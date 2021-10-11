‫في إطار مشاركتها بمعرض جايتكس العالمي: هواوي تنظم “القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021” في 16 أكتوبر بدبي

مشاركة أكثر من 300 شخص ية قيادية إقليمية ودولية ومسؤولين من “هيئة كهرباء ومياه دبي و”مجموعة “جي 42″ و” شركة “أكوا باور” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” و”معهد أبتايم” و”إنجي”.

بيان القمة “الدعوة إلى العمل” ستدعو هواوي بموجبه شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى وضع استراتيجيات مشتركة للتخلص من الانبعاثات.

الإعلان عن إجراءات مشتركة في قطاعي الطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق إمكانات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون.

التزام 137 دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ المسؤولة عن 80% من الانبعاثات بتحقيق أهداف التخلص من الانبعاثات من خلال تطوير أنظمة جديدة ومحايدة للكربون لتوليد الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — في إطار مشاركة هواوي بمعرض جايتكس العالمي وجدول فعالياتها الحافل بالعديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تنظمها في دبي على مدى أيام المعرض، تنظم وحدة أعمال هواوي للطاقة الرقمية “قمة الطاقة الرقمية العالمية 2021” في دبي بالإمارات العربية المتحدة في 16 أكتوبر. وتهدف القمة إلى تمكين المؤسسات في المنطقة وجميع أنحاء العالم من اغتنام الفرص الكامنة في الطاقة الرقمية لتحقيق الأهداف المنشودة نحو عالم خالٍ من الكربون، حيث سيسلط منظمو القمة والمشاركون فيها الضوء على جهود السباق الدولي للتخلص من الانبعاثات الكربونية، وأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات مشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف على المستوى الدولي لتحقيق هذا الهدف، سيما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط التي تعتبر مركزاً عالمياً لقطاع الطاقة. ويعكس اختيار مدينة دبي لاستضافة القمة الأهمية الكبيرة التي توليها أعمال هواوي للطاقة الرقمية” لمنطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من معرض جايتكس العالمي في دبي، وتزامناً مع حدث “اكسبو 2020 دبي” العالمي.

أسست هواوي أعمال للطاقة الرقمية” في وقت سابق من العام الحالي للمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الطاقة والتخلص من الانبعاثات الكربونية. وتهدف إلى دمج التقنيات الرقمية والكهربائية لتوليد الطاقة النظيفة وتعزيز النقل النظيف وتوفير الطاقة النظيفة للمواقع ومراكز البيانات للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصديق للبيئة.

وعلى ضوء مرحلة بعد الجائحة التي تشهد اهتماماً كبيراً بتحقيق التعافي الاقتصادي بالاعتماد على الطاقة النظيفة، يتطلع القادة العالميون إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال وضع خطط مجدية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير بنية تحتية متماسكة لصالح مستقبل المجتمعات البشرية. والتزمت الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ والتي يبلغ عددها 137 دولة – وهي دول مسؤولة عن 80% من الانبعاثات – بتحقيق أهداف التخلص من الانبعاثات من خلال تطوير أنظمة جديدة ومحايدة للكربون لتوليد الطاقة.

وسيشارك في القمة أصحاب القرار في قطاع الطاقة، وخبراء مراكز البيانات وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، ومسؤولون من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات وفرص التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مع التركيز على دور الابتكارات الرقمية في بناء عالم ذكي ومنخفض الكربون. وسيفتتح القمة تشارلز يانغ، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي والذي تم تعيينه مؤخراً في هذا المنصب لاحقاً لمنصبه السابق كرئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيسلط الضوء على التزام الشركة بجهود الاستفادة من الطاقة الرقمية وخفض الكربون.

وسيتحدث في القمة العديد من الشخصيات المهمة من الشركات الرائدة في القطاع التقني وشركاء هواوي مثل “هيئة كهرباء ومياه دبي” ومجموعة “جي 42” وشركة “أكوا باور” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” و”معهد أبتايم” و”إنجي”، حيث سيستعرضون أفضل الممارسات وقصص النجاح والحالات النموذجية للاستخدامات التي ساهمت في تحسين كفاءة الطاقة بالاعتماد على التقنيات الرقمية.

تسهم أعمال الطاقة الرقمية” في هواوي بتعزيز الاتصال الشبكي في أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في العالم بمقاطعة كينغهاي الصينية بفضل الحلول الكهروضوئية الذكية

ولتحقيق التحول في قطاع الطاقة، لا بد من استطلاع مزيد من آفاق التعاون بين مختلف الأطراف والشركات في قطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية لاتخاذ إجراءات مشتركة من أجل بناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. وهذا ما ستسلط القمة الضوء عليه من خلال بيان “الدعوة إلى العمل” والذي تدعو هواوي بموجبه شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى وضع استراتيجيات مشتركة للتخلص من الانبعاثات، حيث تؤمن هواوي أن التعاون المنفتح بين كافة الأطراف الفاعلة المشاركة في القمي سيسهم في تحسين كفاءة قطاع الطاقة واغتنام الفرصة النادرة لبناء مستقبل مستدام لكوكبنا دون أن يتعارض ذلك مع مواصلة مسيرة التقدم.

ستوفر هواوي البث المباشر لجميع فعاليات القمة. ويمكن التسجيل للمشاركة في الحدث عبر الإنترنت من هنا.

نبذةٌ عن “هواوي”

“هواوي” شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن “هواوي” بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاًتقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع “هواوي” الإلكتروني: www.huawei.com

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