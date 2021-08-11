‫فيلو لابس، تمبو بيمنتس وبيتازا تفتتح ممرا للتحويلات المالية للمغتربين بقيمة 17 مليار دولار بين أوروبا وتايلند عبر برمجية ستيلر بلوكتشين

تستفيد المعاملات المالية عبر الحدود من بروتوكول فيلو، ورموز فيلو، وائتمانات فيلو الرقمية، التي تعد واحدة من الأصول الافتراضية الأكثر ودية للامتثال واستقرارًا للأسعار. بالإضافة إلى تسوية كل معاملة في ثوانٍ، بفضل سرعة Stellar blockchain. من خلال هذه الشراكة مع فيلو لابس، تقود تمبو بيمنتس وبيتازا، وكلاهما مؤسستان ماليتان مرخصتان، الطريق لإحداث ثورة في المدفوعات الدولية من خلال ربط أسواق منطقة آسيان والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل حوالي 17 مليار دولار وحوالي 600 مليون عميل.

يجعل النظام المالي اليوم إرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم بطيئًا ومكلفًا. تركز الشركات الثلاث على تحسين أوجه القصور هذه من خلال الاعتماد على شبكاتها الخاصة والتكنولوجيا اللامركزية لشركة فيلو لابس، وتقديم طرق سريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة لتحويل الأموال بين أوروبا وتايلاند.

وقال مايك كينيدي، الرئيس التنفيذي لشركة فيلو لابس بشأن هذه الصفقة التاريخية:

“ما أطلقناه اليوم هو تأكيد لصحة مهمتنا الأساسية: بناء شبكة عالمية لا مركزية وقابلة للتشغيل المتبادل من شأنها أن تسمح للشركات والأفراد على حد سواء بنقل القيمة بشكل آمن وفوري عبر العالم. تريد شركة فيلو لابس إجراء معاملات عبر الحدود أسرع وأرخص وأكثر موثوقية للجميع، هذه الخطوة الأولى تجعلنا نسير على طريق هذا الواقع “.

وقال سورين آريان، الرئيس التنفيذي لشركة تمبو بيمنتس، عن هذا العرض:

“هذه ليست سوى بداية رؤيانا لخدمة ملايين الأفراد في آسيا وخارجها. نأمل في مواصلة العمل مع فيلو لابس لزيادة ممرات العملات وعروضنا بشكل كبير، وتوفير تحويلات مالية عالمية رخيصة وآمنة وسريعة لجميع عملاء تمبو بيمنتس، الحالية والجديدة.”

يقول كيفين هينغ، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في بيتازا:

“يسر بيتازا العمل مع فيلو وتمبو بيمنتس للمساعدة في تسهيل إطلاق ممر التحويلات المالية من أوروبا إلى تايلاند. وسيساهم هذا البرنامج في تحسين ورفع مستوى الشمول المالي والتنقل لملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهو خطوة أخرى إلى الأمام في التزامنا المشترك بتغيير جذري في صناعة التحويلات العالمية ودفع تايلاند / جنوب شرق آسيا كواجهة عالمية للجيل القادم من الابتكار المالي “.

حول فيلو لابس

تبني فيلو لابس شبكة تسوية مالية عالمية لجعلها أسرع وأرخص وأكثر موثوقية للشركات والأفراد لإرسال الأموال على مستوى العالم. تقوم الشركة بتطوير منتجات قائمة على بلوكتشين وعلى مستوى المؤسسات والامتثال أولاً لتمكين المؤسسات المالية من نقل القيمة بسلاسة في جميع أنحاء العالم.

www.velo.org

حول تمبو بيمنتس

تمبو بيمنتس هي مؤسسة دفع إلكتروني والمرتكز الرئيسي للاتحاد الأوروبي لمدفوعاتStellar blockchain . وكمشغل للمعاملات والتسويات المالية عبر الحدود، توفر تمبو بيمنتس خدمات الدفع للشركات في جميع أنحاء العالم وترمز إلى الشفافية الكاملة لجميع العمليات وثبات السجلات وسرعات المعاملات العالية وأسعار العمولات التنافسية للغاية.

http:// payments.tempo.eu.com

عن بيتازا

تأسست بيتازا من قبل فريق من الخبراء في المجالات الجماعية التي تتراوح بين التمويل وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإبداعي وغيرهم ممن يشاركون رؤيا واحدة في نمو الأصول الرقمية واعتمادها كجزء من عالم التكنولوجيا المالية. توفر بيتازا للمتداولين والمصدرين إمكانية الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية الأكثر سيولة ونشاطًا، والتي يتم تسعيرها عالميًا بالعملات الآسيوية. تهدف بيتازا إلى أن تصبح المنصة المفضلة لجنوب شرق آسيا لإدراج وتداول وإدارة الأصول المشفرة في بيئة منظمة.

https://bitazza.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1591964/VeloLabs.jpg