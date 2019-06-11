‫فوز بنك المشرق ونيوجين سوفت وير بجائزة أفضل مبادرة لأتمتة العمليات في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — نال بنك المشرق “Mashreq Bank”، إحدى المؤسسات المالية المرموقة في الإمارات المتحدة العربية، ونيوجين سوفت وير “Newgen Software” جائزة أفضل مبادرة لأتمتة العمليات بالشرق الأوسط وذلك على هامش برنامج جوائز ذا أسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2019 “The Asian Banker Middle East and Africa Awards Programme 2019”.

وكان بنك المشرق قد اشترك مع شركة نيوجين في تقديم نظام التحويلات المالية الذي يعتمد على رمز الاستجابة السريعة لعمليات التجزئة والخدمات المصرفية للشركات بهدف تحسين معالجة عمليات الدفع المنفذة من قناة الفرع. ويتيح التنفيذ للبنك خفض متوسط زمن المعالجة بنحو 30%، وخفض حقول قيد البيانات بنسبة 90% بالفروع وكتب العمليات المساندة، والتخلص من الأخطاء بنسبة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة شاملة في معدل رضا العملاء.

ويستخدم البنك حل نيوجين الخاص بنقل النماذج الموجودة إلى نماذج مشفرة طبقًا لرمز الاستجابة السريعة “QR” بهدف إنهاء قيد البيانات بواسطة الوكلاء في الفرع ومكتب العمليات المساندة. وسابقًا كانت هذه العملية تنقسم إلى عدة عمليات مع قيد البيانات يدويًا. وعملت الحلول المقدمة إلى أتمتة عملية قيد البيانات والعمليات بالفروع، والإحالات عبر البريد واستخدام العملاء تطبيق الجوال والاتصال من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. وأتاح ذلك للبنك إجراء المعالجة بشكل أسرع، وتقليل الإحالات وضمان إمكانية التعقب والشفافية مع العميل الأخير.

وفي هذا الشأن، أشار سريدار كارلابودي “Sridhar Karlapudi”، نائب المدير التنفيذي ورئيس المدفوعات المركزية والعمليات التقنية (المجموعة المصرفية الدولية)، بنك المشرق، قائلاً: “على مدار السنوات، ركز بنك المشرق على استراتيجية محورها الابتكار لتحويل العمليات المصرفية والتصدي لاحتياجات العملاء المتغيرة. ولقد قطعنا أشواطًا واسعة في سبيل تعزيز عروضنا وتوفير خبرات غير مسبوقة لعملائنا. ونتقدم بالشكر إلى شركة نيوجين لكونها شريكًا موثوقًا في رحلتنا نحو التحول الرقمي”.

ومن جانبه، صرح ديواكار نيغام “Diwakar Nigam”، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة نيوجين سوفت وير، “تسعى نيوجين حثيثًا إلى مساعدة عملائها في توفير خدمات مصرفية سلسة وملاءمة وآمنة، وذلك من خلال المجموعة المناسبة من العروض التقنية. وتؤكد هذه الجائزة على التزامنا المتواصل تجاه ضمان تمتع عملائنا بأفضل التقنيات لإعادة اكتشاف بيئة عملهم”.

يحظى برنامج جوائز أسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا بتقدير كبار المصرفيين العالميين ومستشاري تقنية المعلومات والأكاديميين، ويعد أرفع جائزة في هذا المجال في غرب أفريقيا. وعقدت مراسم توزيع الجوائز في دبي، الإمارات العربية المتحدة في الحادي والعشرين من مارس / آذار، 2019.

نبذة عن بنك المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً بالإمارات العربية المتحدة على مدار خمسة عقود، والمشرق مؤسسة مالية رائدة ذات بصمة بارزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وللبنك مكاتب دولية في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بحضور قوي في جميع العواصم المالية حول العالم. وباعتبارنا البنك الأقدم بالإمارات العربية المتحدة، يمكن تعقب رحلتنا على مدار 51 عامًا حتى بداياتنا المتواضعة في العام 1967، والتي تلتها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخنا، تميز بنك المشرق بريادته في المفاهيم السوقية الجديدة وتدشين منتجات وخدمات متفردة.

ومكننا منهجنا المبتكر من تبوأ مكانة متفردة. كما ساهم في حصولنا على العديد من الجوائز والتقديرات في جميع المجالات المصرفية التي نعمل بها – الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والتجزئة، والخدمات الدولية، والخزانة والصيرفة الإسلامية، وكذلك عبر القنوات المصرفية المتعددة التي نستخدمها – الجوال، والخدمات الرقمية، والخدمات الإلكترونية، والخدمات التقليدية والهاتفية. ويفتخر بنك المشرق أنه المؤسسة الوحيدة بالإمارات العربية المتحدة التي نالت جائزة غالوب لأفضل بيئة عمل “Gallup Great Workplace Award” لست سنوات متتالية من 2014 وحتى 2019.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.mashreqbank.com.

نبذة عن نيوجين سوفت وير:

تعد نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد “Newgen Software Technologies Limited” مزودًا لمنصات إدارة عمليات الأعمال، وإدارة المحتوى المؤسسي، وإدارة اتصالات العملاء، وتقدم حلولاً ضخمة بالغة الأهمية تستخدم في البنوك العالمية الرائدة، والحكومات، والشركات المعنية بإسناد العمليات التجارية إلى جهات خارجية، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التأمين، ومؤسسات الرعاية الصحية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://newgensoft.com.

للاتصال بنا:

تابعونا على لينكيد إن وتويتر

شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بنا على موقع يوتيوب

اتصالات وسائل الإعلام:

عاصف خان “Asif Khan”

asif.khan@newgensoft.com

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/676258/Newgen_Logo.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/901616/Mashreq_Logo.jpg