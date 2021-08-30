‫في إف إس غلوبال تتعاون مع جمهورية الفلبين لتقديم خدمات تجديد جواز السفر للجالية الفليبينية في 9 بلدان جديدة حول العالم

· سيتم في إطار الجهود التعاونية المستقبلية توفير خدمات تجديد جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين الفلبينيين في 13 مدينة أخرى عبر إفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط بحلول الربع الثالث من عام 2021 .

· تدير في إف إس غلوبال حالياً مراكز متعددة لتجديد جوازات السفر الإلكترونية نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مدن الرياض وجدة والخبر بالمملكة العربية السعودية

وسعت وزارة الشؤون الخارجية في الفيليبين تعاونها مع في إف إس غلوبال، لتوسيع المقار المخصصة لتوفير خدمات تجديد جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين الفلبينيين حول العالم ، عبر التوقيع على مذكرة اتفاق ( MoA ) في 6 أغسطس 2021، لتوفير خدمة تجديد جوازات السفر الإلكترونية في : قبرص وإثيوبيا وفرنسا وأيرلندا والكويت وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام .

بدأ التعاون بين الفليبين وفي إف إس غلوبال، عبر إطلاق خدماتتجديد الجوازات الإلكترونية في مكاتب في إف إس غلوبال في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ نوفمبر 2019. وكانت تلك المرة الأولى التي تتعاون فيها وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين مع مصادر خارجية لإنجاز عمليات تجديد جوازات السفر الإلكترونية لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج. وبعد نجاح العمليات في هذا الموقع التجريبي الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً، تم توسيع نطاق التعاون في هذا الإطار، ليشمل مدينة أخرى في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020، في أجواء من التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم مع انتشار الوباء.

وتعليقاً على الإطلاق، قال كريس ديكس، رئيس تطوير الأعمال لدى في إف إس غلوبال : “يسعدنا في إطار الاحتفال بتأسيس هذه المراكز الجديدة، التوجه بالشكر لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الفلبين على إيمانها وثقتها المستمرين بنا وبدورنا كمزود رائد لخدمات ومعاملات تجديد جوازات السفر والخدمات القنصلية الأخرى. ونحن إذ نستمر في الوفاء بالتزاماتنا، يشرفنا الإعلان بـأن عملياتنا المخصصة لتجديد جوازات السفر وغيرها من الخدمات القنصلية، تشهد توسعاً ونمواً استثنائياً ومضطرداً، حيث نوفر خدمات عالمية المستوى لتسهيل عملية تجديد جواز السفر الإلكتروني للمواطنين الفليبينيين المقيمين في قبرص وإثيوبيا وفرنسا وأيرلندا والكويت وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام. ونتطلع إلى مسار طويل المدى من التعاون المثمر لضمان حصول المواطنين الفلبينيين في جميع أنحاء العالم، على خدمة ممتازة لتجديد جوازات السفر الإلكترونية، عبر توسيع هذه الخدمات في مواقع جديدة حول العالم”.

وتوفر مواقع تجديد جوازات السفر الإلكترونية لمواطني الفليبين، مجموعة من المزايا، تتضمن:

· تسهيل عمليات تجديد جوازات السفر وإنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين الفلبينيين المنتشرين في الخارج

· اتباع عمليات تحددها معايير صارمة لضمان الدقة والسرية عند الحصول على البيانات البيومترية

· خدمات مخصصة ومرنة خلال “وقت الذروة” في مواقع محددة حول العالم

وتدير في إف إس غلوبال حالياً، أكثر من 163 مركزاً تقدم خدمات تجديد جوازات السفر والخدمات القنصلية لمواطني 12 حكومة في 31 دولة حول العالم.

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. وتعتبر «في إف إس غلوبال» شركة سويسرية المنشأ وتعود ملكيتها لشركة إي كيو تي، العالمية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة التي تتخذ من ستوكهولم، السويد مقراً لها. تضم الشركة 3399 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 144 بلد عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 64 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 224 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخ 30 يونيو 2020.

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Yasser Zeriz – [email protected]