‫في أول مشاركة لها بالمعارض الخارجية، “فوبو” ستَعرِض “أفضل قلوب لديها على الإطلاق” في معرض دبي

شينزين، الصين, 17 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ سيتم افتتاح معرض الشرق الأوسط الدولي للسجائر الإلكترونية في دبي رسميًا في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر 2021. وستقوم شركة فوبو (VOOPOO) بعرض أربع سلاسل من المنتجات: سلسلة دراج (DRAG)، وفينسي (VINCI)، وأرجوس ARGUS، و V. لأول مرة في المعرض، وستُقدِّم فوبو الظهور الأول المفاجئ لتكنولوجيا قلب السيراميك بتقنية النانو لشجرة الجينات الخاصة بها لجميع منتجات التدخين الإلكترونية.

وباعتباره المعرض الدولي الأكثر تأثيرًا للسجائر الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، سيستقطب المعرض أكثر من 200 عارض من جميع أنحاء العالم، وسيرحب بعشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا.

ولأول مرة في معرض عالمي خارج البلاد، تقع فوبو في قلب قاعة المعرض، في الجناح رقم K20. تعال إلى جناح فوبو وجرّب مجموعة كاملة من المنتجات، وسيكون هناك أيضًا العديد من الأنشطة والهدايا المجانية في الموقع. اكتشف المفاجآت التي تنتظرك!

تقنية جديدة كليًا، قلب متألق جديد كليًا

استنادًا إلى عملية سيراميك عالية القوة بتقنية النانو، تُقدِّم لك “شجرة الجينات” تجربة تكنولوجية متجددة من حيث السلامة والمذاق والمتانة. إذا كنت ترغب في الكشف عن المزيد من أسرار قلب السيراميك النانوي البلوري الدقيق لشجرة الجينات، تعال إلى معرض فوبو واكتشف بنفسك.

بالإضافة إلى ذلك، ستُطلِق شركة ICCP قلب السيراميك بتقنية النانو لشجرة الجينات لعام 2021 في إطلاقها العالمي عبر الإنترنت في 16 سبتمبر. وفي هذا الحدث، سيكون هذا النظام الأساسي المعاد تشكيله متاحًا بالكامل ليختبره الجميع.

ستكون المجموعة الكاملة من المنتجات محور تركيز المعرض بأكمله

في المعرض، ستكون جميع السلاسل الأربع من منتجات فوبو التي تم إطلاقها متاحة للمستخدمين للاستمتاع بالتجربة عن قرب، بما في ذلك: دراج إكس/إس برو (DRAG X/S PRO)، و TPP X Pod، و دراج 3 (DRAG 3)، وفينسي بود (VINCI Pod) وفينسي 2 (VINCI 2)، وأرجوس إير (ARGUS Air)، وفي ثرو برو (V. THRU Pro)، إلخ.

بالنسبة للشركاء المحتملين المهتمين بالتعاون التجاري، سيكون لدى فوبو أيضًا مستشارون حصريون في الموقع في المعرض، والذين سيكونون قادرين على تقديم تفاصيل سياسات شركائنا. نتطلع إلى رؤيتكم هناك والتعاون معكم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.voopoo.com/, وتابعنا على إنستجرام، وفيسبوك، وتيك توك.

للتواصل الإعلامي: wind@voopootech.com

للتواصل التجاري:sales@voopoo.com

تحذير: يمكن استخدام هذا المنتج مع المنتجات السائلة الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة كيميائية تسبب الإدمان.

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