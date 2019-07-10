‫فيرتوزو تعلن عن تحديثات لحل الجيل الجديد للبنية التحتية المندمجة

المنصة تسمح للعملاء بعرض حلول السحابة العامة أو الخاصة مع ميزات مضافة بصورة أكثر كفاءة وهو ما يقدره العملاء أكثر

سياتل، 11 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فيرتوزو، وهي شركة عالمية موفرة لحلول البنية التحتية المندمجة والافتراضية، عن التحديثات الأحدث لحلها للبنية التحتية المندمجة، Virtuozzo Infrastructure Platform. وتوفر هذه التحديثات ميزات جديدة تمكن مقدمي الخدمة والشركات من إطلاق حلول السحابة التي تتميز بالسرعة والأداء الأفضل في مراكز خدمتهم بسعر ملكية منخفض.

تجمع منصة البنية التحتية فيرتوزو Virtuozzo Infrastructure Platform بين الحوسبة المرنة والشبكات والتخزين والإدارة في حل يستند إلى البرمجية تمامًا. يمكّن هذا التحديث العملاء من تحسين استقرار بنيتهم ​​التحتية وتخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير. وتدعم هذه المنصة بشكل فريد العديد من حالات الاستخدام، مثل السحابة الافتراضية الخاصة، والسحابة المهجنة، والسحابة المدارة الخاصة، والتخزين كخدمة. ومن بين شركاء منصة البنية التحتية فيرتوزو حول العالم United Hoster (ألمانيا) و OCS (روسيا) و Tsukaeru (اليابان) و Cloudmatika (إندونيسيا) و Treemind (إفريقيا) و TLine (أميركا اللاتينية).

يقول أليكس فاين، المدير التنفيذي لشركة فيرتوزو: “يسمح هذا الإصدار الأخير من منصة البنية التحتية فيرتوزو لمقدمي الخدمات بتقديم وظائف الخدمة الذاتية ودعم المستأجرين المتعددين لعملائهم، مما يتيح سرعة الوقت للقيمة لكلا الطرفين. كما يعالج الطلب المتزايد على أداء في أم العالي من عملاء المؤسسات.”

ومثال رائع على ذلك هو شركة تلاين، وهي مزود للخدمات الافتراضية والحلول السحابية التي تقدم خدمات كاملة في أميركا اللاتينية. يقول كارلوس بينو، الرئيس التنفيذي لشركة تلاين، “لقد اخترنا منصة فيرتوزو للبنية التحتية لأنها تتيح لنا أن نوفر لعملائنا تجربة سحابة قوية وآمنة وقابلة للتطوير مع حرية إدارة مواردهم الخاصة، وهي تدعم أيضًا نموذج أعمال قائما على الاشتراك وهو مهم لنمو الأعمال.”

تشمل الميزات الجديدة الإضافية:

توفر عال لـ في أم مع الاستعادة التلقائية لأعباء العمل في حالة فشل العقدة.

دعم بروتوكول الإنترنت العائم والمحول الافتراضي لتمكين المستخدمين من كشف في أم على الشبكات العامة.

دعم تخزين للرسائل الصوتية لذي يسمح للمستخدمين بإطلاق موارد vCPU / RAM في مشاريعهم

لقطات متسقة للتطبيق من وحدات تخزين الجهاز الظاهري لنظامي لينوكس وويندوز.

دعم نظام التشغيل الضيف لـ خادم مايكروسوفت ويندوز 2019، وريد هات إنتربرايز لينوكس 8

إدارة مفاتيح SSH لأجهزة في أم لضمان وصول المستخدمين إلى حساب الموارد بشكل آمن

لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمقدمي الخدمات والمؤسسات الاستفادة من مزايا منصة البنية التحتية فيرتوزو، يرجى زيارة www.virtuozzo.com/vip

لتجريب الحل لمدة 30 يوما مجانا، يرجى التواصل مع فيرتوزو على here

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الاتصال: توم بومغارتنر، tom.baumgartner@virtuozzo.com

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