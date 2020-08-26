‫فوز “إيرتل أوغندا” و”كومفيفا” بجائزة الابتكار الدولية للمحافظ الرقمية

كمبالا، أوغندا، 26 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — أُعلن اليوم فوز شركة إيرتل أوغندا (Airtel Uganda) بالمشاركة مع شركة كومفيفا (Comviva) -الشريك التقني لشركة إيرتل- بجائزة الابتكار للمحافظ الرقمية لعام 2020، كما حصدت إيرتل أوغندا جائزة الفائز العام في فئة “اعتماد الأسواق”. كما أُعلن فوز شركتي “إيرتل أوغندا” و”كومفيفا” بالجائزة الكبرى من بين الشركات الخمسة الفائزة. وقدمت مجموعة Aite Group الجائزة الكبرى لأول مرة هذا العام.

وقد جاء التكريم -الذي قدمته مجموعة Aite Group العالمية المُتخصصة في الأبحاث والاستشارات- في صورة افتراضية خلال مؤتمر “الدفع بواسطة الهاتف المحمول” الذي انعقد يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن مجموعة Aite Group تحتفي سنويًا بالابتكارات التي تقدمها الشركات المزودة لخدمات المحافظ الرقمية تقديرًا للتغييرات التي يدخلونها على أساليب الأعمال التجارية. ويجري اختيار الفائزين بواسطة لجنة عالمية من الخبراء المستقلين في مجال المدفوعات والمحافظ الرقمية.

وصرح ثاد بيترسون كبير المُحللين في مجموعة Aite Group قائلاً: “أصبحت المحافظ الرقمية من محركات الأنشطة التجارية، ومع تفشي جائحة كوفيد-19 تعاظمت أهميتها للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى. وكما هو واضح في خدمة (إيرتل موني أوغندا)، فإن لديها القدرة على تحريك اقتصادات بأكملها.”

وفي معرض تعليقه على الجائزة، صرح السيد/أميت كابور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة إيرتل أوغندا قائلاً: “إن هذه الجائزة هي تكريم لجهودنا نحو جعل (إيرتل موني) خدمة ذات مستوى عالمي، وكذلك للتأثير الثوري الذي حققته خدمة (إيرتل موني) في توسيع رقعة الشمول المالي ورقمنة المدفوعات والتحويل الرقمي لأوغندا للحد من المعاملات النقدية. ولقد جاءت الجائزة في وقتها المناسب تزامنًا مع احتفال شركة (إيرتل أفريكا) بعيدها السنوي العاشر.”

وأضاف أميت قائلاً: “إن هدفنا في شركة (إيرتل) هو الاستفادة من القوة التحويلية للمدفوعات بواسطة الهاتف المحمول من أجل إثراء حياة الناس. ولذلك طورنا خدمة (إيرتل موني) في السنوات القليلة الماضية عن طريق إدخال خدمات جديدة وتوسيع شبكة وكلاء هذه الخدمة وإضافة شركاء جدد.”

تتعاون شركة “إيرتل” مع العديد من مزودي المرافق والجهات المُصدرة للفواتير والتجار والشركات التجارية وشركاء التحويلات الدولية والبنوك التجارية وحكومة أوغندا لتسهيل المدفوعات والتحصيل لصالح هؤلاء الشركاء وتسهيل الدفع من جانب الجمهور مقابل هذه الخدمات

تكتمل مجموعة الخدمات الزاخرة بشبكة توزيع “إيرتل موني” واسعة النطاق التي تضم أكثر من 102 ألف وكيل نشط لخدمة “إيرتل موني” وأكثر من 850 فرعًا نشطًا ومخصصًا لهذه الخدمة في جميع أنحاء أوغندا يوفر الخدمات النهائية مثل الإيداع النقدي والسحب وخدمات دعم العملاء لكل عملاء “إيرتل موني”. تعمل خدمة “إيرتل موني أوغندا” بدعم من منصة mobiquity® Money التابعة لشركة “كومفيفا”.

ومن جانبه صرح سوريش خوسلا رئيس عمليات إيرتل لدى كومفيفا قائلاً: “يسعدنا أن نكون الشريك التقني لخدمة (إيرتل موني) في أوغندا، كما يسعدنا أن ندعم مهمة (إيرتل) المتمثلة في توفير خدمات مالية رقمية سريعة وسلسة وآمنة لتوفير حياة أفضل للناس. وهذه الجائزة هي تأكيد على قدرتنا في الارتقاء بمجال الخدمات التقنية المالية المُبتكرة إلى الصدارة في الاقتصادات الناشئة. ونحن سعداء بريادة منصة mobiquity® Money للطريق نحو رقمنة الاقتصادات وقدرتها على التأثير في حياة الملايين من الناس على مستوى العالم.”

للمزيد من الاستفسارات، يُرجى الاتصال بـ:

سومين ناماغاندا،

إيرتل أوغندا

، رقم الهاتف المحمول: 256752600678+،

البريد الإلكتروني: sumin.namaganda@ ug.airtel.com

أو

سونديب ماهتا

، العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية،

كومفيفا تكنولوجيز المحدودة

رقم الهاتف: 4819000-124-91+،

البريد الإلكتروني: pr@comviva.com

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