شخيلت”. ويضيف، “وكلما مر الوقت، من الضروري ألا ننسى المساهمات التي بذلها الكنديون في أثناء الحرب العالمية الثانية، وأشعر بالامتنان أن تخلد دار سك العملة الملكية الكندية إرثهم الخالد الذي قوامه الشجاعة والتضحيات”.

وبدوره قال سعادة هينك فان دير زفان، سفير مملكة هولندا في كندا: “تمثل معركة شخيلت معلمًا بارزًا في التاريخ المشترك بين هولندا وكندا. فبقيادة الجنود الكنديون مثلت هذه المعركة الضارية بداية تحرير هولندا”. ويضيف، “ونعتز أن تخلد دار سك العملة الملكية الكندية في صورة عملتها التذكارية ذكرى الجنود الكنديون البواسل الذين قاتلوا بضراوة حتى تسنى لنا الاحتفال بـ 75 عامًا من الحرية. وسيتم الاحتفال بذكرى معركة شخيلت في هولندا في 31 أغسطس/آب. وستمثل الاحتفالية ضربة البداية لعام من الاحتفالات المتواصلة في الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير هولندا”.

وصممت الفنانة الكندية ماري ماكفرسون “Mary McPherson” عملة معركة شخيلت من الفضة، التي تضع صورة واقعية لجندي كندي من شعب الأجيبوي في أثناء القتال في خريف 1944. وتظهر شارة الجيش الكندي الأول أعلى جنود المشاة، الذين يحكمون قبضتهم على بندقية من طراز برين بينما يتجاوزون طاحونة هوائي. ويدعم تقدم رجال المشاة المدرعة قاذفة اللهب Wasp MKII C من أعلى جسر بالقرب من نهر شخيلت. ويحمل الوجه الآخر للعملة صورة الملك جورج الرابع من تصميم تي إتش باغيت “T.H. Paget”.

وطبعت مجموعة محدودة من العملة فئة 20 دولار من الفضة الخالصة لعام 2019 – مجموعة جبهة القتال بالحرب العالمية الثانية: معركة شخيلت “Second World War Battlefront Series: The Battle of the Scheldt” لا يتجاوز عددها 8,500 عملة للبيع بالتجزئة نظير 94.95 دولارًا. ويمكن طلب العملة اعتبارًا من 6 أغسطس/آب 2019 بالاتصال بدار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، والرقم 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة، أو يمكن طلب العملة إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني www.mint.ca.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca. وتابعوا دار سك العملة على مواقع تويتر ” Twitter“، وفيسبوك ” Facebook “، وانستجرام ” Instagram“.

تتاح صور لهذه العملة على https://www.dropbox.com/sh/v1hfiieazic1tbn/AAAmL7I_D_MHiKRTyoT2Ht3qa?dl=0

لاتصالات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ: أليكس ريفز “Alex Reeves”، مدير أول، العلاقات العامة، دار سك العملة الملكية الكندية، هاتف: 6370-884-613، reeves@mint.ca، كيوم رولينغ “Keum Roling”، مسئول أول الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية العامة، سفارة مملكة هولندا، هاتف: 7451-218-613، Keum.Roling@minbuza.nl