‫فندق كارلتون تاور جميرا يفتح أبوابه بحله جديدة كلياً في منطقة نايتسبريدج

لندن, 27 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — تفخر “ مجموعة جميرا”، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة، بالإعلان عن إعادة افتتاح فندقها الأوروبي الرائد “كارلتون تاور جميرا” في قلب منطقة نايتسبريدج الأنيقة في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 1 يونيو 2021، وذلك في أعقاب أوسع عملية تجديد وتحديث في تاريخ الفندق والتي استمرت لمدة 18 شهراً وزادت كلفتها عن 100 مليون جنيه إسترليني. وبفضل موقعه المتميز الذي يطل على شارع سلون الشهير وأبرز معالم لندن الرئيسية، يمثل فندق “كارلتون تاور جميرا” وجهة كلاسيكية أنيقة تتسم بأعلى درجات الرقي وتختزن تاريخاً غنياً وحافلاً بالمحطات البارزة.

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وشهدت كل زاوية من زوايا المبنى المؤلف من 17طابقاً عملية إعادة تصميم شاملة لتأتي بحلّة تعكس تراث المنطقة ومعايير الفخامة العصرية، حيث تضمنت بهواً ومكتب استقبال جديدين، و186 غرفة وجناحاً، تضم معظمها شرفات واسعة توفر إطلالات مذهلة على أفق لندن. وتشتمل أماكن الإقامة على ألواح جدارية مركبة ومفروشات بأشكال وتصاميم مريحة وألوان دافئة مستوحاة من التدرجات اللونية للتراث البريطاني من الأزرق الداكن ودرجات اللون الأخضر وصولاً إلى الأحمر الماروني، إضافة إلى الجناح الملكي الذي يعد من أبرز الإضافات الجديدة، ويوفر تجربة إقامة حصرية من ثلاث غرف نوم ويقدم لضيوفه خيار حجز الطابق بأكمله ضماناً لأعلى درجات الأمن والخصوصية.

ومن أبرز عناصر عملية التجديد، النادي والمنتجع الصحي “ذا بيك” الشهير الذي يمتد على مساحة 3 طوابق، وغرف المعالجة الجديدة ضمن “تاليس”، وأكبر مسبح في لندن بطول 20 متراً ويتمتع بإنارة طبيعية وإطلالات رائعة يوفرها سقفه الزجاجي مزدوج الارتفاع. وعلاوةً على ذلك، يوفر “ذا بيك” مجموعة من الاستوديوهات وصالة رياضية مجهزة بمعدات “تكنوجيم” المرموقة في الطابق التاسع، والتي تطل على المقهى المفعم بالضوء بإطلالاته البانورامية الخلابة على مختلف أرجاء العاصمة.

يعد “آل ماري” المطعم الرئيسي للفندق، ويوفر تجربة تناول طعام راقية تزخر بأشهى النكهات الفاخرة التي يوفرها المطبخ الإيطالي، ويتيح المطعم تجربة فريدة من نوعها للذواقة، ليصطحب ضيوفه في رحلة تنقلهم عبر إيطاليا، ويضم مطبخاً مفتوحاً وغرف طعام خاصة ومساحة للاستمتاع بتناول الأطباق الشهية في الهواء الطلق. وبعد عبور البهو، يمكن للضيوف الوصول إلى ردهة “شينوازيري” الشهيرة للاستمتاع بتجربة المخبوزات الطازجة طوال اليوم وسط أجواء ساحرة، إضافة إلى المقهى الذي تم تأسيسه حديثاً ضمن الردهة ليوفر للضيوف تجربةً راقيةً وسط أجواء متميزة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1513965/Carlton_Tower_ Jumeirah.jpg